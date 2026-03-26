Test Drive Unlimited Solar Crown Season 6: Pagani-Debüt und neue Detective-Missioner gelandet

KT Racing hat das Season 6 Update für „Test Drive Unlimited Solar Crown“ veröffentlicht, das neben neuen Fahrzeugen wie dem Pagani Huayra Roadster vor allem die Community-basierten „Detective Missions“ und begehbare Bekleidungsgeschäfte einführt.

Das Update markiert den Startpunkt für eine Reihe von Content-Erweiterungen, die den Fokus verstärkt auf die „TDU-DNA“ – also den Lifestyle-Aspekt abseits der reinen Rennstrecke – legen. Das Update ist ab sofort live!

Ermittlungen statt nur Verfolgungsjagden

Die zentralen Neuerungen in Season 6 von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ betreffen die Spielwelt-Interaktion und das Missionsdesign.

Detective Missions: Als Weiterentwicklung der Beschattungsmissionen aus TDU2 müsst ihr Ziele verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Neu ist das Wiretapping-System : Spieler müssen sich für eine bestimmte Zeit in der Nähe des Ziels aufhalten, um Gespräche abzuhören. Zum Start gibt es 15 Missionen, weitere 15 folgen im Mid-Season-Update (S6P1).

Als Weiterentwicklung der Beschattungsmissionen aus TDU2 müsst ihr Ziele verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Neu ist das : Spieler müssen sich für eine bestimmte Zeit in der Nähe des Ziels aufhalten, um Gespräche abzuhören. Zum Start gibt es 15 Missionen, weitere 15 folgen im Mid-Season-Update (S6P1). Lifestyle & Handel: In Ibiza öffnen begehbare Clothing Stores für die Clans „Streets“ und „Sharps“. Zudem wurden die Clan-HQs überarbeitet; Anpassungen für Fahrzeuge und Avatare sind nun direkt beim Betreten der HQs zugänglich.

In Ibiza öffnen begehbare für die Clans „Streets“ und „Sharps“. Zudem wurden die Clan-HQs überarbeitet; Anpassungen für Fahrzeuge und Avatare sind nun direkt beim Betreten der HQs zugänglich. Welt-Überarbeitung: Hongkong Island erhält ein technisches Facelift. Durch Optimierungen am prozeduralen Generierungstool wurden Gebäudehöhen und -dichten angepasst, um die Beleuchtung in den Straßenschluchten zu verbessern. In Wanchai sorgen zusätzliche Werbetafeln für mehr Authentizität.

Pagani-Debüt und Solar Pass

Season 6 liefert eine Mischung aus Hypercars und exklusiven Belohnungen:

Fahrzeug Erwerb / Fundort Besonderheit Pagani Huayra Roadster Italien-Händler (HKI) Über 70 Anpassungsoptionen (Lack/Interieur) Alpine A110 R Ultime Solar Pass Stufe 1 Open-World-Debüt des Modells Lamborghini Temerario Solar Pass Stufe 15 V8-Hybrid-Nachfolger des Huracán Pininfarina B95 Solar Pass Stufe 50 Limitierter Elektro-Barchetta Mercedes-Benz SLS AMG Black Series Online Store Teil eines Michelin-Bundles

Technische Korrekturen und „Quality of Life“

Die Entwickler adressieren mit diesem Patch mehrere Kritikpunkte der Community:

Eingabeverzögerung: Das visuelle Lenkrad-Feedback bei Controllern und Keyboards wurde mit der Physik synchronisiert. Das „schwammige“ Gefühl beim Einlenken soll damit der Vergangenheit angehören.

Das visuelle Lenkrad-Feedback bei Controllern und Keyboards wurde mit der Physik synchronisiert. Das „schwammige“ Gefühl beim Einlenken soll damit der Vergangenheit angehören. Windschatten-Physik: Der „Dirty Air“-Effekt wurde überarbeitet. Der Luftwiderstand hinter einem Fahrzeug wurde um 0,3 % bis 0,5 % reduziert, zudem verläuft der Effekt nun linear über 100 Meter statt abrupt an- oder auszugehen.

Der „Dirty Air“-Effekt wurde überarbeitet. Der Luftwiderstand hinter einem Fahrzeug wurde um reduziert, zudem verläuft der Effekt nun linear über 100 Meter statt abrupt an- oder auszugehen. Konsole: Die Xbox Series X erhält im Performance-Modus eine Anhebung der Upscaling-Auflösung auf 1440p. Eine ähnliche Optimierung für die PS5 ist in Arbeit.

Test Drive Unlimited Solar Crown erhält das Season 6 Update mit dem Pagani Huayra Roadster

Roadmap-Anpassung und Immobilien

Nacon bestätigt, dass die Saisons künftig zeitlich gestreckt werden, um die Qualität zu erhöhen. Das hat direkte Auswirkungen auf die kommenden Highlights:

Season 7: Fokus auf JDM-Kultur und das neue Official Racing Center (ORC) , ein dedizierter Hub für kompetitives Matchmaking.

Fokus auf und das neue , ein dedizierter Hub für kompetitives Matchmaking. Season 8: Die Rückkehr der Immobilien. Bestätigt sind voll begehbare Häuser und Garagen auf Ibiza und Hongkong Island, die individuell eingerichtet werden können (Möbel, Wandbeläge, Kunstwerke).

Für Spieler bedeutet Season 6 vor allem eine Stabilisierung der Kernmechaniken. Die Einführung der Detective Missions und der Shops ist ein notwendiger Schritt, um die bisher eher sterile Spielwelt mit Inhalten zu füllen, die über das Abfahren von Checkpoints hinausgehen. Wer auf die Rückkehr der Häuser wartet, muss sich aufgrund der gestreckten Roadmap noch bis Season 8 gedulden, erhält dann aber laut Entwickler ein System, das architektonisch korrekte Räume ohne „tote Winkel“ bietet.

KT Racing hat die vollständigen und umfassenden Patch Notes unter diesem Link festgehalten.