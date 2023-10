Test Drive Unlimited Solar Crown – Sechs Driving-Cameras für mehr Immersion

Zudem bestätigt der Entwickler, dass das F.R.I.M.-System in Test Drive Unlimted: Solar Crown zurückkehrt. Damit lässt sich in allen Aktivitäten im Free Mode Geld verdienen, wobei Style und Skills dabei im Vordergrund stehen.

Die anderen Kameras sind die erwähnte Interior-Ansicht zum Eintauchen in das Renngeschehen, die von Spielern am Steuer geschätzte Armaturenbrettansicht, die traditionelle Motorhaubenansicht und die Stoßstangenansicht, die den Effekt der Geschwindigkeit verstärkt.

Insgesamt bietet Test Drive Unlimited Solar Crown sechs verschiedene Kameras, darunter zwei Chase-Cameras, wovon sich eine dynamisch verhält. Diese Kamera verfügt im Verhältnis zum Auto über eine gewisse Elastizität, die sich an den Fahrrhythmus (Geschwindigkeit, Kurven usw.) anpasst. Dies wird man in einem kommenden Video näher vorstellen.

