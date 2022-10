„Ich möchte, dass dieses Gefühl, die richtigen Autos mit den richtigen Gefühlen zu fahren, in TDU stärker ist als in Forza Horizon. Es wird keine Rennsimulation – es wird eine Fahrsimulation. Wenn man in einem Ferrari oder einem Käfer sitzt, ist es nicht dieselbe Erfahrung. Man wird es spüren. Das ist wichtig, wenn man Autos liebt – man will den Unterschied zwischen ihnen spüren.“

„In Forza Horizon macht man einen Wheelspin und bekommt zwei Autos. Oder man absolviert eine Mission und bekommt ein anderes Auto. Man hat viele Autos in seiner Garage, aber man arbeitet nicht dafür. In TDU gibt es weniger Autos, aber man wählt diese Autos. Die Beziehung, die man zu seiner Garage hat, ist in TDU stärker als in jedem anderen Spiel. Man muss Geld verdienen, um die Autos seiner Träume zu kaufen. Man verbringt Zeit mit seinem Auto, verbessert es, spielt damit und man zeigt es anderen Spielern.“

Der Hintergrund ist schnell erklärt, denn anstatt massig Autos hinterher geworfen zu bekommen, muss man sich diese in Test Drive verdienen, was eine stärkere Verbindung zwischen einem selbst und seinem Auto fördert. Jedes Auto wird sich wird sich zudem absolut einzigartig anfühlen.

Darüber sprach Entwickler KT Racing in einem kürzlichen Interview , wonach es in Test Drive Unlimited Solar Crown zwar weniger Autos als bei der Konkurrenz geben wird, die Wertschätzung sei dafür umso größer für jedes einzelne Fahrzeug.

