TEST: EA Sports FC 26 – Fair, ausgewogen und endlich wieder spannend

Es gibt Spiele, die müssen sich nicht nur an der Konkurrenz messen, sondern auch an den eigenen Fehlern. EA Sports FC 26 ist genau so ein Fall. Nach dem Fiasko rund um den Vorgänger, der mit Fehlern, Langeweile und einem enttäuschten Publikum in Erinnerung bleibt, stand EA massiv unter Druck.

Die Fans hatten genug davon, ignoriert zu werden, und EA versprach, diesmal wirklich zuzuhören. Große Worte, die schnell nach Marketing klingen könnten. Doch nach vielen Stunden auf dem virtuellen Rasen muss ich sagen: Diesmal sind sie mehr als leere Versprechen.

Zwei Gesichter, ein klares Ergebnis

Der größte Unterschied zu EA Sports FC 25 zeigt sich sofort auf dem Platz. EA hat das Gameplay in zwei Varianten gesplittet: Competitive für Online-Modi wie Ultimate Team und Authentic für Karrierespieler, die mehr Realismus suchen.

Wer den Controller in die Hand nimmt, merkt sofort: Competitive fühlt sich so flüssig und schnell an wie lange nicht. Das Ballgefühl ist direkter, Dribblings endlich nicht mehr hakelig, und das neue „One Frame Passing“ sorgt für eine Reaktionsfreudigkeit, die man kaum für möglich gehalten hätte. Das alles schafft einen Spielfluss, der an frühere Glanzzeiten der Reihe erinnert – dynamisch, aber nicht chaotisch.

Dazu kommen Details, die das Gesamtbild runder machen. Körperlich starke Spieler können Gegner glaubwürdig abschirmen, während flinke Flügelspieler Räume besser nutzen. Auch die Bedeutung von Attributen wurde gestärkt: Ein Mittelfeldspieler mit schwachen Passwerten verteilt eben keine Weltklasse-Bälle mehr, was für mehr Balance sorgt.

Manager Life bringt frischen Wind in die Karriere

Natürlich ist nicht alles perfekt. Verteidigung bleibt ein zweischneidiges Schwert. Zwar sind die frustigen „Tackle-backs“ Geschichte, aber viele Spieler verlassen sich weiterhin stark auf die KI, statt aktiv zu verteidigen. Wer einen Innenverteidiger aus der Formation zieht, öffnet oft sofort eine gefährliche Lücke. Trotzdem ist der Fortschritt deutlich spürbar.

Torhüter verdienen ein Sonderlob. Noch nie in der Serie fühlten sich ihre Paraden so sauber an. Selbst Durchschnittskeeper können Spiele retten, und wer einen Top-Torwart aufstellt, wird mit spektakulären, aber glaubwürdigen Rettungsaktionen belohnt.

Im Gegensatz dazu wirkt das Authentic Gameplay gemächlicher, fast träge. Wer eine Simulation will, findet hier vielleicht genau das, was bisher fehlte. Mir persönlich war es jedoch zu langsam, ein Modus, der sich eher wie ein taktisches Brettspiel anfühlt als wie ein mitreißendes Fußballspiel. Aber die Wahl liegt bei uns, und das ist ein Pluspunkt.

Ultimate Team: Mehr Kontrolle, weniger Abkürzungen

Ultimate Team war jahrelang der Motor der Serie, und oft gleichzeitig ihr größter Kritikpunkt. Zu schnell entwickelte sich eine Schere zwischen Spielern, die Geld investierten, und denen, die sich ihre Teams erarbeiten wollten. EA Sports FC 26 geht hier einen mutigen Schritt: Der Power-Curve-Anstieg wurde bewusst entschleunigt.

Statt schon in den ersten Tagen mit einem Weltklasseteam konfrontiert zu werden, spielen viele mit soliden, aber überschaubaren Karten. Das sorgt für längere Fairness und spannende Matches, bei denen Taktik und Spielverständnis wichtiger sind als der nächste Pack-Kauf. Besonders gefallen hat mir das neue Rival-System mit Hot Streaks und Abstiegsszenarien – kleine, aber wirkungsvolle Ideen, die den Wettbewerb lebendig halten.

Neue Moves, mehr Kontrolle – FC 26 setzt beim Gameplay nach

Auch die Belohnungsstruktur wirkt überdacht. Es gibt mehr kleinere, schnell erreichbare Ziele, die mit kleinen Packs oder Boni locken. So bleibt man motiviert, ohne das Gefühl, in einer Lootbox-Spirale zu stecken. Die neuen Animationen beim Öffnen von Packs sind ein nettes Detail, ändern aber nichts am Kernproblem: Wer echtes Geld investiert, beschleunigt seine Fortschritte. Doch immerhin verlangsamt EA das Wettrüsten, sodass sich die Unterschiede weniger brutal anfühlen. Immer steht seit Jahren der Vorwurf im Raum, dass EA den Bogen in diesem Punkt regelmäßig überspannt und in einigen Ländern bereits per Gesetz zurückgepfiffen wurde.

Die Menüs sind zudem aufgeräumter, klarer strukturiert und weniger überladen. Ein Detail, das man schnell übersieht, das aber den Alltag mit FUT deutlich angenehmer macht.

Karriere & Clubs: Mehr Tiefe, mehr Persönlichkeit

Während Ultimate Team der Dauerbrenner ist, hat EA die Karriere- und Club-Modi nicht vergessen. Und hier gibt es tatsächlich frische Ansätze.

Das neue Manager Life bringt spannende Szenarien ins Spiel. Ob Punktabzug, Transfersperren oder unerwartete Ereignisse wie Langzeitverletzungen, endlich fühlt sich die Karriere weniger wie ein statisches Tabellenmanagement an, sondern mehr wie eine lebendige Herausforderung. Auch wenn nicht alles glänzt (die altbekannten, belanglosen Pressekonferenzen sind leider immer noch da), spürt man eine klare Verbesserung.

Besonders gelungen finde ich die neuen Zufallsereignisse. Wenn ein Spieler plötzlich Heimweh bekommt oder sich ein wichtiger Leistungsträger für Monate verletzt, zwingt das zu echten Entscheidungen. Es ist nicht mehr nur ein „durchklicken bis zum nächsten Spiel“, sondern ein Manager-Alltag, der sich dynamischer anfühlt.

Clubs wiederum verabschiedet sich von den altbekannten Skilltrees und führt Archetypen ein. Das System wirkt anfangs ungewohnt, erweist sich aber als durchdachter Ansatz, der den Grind verlängert, ohne unfair zu sein. Auch hier gilt: Die Entwicklung verläuft langsamer, dafür aber kontrollierter und nachvollziehbarer. Besonders gelungen ist die neue Ausdauermechanik, die Spieler selbst in der 90. Minute frisch wirken lässt – was für ein besseres Flow-Gefühl sorgt.

Customization ist und bleibt eine Stärke. Von Trikots bis zu Wappen gibt es zahlreiche Optionen, die dem eigenen Team Charakter verleihen. Dazu kommen kleine, aber feine Social-Features wie neue Chat-Optionen, die Matches lebendiger machen.

Ultimate Team: hübscher verpackt, aber immer noch der gleiche Grind

Kleine Siege mit großer Wirkung

Optisch ist EA Sports FC 26 keine Revolution, aber ein klarer Schritt nach vorne. Flüssige Animationen bei Paraden, realistischere Bewegungen beim Dribbling und kleine Details wie neue Stadionoptionen (Stichwort: Schatten entfernen) zeigen, dass EA diesmal wirklich hingehört hat. Auch die Menüführung wurde verbessert – übersichtlicher, klarer, farblich angenehmer.

Soundtechnisch bleibt vieles beim Alten, aber gerade die neuen Kommentator-Linien und vereinzelte Stadionatmosphären wirken authentischer als im Vorjahr. Es sind diese Kleinigkeiten, die in der Summe den Unterschied machen.

Natürlich gibt es auch Kritikpunkte. Authentisches Gameplay ist Geschmackssache, das Balancing zwischen KI-Defensive und manuellen Eingriffen muss nachjustiert werden, und im Ultimate Team bleibt die Monetarisierung ein Dauerproblem. Aber im Vergleich zu FC 25 sind das Luxusprobleme.

Fazit