TEST: Emotionless: The Last Ticket – Zwischen Nostalgie-Jahrmarkt und kosmischem Wahnsinn

Ein verlassener Freizeitpark im dichten Wald, die Suche nach dem verschwundenen Vater und eine Bedrohung, die sich wortwörtlich von deinen Gefühlen ernährt: „Emotionless: The Last Ticket“ wagt den Sprung von Steam auf die Konsolen und verspricht psychologischen Horror ohne klassische Jump-Scares an jeder Ecke. Ob sich dieser „emotionslose“ Trip lohnt, verrät unser Test.

„Emotionless: The Last Ticket“ schickt uns als James Anderson in den „Willow Park“ – ein ehemaliges Lebenswerk seines Vaters, das vor zehn Jahren nach einem verheerenden Feuer und dessen mysteriösem Verschwinden geschlossen wurde. Was als klassische Detektivgeschichte beginnt, entpuppt sich schnell als surrealer Trip in die Tiefen von Liminal Spaces und Cosmic Horror. Doch hält die Atmosphäre, was das Setting verspricht?

Der Abstieg in den Willow Park

Der Einstieg ins Spiel ist direkt und ungemütlich. Nach einer Autopanne mitten im Nirgendwo – dem klassischen Horror-Klischee schlechthin – führt uns der Weg direkt zum verrosteten Tor des Willow Parks. Die visuelle Gestaltung sticht hier sofort ins Auge: Der Nebel ist dicht, der Regen peitscht, und die Beleuchtung der alten Fahrgeschäfte wirkt ebenso einladend wie bedrohlich. Besonders auffällig ist die grafische Qualität für einen Indie-Titel; die Texturen der verfallenen Limonadenstände und die Lichtreflexionen auf dem nassen Asphalt erzeugen eine greifbare, schwere Atmosphäre.

Die Spielmechanik verzichtet fast vollständig auf klassisches Kampf-Feedback, was das Gefühl der Ausgeliefertheit massiv verstärkt. Stattdessen liegt der Fokus auf der intensiven Exploration der verwinkelten Pfade im Willow Park und dem Aufspüren von Hinweisen. Wir wühlen uns durch Audiologs und Tagebucheinträge, um das Puzzle hinter dem Verschwinden unseres Vaters Stück für Stück zusammenzusetzen. Unterbrochen wird die Erkundung immer wieder von klassischen Umgebungsrätseln – etwa wenn wir Generatoren reaktivieren müssen, um die Stromversorgung und damit den Zugang zu neuen Arealen freizuschalten. Das Ganze spielt sich flüssig, fordert unsere Beobachtungsgabe, lässt uns aber nie vergessen, dass wir in dieser Welt eigentlich nichts zu suchen haben.

Willow Park: Wo früher Kinderlachen hallte, regiert heute der Rost

Wenn die Umgebung zur Falle wird

Sobald der Strom fließt, zeigt „Emotionless“ sein wahres Gesicht. Die Rätsel sind solide gestaltet und fordern eine gute Beobachtungsgabe, ohne den Spielfluss durch zu hohe Komplexität zu stoppen. Ein Highlight zu Beginn ist das Aktivieren der Parkeisenbahn. Was als Fluchtmittel gedacht ist, führt uns stattdessen tiefer in das „Source Zero“ – ein unterirdisches Komplex-System unter dem Park.

Interessant ist der Bruch im Gamedesign: Sobald man die Oberfläche verlässt, wandelt sich das Spiel von einem klassischen Horror-Adventure zu einer Erfahrung, die stark an das Internet-Phänomen der „Backrooms“ erinnert. Wir finden uns in den sogenannten „Pool Rooms“ wieder – sterile, mit Wasser geflutete Kachelräume, in denen die physikalischen Gesetze zu verschwimmen scheinen.

Diese Liminal Spaces nutzen die Urangst vor dem Unheimlichen im Alltäglichen. Dass James an den Wänden hochlaufen kann oder Räume sich beim bloßen Umdrehen verändern, verstärkt das Gefühl der Ausgeliefertheit massiv. Hier zeigt sich die Stärke des Spiels: Es braucht keine Horden von Zombies, um Unbehagen zu erzeugen.

Die Mechanik der „Emotionslosigkeit“

Der Titel des Spiels ist Programm. In gefundenen Aufzeichnungen erfahren wir, dass das Wesen unter dem Park – das „Hollow One“ – von menschlichen Emotionen wie Angst, Freude oder Wut lebt. „Je mehr du fühlst, desto stärker wird es. Werde leer. Keine Angst, keine Freude, nichts, was es schmecken kann.“

Diese erzählerische Ebene ist clever, da sie das Verhalten des Spielers kommentiert. Während man als Gamer panisch versucht, den Ausgang aus dem unterirdischen Labyrinth zu finden, flüstert einem das Spiel zu, dass genau diese Panik den Jäger füttert. Das sorgt für eine psychologische Spannung, die über simples Erschrecken hinausgeht.

Im Vergleich zu Genre-Größen wie „Amnesia“ oder „Outlast“ setzt „Emotionless“ weniger auf Terror und mehr auf Unbehagen. Das „Kampf-Feedback“ ist hier die Abwesenheit desselben – man ist ein Beobachter in einer Welt, die einen nicht haben will. Die Einordnung ins Genre des Cosmic Horrors gelingt besonders durch die Implikation, dass die eigene Blutlinie mit den Experimenten unter dem Park verknüpft ist.

Abstieg in den Wahnsinn: Hinter den Betonmauern verabschiedet sich das Spiel von der Realität

Die größte Stärke von „Emotionless“ ist zweifellos die herausragende Atmosphäre, die durch das Zusammenspiel von subtilem Sounddesign – wir hören ständig ein unheimliches Rauschen, Flüstern oder das Ächzen alter Mechanik – und extrem starken Lichteffekten punktet. Das Pacing ist dabei ein mutiges Experiment. Der abrupte Übergang vom klassischen Jahrmarkt-Setting in surreale, fast schon psychedelische Welten bricht radikal mit den Erwartungen.

Wer einen bodenständigen Horrorfilm zum Mitspielen erwartet, wird hier definitiv vor den Kopf gestoßen. Auch bei der Orientierung verlangt uns das Spiel einiges ab; das Leveldesign ist absichtlich als Labyrinth konzipiert, was die Immersion und das Gefühl des Verlorenseins zwar massiv fördert, an manchen Stellen aber auch zu frustrierendem Backtracking führen kann.