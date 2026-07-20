TEST: Forensics Crime Scene Detective — Echte Ermittlerarbeit als Simulation

Wattestäbchen statt Action, Fingerabdruckpulver statt Feuergefecht: Seit dem 13. Juli 2026 ist Forensics: Crime Scene Detective für PC, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich und geht bewusst den unspektakulären Weg. Kein Verhör, kein dramatischer Showdown – nur die Frage, ob akribische Spurensicherung tatsächlich unterhaltsam sein kann.

Entwickelt von Binary Impact und Alchemical Works tritt das Spiel mit einem klaren Versprechen an: fachlich fundierte Ermittlungsarbeit statt Krimi-Klischee. Genau dieser Versuch macht es interessant, bevor man auch nur eine einzige Spur gesichert hat.

Die stillen Helden im Labor

Eine große, zusammenhängende Geschichte erzählt Forensics: Crime Scene Detective nicht – stattdessen reiht es einzelne Fälle aneinander, die jeweils für sich stehen. Wir schlüpfen dabei nicht in die Rolle der ermittelnden Kommissarin oder des Kommissars, sondern in die des forensischen Sachverständigen. Also erst wenn dieser an den Tatort gerufen wird, die ersten Beamten die Szene bereits gesichert haben und der Tatort abgesperrt ist.

Diese Perspektive ist der eigentliche erzählerische Kniff. Man betritt Wohnungen, Bars und Kellerräume, in denen etwas Unfassbares geschehen ist – oder geschehen sein soll –, und muss allein aus den Spuren rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Die einzelnen Szenarien orientieren sich an echten Fallmustern und wurden mit fachlicher Begleitung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz entwickelt.

Nicht jeder blutige Tatort ist automatisch ein Mord, und nicht jede naheliegende Erklärung hält der Beweislage stand. Am Ende jeder Untersuchung steht die Entscheidung, ob sich ein Verdacht erhärtet oder entkräftet wird – eine Verantwortung, die dem Spiel einen nüchternen, aber wirkungsvollen erzählerischen Unterbau gibt. Was aus den Ergebnissen wird, ist vorerst unklar. Wir machen einfach nur unseren Job.

Den Finger immer am Pinsel

Der Spielablauf gliedert sich in zwei klar getrennte Phasen. Am Tatort werden zunächst dokumentiert, fotografiert und gesichert, bevor DNA-Abstriche, Fingerabdruckpulver, Werkzeuge zur Ballistik-Rekonstruktion und digitale Forensik-Tools zum Einsatz kommen. Wichtige Hinweise werden dabei nicht automatisch markiert – wer nicht selbst genau hinschaut, übersieht sie schnell. Zurück im Labor folgt die zweite Phase: Fingerabdrücke werden abgeglichen, DNA-Proben ausgewertet, digitale Geräte entschlüsselt und Blutspritzermuster auf Richtung und Wucht hin analysiert, um den Tathergang zu rekonstruieren. Dieser methodische Aufbau sorgt für echte Aha-Momente, wenn ein winziges Detail plötzlich die gesamte Einschätzung eines Falls kippt.

Genau diese Nähe zur Realität ist zugleich das Risiko des Spiels. Die Ermittlungsschritte sind streng vorgegeben. Selbst wer den Tathergang längst erahnt, muss trotzdem jeden vorgeschriebenen Arbeitsschritt abschließen, bevor der Fall als gelöst gilt. Manche Spuren sind zudem so klein, dass die Suche eher an Pixelsuche als an forensische Arbeit erinnert, und ein einziges übersehenes Detail kann eine Untersuchung spürbar ausbremsen.

Hinzu kommen aktuell noch technische Schwächen. Beweise lassen sich mitunter nicht aufnehmen, Fingerabdruckerkennung reagiert unzuverlässig, und freigeschaltete Fälle erscheinen teils gar nicht in der Liste. Auch der Wiederspielwert bleibt begrenzt, da jeder Fall genau eine korrekte Lösung kennt. Das ist gegenüber der Realität dann vielleicht doch ein wenig zu einfach gedacht.

Voller Fokus auf die Arbeit

Statt auf große musikalische Untermalung zu setzen, verlässt sich „Forensics: Crime Scene Detective“ bewusst auf Stille. Das leise Summen der Laborgeräte, hallende Schritte in verlassenen Räumen und die spürbare Anspannung, allein an einem Tatort zu arbeiten, erzeugen eine Atmosphäre, die zum nüchternen Thema passt, ohne sie künstlich aufzuladen.

Diese Zurückhaltung wirkt allerdings wie eine bewusste Designentscheidung und nicht wie ein Bug. Das Spiel will nicht durch Inszenierung beeindrucken, sondern durch die Ernsthaftigkeit, mit der es seinen Gegenstand behandelt. Für ein Genre, das sonst gern mit dramatischer Musik arbeitet, ist das ein angenehm unaufgeregter Weg – auch wenn er jenen Spielern weniger geben dürfte, die auf packende akustische Reize aus sind.

Die Grafik ist dabei höchstens Mittelmaß, teils unscharf an den Tatorten und an den ein oder anderen Kanten unsauber. Dem Spielgefühl tut dies allerdings keinen Abbruch, die für unsere Forschung notwendigen Merkmale lassen sich nach wie vor gut erkennen. Sie dient ihrem Zweck, viel mehr aber auch nicht.