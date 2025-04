TEST: Forza Horizon 5 auf PS5 – Microsofts Paradiesvogel landet im fremden Nest

Es ist ein Moment, den viele Spieler für unmöglich gehalten hätten – und den Xbox-Fans womöglich als kleinen Verrat empfinden: „Forza Horizon 5„, das einstige Kronjuwel von Microsofts Exklusiv-Palast, ist nun auf PlayStation 5 spielbar. Was Jahrzehnte lang als strategischer Lockstoff galt, um Hardware zu verkaufen, rollt plötzlich über fremden Asphalt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man Mario beim Grillen mit Kratos erwischen – seltsam vertraut und doch irgendwie verkehrt.

Und doch ist es passiert. Die Zukunft ist multiformat, sagen sie in Redmond – aber wie fühlt es sich an, wenn eines der poliertesten Open-World-Rennspiele plötzlich unter Sonys DualSense-Vibrationen lebt? Verliert Forza auf der PlayStation seine Seele? Oder gewinnen Spieler schlicht das Beste aus beiden Welten? Das finden wir in unserem Test zu „Forza Horizon 5“ heraus.

Der Unterschied zwischen Simulation und Spektakel

Die Forza-Reihe war schon immer zweigeteilt: Während „Forza Motorsport“ in seiner nüchternen Fahrphysik, akribischen Streckenplanung und Lizenzprüfungs-Monotonie die Herzen der Simulations-Enthusiasten höher schlagen lässt (bzw. nach mehreren Runden Suzuka eher sinken), ist „Forza Horizon“ der extrovertierte Bruder, der zu viel Energy Drink getrunken hat und sich auf einem EDM-Festival in Mexiko verirrt hat. Und das ist – erstaunlicherweise – ein Kompliment.

Denn „Forza Horizon 5“ hat mehr zu bieten als nur bunte Farben, Autopornos und einen fröhlichen GPS-Kompass. Es ist ein Spiel, das sich dem Fahrspaß mit einer solchen Kompromisslosigkeit verschreibt, dass selbst eingefleischte Simulationsfans irgendwann vergessen, warum sie sich sonst für die Ideallinie geißeln. Der Reiz liegt im „Was, wenn du mit einem Lamborghini durch ein Mangrovensumpfgebiet springen könntest?“-Moment – und nicht darin, wie realistisch sich die Bremswege anfühlen.

Forza Horizon 5 legt eine Punktlandung auf PS5 hin

Mexiko auf Speed

Die Wahl des Schauplatzes war ein Geniestreich. Dieses virtuelle Mexiko ist keine trockene Kartografieübung, sondern eine fahrbare Wunderkammer. Von dampfenden Dschungeln über staubige Bergstraßen bis hin zu postkartenreifen Küstenstraßen bietet die Spielwelt eine Vielfalt, die selbst nach Dutzenden Stunden noch überraschende Strecken enthüllt. Dabei sind Straßen ohnehin nur eine Art Orientierungsvorschlag. Wer will, kann die halbe Karte querfeldein durchpflügen, Kaktusfelder durchbrechen und dabei unzählige Boni einsammeln. Spielmechanisch sinnvoll? Vielleicht nicht immer. Spaßig? Absolut.

Die zwölf „Horizon Realms“ – darunter auch eine stilisierte Version von Chichén Itzá – sind nicht nur grafische Highlights, sondern auch Spielplätze für Stunts, Donuts und irrwitzige Sprungkombos. Es ist eine Art „Motorsport Disneyland“, bei dem selbst altertümliche Ruinen für ein paar Sekunden Flugzeit geopfert werden. Historische Genauigkeit war noch nie Horizons Stärke, aber seine Fähigkeit, dich zum Dauergrinsen zu bringen, ist fast beängstigend.

Die Magie liegt im Detail

Was „Forza Horizon 5“ wirklich meisterhaft macht, ist nicht nur seine Grafik – die ist zweifellos prächtig –, sondern die Art, wie es dich konstant belohnt. Fast jede Aktion, ob gewollt oder versehentlich, wird mit Punkten, Lob, Erfahrung oder visuellen Effekten versehen. Man fährt nicht nur, man performt. Jeder Drift, jedes Beinahe-Desaster, jedes zerstörte Schild wird Teil einer Erfolgsorgie, die sich nie wie Arbeit anfühlt. Es ist ein Spiel, das dir nie wirklich sagt: „Du hast verloren.“ Es sagt dir: „Cooler Versuch, willst du es nochmal probieren? Hier ist eine kleine Belohnung.“

Auch das Festival-Format, bei dem sich Inhalte im Rhythmus der Jahreszeiten verändern, sorgt für frische Herausforderungen. Neue Autos, wechselnde Wetterbedingungen, besondere Events – es gibt immer einen Grund, zurückzukehren. Oder einfach nur einen Grund, eine kleine Spritztour zu machen. Denn „Forza Horizon 5“ ist eines der wenigen Spiele, bei denen selbst das „Von-A-nach-B-Fahren“ nie belanglos ist. Nun könnte man meinen, das klingt sehr nach Ubisoft „The Crew Motorfest„, und damit läge man gar nicht so falsch. Das Festival, die Optik, das Konzept ist tatsächlich ähnlich. Was mir an „Forza Horizon 5“ aber besser gefällt, ist, dass die Struktur aufgeräumter wirkt als bei „The Crew Motorfest“ – weniger überfrachtet und nicht ständig ein Kommentator im Ohr, der gefühlt selbst im totalen Adrenalinrausch unterwegs ist.

„Forza Horizon 5“ positioniert sich meiner Meinung nach genau zwischen The Crew und Gran Turismo: spürbar realistischer als Ersteres, aber deutlich unterhaltsamer als Letzteres. Im Grunde übernimmt es den Platz, den einst „DriveClub“ einnahm – nur diesmal in einem offenen, lebendigen Open-World-Gewand.

Wie fährt sich’s auf der PS5?

Technisch ist die PS5-Version mit der Xbox Series X nahezu identisch. Die Ladezeiten sind minimal kürzer, die Performance stabil, die Optik makellos. Auch bei 60fps auf Performance-Modus gleitet das Spiel butterweich über den Bildschirm, während der DualSense-Controller leichte Haptiksignale sendet – allerdings ohne das detailversessene Feedback von „Gran Turismo 7“. Der Widerstand der Trigger ist spürbar, aber nicht transformativ. Es fühlt sich gut an, aber nie ganz so immersiv, wie es sein könnte. Vielleicht liegt das auch daran, dass das Spiel ursprünglich nie für Sonys Controller gedacht war.

Was bleibt, ist ein Spiel, das auf der PlayStation „funktioniert“, aber dort nicht zu Hause ist. Und das ist auch in Ordnung. Schließlich hat Horizon nie behauptet, ein exklusives Heim zu brauchen. Es braucht nur eine Straße – oder besser: keine.

Ein kleines, aber nicht zu übersehendes Ärgernis sind die Mikrotransaktionen. Schon früh wird man sanft, aber bestimmt in Richtung In-Game-Käufe geschubst – sei es für Fahrzeuge, Cosmetics oder Event-Boosts. Für ein Vollpreisspiel ist das irritierend und hinterlässt einen Beigeschmack. Zwar kann man alles auch ohne Echtgeld erreichen, aber das Spiel suggeriert immer wieder: „Du könntest das hier auch abkürzen …“ – ein unnötiger Reibungspunkt in einer ansonsten nahtlosen Spielerfahrung.

Ein Blick über den Tellerrand

Man kann „Forza Horizon 5“ nicht besprechen, ohne es mit seinem größten Rivalen zu vergleichen: „Gran Turismo 7“ oder „The Crew Motorfest“ – auch wenn letzteres genau genommen erst später erschien. Alle Spiele verkörpern diametrale Philosophien. GT7 ist das technische Lehrbuch in Bezug auf Realismus, das dich mit Kurvendiskussionen und Lizenzprüfungen quält – und dafür mit unfassbarer Haptik und Detailtreue belohnt. „The Crew Motorfest“ wählt ebenfalls den eher spaßigen Ansatz, den ich sogar etwas näher an Forza sehe, mit dem Unterschied: „Forza Horizon 5“ hingegen ist das Roadmovie, das dir erlaubt, mit einem Muscle Car über einen Vulkan zu springen. Die Frage ist also nicht, welches Spiel besser ist. Die Frage ist: Was willst du eigentlich von einem Rennspiel?

Wer sich am liebsten im Cockpit verschanzt und stundenlang an Getriebeeinstellungen fummelt, wird in „Forza Horizon 5“ schnell die Tiefe vermissen. Aber wer einfach nur fahren, springen, entdecken und Staunen will, findet hier neben The Crew das vielleicht unterhaltsamste Rennspiel der Gegenwart, nur nicht ganz so überladen. Das soll den Ubisoft Racer aber keinesfalls abwerten.

Zwischen Arcade und Simulation – Forza Horizon besetzt eine fehlende Lücke

Ein Meilenstein – nicht nur für PlayStation

Dass Forza Horizon 5 jetzt auf der PS5 spielbar ist, ist mehr als nur ein Port. Es ist ein Signal. Microsoft öffnet die Tore, und zwar aus eigenem Antrieb. Der Traum von echten Multiplattform-Erlebnissen wird damit greifbarer – zum Nutzen der Spieler, nicht der Konsolenhersteller. Dass Sony-Fans nun das „andere“ große Rennspiel der Moderne spielen können, ist ein Gewinn für alle – vielleicht sogar ein kleiner Faceslap in Richtung Sony, die das Arcade-Racer-Genre inzwischen kampflos aufgegeben haben.

Fazit