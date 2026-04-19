In „Gecko Gods“ schlüpfen wir in die Schuppen eines flinken Reptils, um ein vergessenes Archipel zu erkunden. Das Spiel verspricht eine entschleunigte Erfahrung, bei der die Schwerkraft eher eine Empfehlung als ein Gesetz ist. Doch wie schlägt sich das charmante Abenteuer im Test?

Es gibt diese Spiele, die man startet und sofort spürt: Hier geht es nicht um Highscores oder Millisekunden-Reaktionen. „Gecko Gods“ ist genau so ein Kandidat. Das zentrale Versprechen des Spiels ist die absolute, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit eines kleinen Geckos.

Während uns andere Action-Adventures oft durch gelbe Markierungen an Felswänden oder unsichtbare Barrieren bevormunden, lässt uns dieses Spiel sprichwörtlich die Wände hochgehen. Doch diese Freiheit hat ihre Tücken, die sowohl für magische Entdecker-Momente als auch für handfesten Controller-Frust sorgt.

Die Atmosphäre des Archipels

Der erste Eindruck von „Gecko Gods“ ist durchweg positiv. Das Grafikdesign setzt auf eine reduzierte, fast schon malerische Ästhetik. Sanfte Texturen und eine wohlüberlegte Farbpalette erschaffen eine Welt, die trotz der Ruinen vergangener Zivilisationen niemals melancholisch oder düster wirkt. Im Gegenteil, wenn die Sonne über dem azurblauen Wasser des Archipels steht und wir mit unserem kleinen Holzboot zur nächsten Insel schippern, stellt sich sofort dieses wohlige Urlaubsgefühl ein.

Dieses „Runterkommen“ wird massiv durch das Sounddesign unterstützt. Die akustische Untermalung ist verspielt, unaufdringlich und passt sich perfekt der Umgebung an. Wenn der Gecko über Steinwände flitzt, hört man das feine Patsch-Geräusch der Haftfüße – ein Detail, das die Verbindung zum Protagonisten stärkt. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man gerne mal stehen bleibt, nur um die Umgebung auf sich wirken zu lassen, bevor man sich dem nächsten Rätsel widmet.

In den labyrinthartigen Ruinen warten die cleversten Rätsel – wir verraten im Review, warum sich das Abtauchen lohnt

Zwischen Genie und Wahnsinn

Der spielerische Kern besteht aus einer Mischung aus Umgebungsrätseln und Plattform-Passagen. Um in der Geschichte voranzukommen, müssen wir die schlafenden Götter der Spielwelt wecken, was uns meist tief in das Innere der Inseln führt. Die Rätsel selbst sind dabei angenehm abwechslungsreich. Von klassischen Schalterrätseln über die Manipulation von Lichtstrahlen bis hin zu komplexeren Labyrinthen, in denen wir Wasser- oder Sandstände verändern müssen, ist alles dabei. Zelda lässt grüßen.

Der Schwierigkeitsgrad ist dabei fair gewählt. Man muss zwar nachdenken, aber die Lösungen fühlen sich stets logisch an. Besonders befriedigend ist die Dash-Funktion. Mit einem schnellen Stoß nach vorne katapultiert sich unser Gecko nicht nur über Abgründe, sondern kann auch Hindernisse oder Vasen zertrümmern. Das gibt dem ansonsten sehr ruhigen Gameplay eine angenehme Dynamik und man verfällt einem regelrechten Sammeltwahn, nur um es noch einmal zu erleben.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten – und in „Gecko Gods“ liegt dieser Schatten oft in der Kameraführung. Da wir uns an jeder Oberfläche bewegen können, verliert die Kamera bei schnellen Wechseln zwischen Boden, Wand und Decke regelmäßig die Orientierung. Es passiert nicht selten, dass man mitten in einer präzisen Kletterpartie den Halt verliert, weil die Perspektive ungünstig springt. Das führt dazu, dass man sich manchmal weniger wie ein flinker Kletterkünstler und mehr wie ein ungeschickter Tourist fühlt, der unkontrolliert in die Tiefe segelt.

Zwischen den Inseln ist das Floß dein bester Freund

Die Tücken der Erkundung

Ein weiterer Aspekt, der das ansonsten flüssige Erlebnis etwas bremst, ist die Orientierung innerhalb der Spielwelt. Das Spiel bietet zwar eine Karte und Wegpunkte, doch diese sind oft eher vage Richtungsweiser. Da viele Eingänge zu den wichtigen Tempeln clever in der Vertikalen versteckt sind, verbringt man einen nicht unerheblichen Teil der Spielzeit mit der Suche nach dem eigentlichen Ziel.

Für Spieler, die das absolute Erkunden lieben, ist das ein Bonus. Wer jedoch eine straffe Führung bevorzugt, könnte sich in der Weitläufigkeit der Inseln verloren fühlen. Die Spielzeit von etwa vier bis sechs Stunden für die Hauptgeschichte ist für ein Indie-Projekt dieser Art absolut angemessen. Doch wer wirklich jedes Sammlerstück – seien es Relikte oder spezielle Insekten – finden will, kann gut und gerne noch ein paar Stunden draufrechnen.

Von Schiebepuzzles bis zur Licht-Manipulation – so fordernd sind die Rätsel auf dem vergessenen Archipel

Das Leben eines Geckos

Abseits der Rätsel bietet das Spiel nette Details, die das Reptilien-Dasein auflockern. Wir können Insekten jagen, was nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern auch unsere Sammlung vervollständigt. Besonders charmant ist das visuelle Feedback unseres Zustands. Nehmen wir Schaden, verändert sich die Sättigung unserer Farbe. Ein verlorener Schwanz wächst nach einiger Zeit wieder nach – ein schöner Kniff, der zeigt, wie viel Liebe die Entwickler in die Biologie ihres Helden gesteckt haben.

Die gesammelten Reichtümer aus zertrümmerten Krügen können wir zudem in kosmetische Anpassungen investieren. Wer also schon immer mal als Regenbogen-Gecko eine Wüsteninsel erkunden wollte, bekommt hier die Chance dazu. Dass die Menüführung und die Vorschau der Skins technisch noch etwas feiner geschliffen sein könnten, ist ein kleiner Wermutstropfen, den man einem kleinen Team aber verzeiht.