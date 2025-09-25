TEST: Ghost of Yōtei – Malerisches Overload trifft auf Katana-Perfektion

Ghost of Yōtei ist da – endlich. Und ja, es sieht wieder nach Postkarten-Japan aus, nur dass diesmal die Kraniche Überstunden schieben. Aber keine Sorge: Unter all den Vogelschwärmen steckt mehr als nur Tsushima-Remix, wie unser Test zeigt.

Déjà-vu mit Extra-Kranich

Der Anfang fühlt sich an wie Heimkommen. Atsu, unsere neue Heldin, reitet durch Graslandschaften, Kraniche steigen auf, ein Hirsch posiert im Hintergrund, und irgendwo galoppiert eine Pferdeherde durch die Szene, als hätte Disney die Regie übernommen. Schön oder? Absolut. Subtil? Nicht mal im Ansatz.

Wer Ghost of Tsushima mochte, wird sich sofort wohlfühlen, vielleicht ein bisschen zu sehr. Kämpfe sind erneut mehr Schwertballett als Kneipenschlägerei, die Landschaft könnte direkt in einem Tourismus-Spot für Hokkaido laufen, und trotzdem: Nach zehn Minuten hat man das Gefühl, man spielt Tsushima 2.0, diesmal mit doppelt so vielen Kranichen.

Doch die ersten Stunden machen auch klar, dass Sucker Punch nicht auf revolutionäre Neuerungen setzt, sondern auf fein geschliffene Perfektion. Das bedeutet nicht, dass das Spiel langweilig wäre. Wer sich auf die Welt einlässt, erkennt die Liebe zum Detail: Licht fällt auf Blumen, Schatten wandern über Berge, und selbst das Rascheln der Bäume wirkt orchestriert.

Atsu in Ezos weiten Landschaften – Schönheit trifft auf tödliche Präzision

Mehr Waffen, mehr Spaß, weniger Langeweile

Während Jin in Ghost of Tsushima noch relativ eingeschränkt war, eröffnet Ghost of Yōtei Atsu ein regelrechtes Arsenal an Werkzeugen für Chaos und Kontrolle. Fünf Nahkampfwaffen stehen bereit: das klassische Katana, das doppelte Kurasigama, Yari, Odachi und das Katana, letzteres mein persönlicher Liebling, weil es schon immer effektiv tötet. Dazu kommen Fernkampfoptionen: Kurz- und Langbogen, Tanegashima-Gewehr, Wurfmesser, Bomben, sogar eine Pistole. Wer als Spieler kreative Kombinationen liebt, kann jede Begegnung unterschiedlich angehen – und genau darin liegt der Charme.

Das Kampfsystem ist fordernd. Wer nur auf Tastenhämmert, wird schnell im Gras von Ezo landen. Gegner können Atsu entwaffnen, Attacken erfordern Geduld und Präzision, und die unterschiedlichen Waffentypen müssen strategisch eingesetzt werden. Ob man Tanks frontal attackiert oder leise hinterhältig angreift, jeder Ansatz fühlt sich belohnend an.

Atsu: Endlich eine Heldin mit Humor

Atsu ist nicht nur ein weiterer stummer Rachegeist. Sie ist lebendig, schlagfertig und auch mal humorvoll. Während Jin oft wie ein schweigsamer Samurai-Ghost wirkte, ist Atsu eine Figur, die man sofort ins Herz schließt. Pointierte Kommentare, bissige Sprüche und gelegentliche sarkastische Einwürfe lassen den Spieler nicht nur über die Geschichte lachen, sondern auch mit der Heldin.

Dabei zeigt sie Charaktertiefe. Atsu hat Brutalität erlebt, überlebt und ist dennoch menschlich geblieben. Ihr Rachefeldzug richtet sich gegen die berüchtigte Gangstertruppe ‚Yotei Six‘ unter der Führung des Hauptschurken Saito, die ihre Familie auslöschte. Diese Mission zwingt sie, nicht nur Gewalt zu praktizieren, sondern sich auch den weniger grellen, subtileren Seiten des Lebens zu stellen. Ihr Humor und ihre Menschlichkeit machen sie zu einer der erinnerungswürdigeren Heldinnen der letzten Jahre.

Eine Welt, die lebt

Die Welt von Ghost of Yōtei fühlt sich organisch an. NPCs sind keine statischen Questgeber mehr. Jeder Charakter, sei es der Kartograf, der Händler oder ein zufälliger Reisender, hat Persönlichkeit, Eigenart und oft kleine Geschichten, die die Welt glaubwürdig machen.

Die Landschaften sind atemberaubend. Klippen, Steppen, Tropfsteinhöhlen, Bambuswälder, verschneite Berglandschaften, alles mit Liebe zum Detail modelliert. Sogar das Leveldesign unterstützt das Gameplay, sei es durch versteckte Wege, strategische Positionen für Schleichangriffe oder naturalistische Hindernisse im Kampf.

Sidequests sind abwechslungsreich und bereichern die Welt. Atsu kann temporär Begleitung erhalten, an großen Schlachten teilnehmen oder kleine, intime Aufgaben erfüllen, die viel über die Kultur und Geschichte Ezos verraten. Jede Mission fühlt sich organisch an und ist nie reine Zeitverschwendung.

Das Kurasigama: Leise töten, lautlos überraschen – Atsus neues Lieblingswerkzeug

Altbekanntes trifft Innovation

Die Entwickler haben sich darauf konzentriert, das Beste aus bewährten Mechaniken zu extrahieren und zu verfeinern. Ähnlich wie Jin in Ghost of Tsushima kann Atsu sich unterschiedliche Kampfhaltungen aneignen, doch statt eines simplen Drei-Stufen-Systems erlernt sie nun ganze Waffenarsenale, die den Spielstil deutlich individueller gestalten.

Neu sind die lautlosen Attentate aus der Distanz, die weitergehende Interaktion mit Tieren (der Wolf ersetzt den Fuchs) und subtile Verbesserungen an der KI, die Gegner klüger, aber fairer agieren lassen. Nach rund zehn Stunden wird aus dem anfänglichen Tsushima-Klon ein eigenständiges Spiel. Man merkt, dass die Entwickler nicht nur Kopien von Erfolgen wollten, sondern eine eigenständige Welt erschaffen haben, mit Liebe zum Detail und einem Gespür für Atmosphäre.

Optik und Präsentation: Mehr Superlativ geht nicht

Die Grafik von Ghost of Yōtei ist schlichtweg atemberaubend, und das bereits auf der Basis-PS5. Farben, Lichtführung, Wettereffekte – alles wirkt wie ein japanischer Holzschnitt in Bewegung. Besonders beeindruckend sind die dynamischen Tierherden, die fließenden Wasserfälle und die dramatischen Himmelspanoramen.

Der Einsatz von ultrabreitem Kinoformat für Zwischensequenzen sorgt für filmische Dramatik. Wer mag, kann unter anderem den Kurosawa-Filter aktivieren und das Spiel wie einen klassischen Samurai-Film erleben. Für längere Sessions fand ich diese Option jedoch eher hinderlich, irgendwann will man kämpfen, nicht Kunstkritiker spielen.

Mit dem Kurosawa-Filter wird Ezo zum klassischen Samurai-Film – nur dass Atsu selbst das Drehbuch schreibt

Auch technisch macht Ghost of Yōtei eine hervorragende Figur. Ladezeiten sind kurz, Animationen laufen flüssig und die PS5-Hardware wird effizient genutzt, sodass es kaum zu Rucklern oder Pop-ins kommt. Besonders beeindruckend ist die Detailtiefe in Bewegungen und Umgebungen: Jede Feder im Wind, jeder Tropfen Wasser und das Rascheln der Bäume wirken lebendig und tragen zur Glaubwürdigkeit der Welt bei.

Der Soundtrack unterstreicht das Geschehen subtil, während Umgebungsgeräusche – vom Kranichruf über sanften Wind bis zum entfernten Vogelgezwitscher – organisch mit Kampfgeräuschen, Explosionen und Dialogen verschmelzen. Selbst in hektischen Gefechten bleibt die akustische Immersion erhalten, und der Spieler wird in die Welt von Ezo regelrecht hineingezogen. Effekte wie dynamische Wetterwechsel oder die subtile Klangveränderung bei unterschiedlichen Geländetypen zeigen, wie sorgfältig Audio und Technik miteinander verwoben wurden, um ein rundum stimmiges Spielerlebnis zu schaffen.

Die Synchronisationen sind ebenfalls gut gelungen. Japanisch mit Untertiteln vermittelt Authentizität, während englische Stimmen eine leichte Hollywood-Dramatik hinzufügen. Dialoge sind oft humorvoll und tragen wesentlich zur Tiefe der Charaktere bei.

Schwächen? Kaum der Rede wert

Natürlich ist Ghost of Yōtei nicht perfekt. Die Hauptstory hat einige konstruierte Wendungen, und die Orientierung bei manchen NPC-Interaktionen kann schwierig sein. Manche Sidequests wiederholen bekannte Mechaniken, und der anfängliche Overkill an Tieren wirkt etwas übertrieben.

Doch das sind Nuancen in einem Spiel, das ansonsten so gut ausbalanciert ist, dass man fast über solche Kleinigkeiten hinwegsehen kann. Jeder Kampf macht Spaß, die Welt lädt zum Erkunden ein, und jede Waffenwahl eröffnet neue Möglichkeiten.

Fazit