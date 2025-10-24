TEST: Godbreakers – Roguelike-Action mit innovativem Kampfsystem und taktischer Tiefe

Roguelike-Titel erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit – von Returnal über Dave the Diver bis hin zum Poker-Roguelike Balatro. So unterschiedlich diese Spiele auch sind, teilen sie doch denselben Kern: prozedural generierte Level, permanenter Tod und der stetige Fortschritt über mehrere Durchläufe hinweg.

Mit Godbreakers von To The Sky hat sich nun ein weiterer Vertreter eher still ins Genre geschlichen, dieses Mal mit Koop-Fokus und einer eigenen Idee, die frischen Wind bringen soll. Denn Godbreakers ist kein gewöhnliches Actionspiel, sondern ein Roguelite, das mit seinem schnellen Kampfsystem und cleverer Progression auffällt, wie unser Review zeigt.

Im Zentrum steht das namensgebende „Godbreak“-System. Geschwächte Gegner werden absorbiert, ihre Kräfte in verheerende Attacken umgewandelt. Statt nur Gegnerwellen niederzumähen, verlangt das Spiel taktische Entscheidungen – welche Fähigkeit man übernimmt, wann man sie einsetzt und wie man sie kombiniert.

Das Ergebnis ist ein Roguelite, das vertraute Genre-Elemente aufgreift, aber genug Eigenständigkeit beweist, um sich von der Masse abzuheben. Hinter dem unscheinbaren Auftreten steckt ein erstaunlich ausgefeiltes System, das Reaktionsschnelligkeit, Planung und Teamwork gleichermaßen belohnt.

Im Team entfesselt Godbreakers sein volles Potenzial – Chaos trifft auf Taktik.

Eine zurückhaltende, aber wirkungsvolle Geschichte

Im Gegensatz zu vielen Action-Roguelites, die versuchen, mit kryptischen Erzählstrukturen oder überkomplexen Lore-Fragmenten zu beeindrucken, bleibt Godbreakers angenehm zurückhaltend. Die Spieler schlüpfen in die Rolle götterähnlicher Krieger, gefangen in einer mystischen, vom Untergang gezeichneten Welt. Ihr Ziel: den Kreislauf der Zerstörung zu durchbrechen – buchstäblich, indem sie „Götter brechen“ und deren Macht an sich reißen.

Die Story bleibt dabei bewusst vage. Es gibt keine langen Zwischensequenzen, keine ausschweifenden Dialoge. Stattdessen setzt das Spiel auf subtile Andeutungen, kurze Begegnungen und Umgebungsdetails, die sich nach und nach zu einem größeren Bild zusammensetzen. Diese narrative Leerstelle funktioniert erstaunlich gut, weil sie Platz für eigene Interpretationen lässt. Jeder Run erzählt im Grunde seine eigene kleine Geschichte, darüber, wie weit man kommt, welche Kräfte man erlangt und welchen Preis man dafür zahlt.

Besonders spannend ist die Art, wie Godbreakers Fortschritt und Erzählung miteinander verknüpft. Besiegte Bosse schalten nicht nur neue Perks oder Archetypen frei, sondern auch kurze Dialoge, die mehr über die Welt verraten. So wird der Spieler mit jedem Durchlauf nicht nur mechanisch, sondern auch erzählerisch ein Stück schlauer. Die Frage, was von der Erde eigentlich übrig geblieben ist, bleibt lange unbeantwortet – und genau das motiviert zum Weiterspielen.

Sanftes Roguelike mit klarer Struktur

Im Kern ist Godbreakers ein Action-Roguelite mit Koop-Fokus, das seine Intensität aus der Mischung von Tempo, Kontrolle und Vielfalt zieht. Der Einstieg gelingt erstaunlich leicht, doch unter der Oberfläche steckt ein komplexes Netz aus Upgrades, Archetypen und passiven Boni, das viel Raum zum Experimentieren bietet.

Das „Godbreak“-System ist dabei das Herzstück des Spiels. Jeder besiegte Gegner kann absorbiert werden, wodurch man temporär dessen Kräfte übernimmt – mal sind das Projektile, mal defensive Schilde, mal ganze Flächenangriffe. Diese Fähigkeiten lassen sich in Echtzeit wechseln und kombinieren, wodurch ein flexibles Kampfsystem entsteht, das Reaktion und Planung gleichermaßen verlangt.

Mit jedem Run sammeln wir außerdem Materialien, Perks und Accessoires, die nicht nur kurzfristige Vorteile bringen, sondern langfristig den Fortschritt bestimmen. Wer etwa eine bestimmte Herausforderung erfüllt, schaltet neue Archetypen frei, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen; von schnellen Nahkämpfern bis zu defensiven Magiern. So entsteht ein stetiges Gefühl von Weiterentwicklung, selbst wenn man im aktuellen Durchlauf scheitert.

Ein echtes Highlight ist der Koop-Modus. Godbreakers erlaubt es, mit Freunden oder zufälligen Mitspielern in die prozeduralen Arenen zu ziehen. Dort geht es weniger um pures Chaos, sondern um koordinierte Absprachen. Wer seine Kräfte clever kombiniert, kann spektakuläre Kombos entfesseln, die ganze Gegnerwellen in Sekunden pulverisieren. Besonders die Bosskämpfe profitieren davon. Sie verlangen präzises Timing, Kommunikation und das geschickte Nutzen von Synergien.

Trotzdem bleibt das Spiel zugänglich. Die Steuerung ist direkt, das Feedback klar, und die Lernkurve angenehm flach. Selbst wer normalerweise kein Fan des Genres ist, findet hier schnell einen Einstieg. Gleichzeitig sorgt die hohe Wiederspielbarkeit dafür, dass auch erfahrene Spieler immer neue Herausforderungen entdecken.

„Das Godbreak-System macht jeden Kampf zu einer Frage der richtigen Entscheidung.

Was von der Erde geblieben ist

Optisch präsentiert sich Godbreakers in einem markanten Low-Poly-Stil, der an moderne Indie-Produktionen erinnert. Trotz der stilisierten Optik wirken die Animationen präzise und flüssig. Besonders in Bewegung entfaltet das Spiel seine Stärke: Partikeleffekte, Trefferfeedback und Ausweichmanöver erzeugen ein dynamisches Spielgefühl, das selten ins Unübersichtliche kippt.

Die fünf unterschiedlichen Welten – von glühenden Lavaebenen über frostige Ruinen bis hin zu schimmernden Kristallwüsten – bieten visuell abwechslungsreiche Schauplätze, die trotz des minimalistischen Stils eindrucksvoll wirken. Sie sind nicht überladen, sondern klar strukturiert und leicht lesbar, ein entscheidender Vorteil in einem Spiel, das so viel Tempo aufbaut.

Auch akustisch überzeugt Godbreakers mit Zurückhaltung. Der Soundtrack drängt sich nie in den Vordergrund, sondern begleitet das Geschehen mit treibenden, rhythmischen Klängen, die perfekt zum Gameplay passen. In den Bosskämpfen zieht die Musik an, ohne zu dominieren. Das Trefferfeedback – metallisches Krachen, Energieexplosionen, das Zischen aufgeladener Angriffe – sorgt für spürbare Wucht und trägt entscheidend zur Immersion bei.

Technisch läuft das Spiel stabil. Selbst im hektischen Koop-Modus mit mehreren Spielern gleichzeitig bleibt die Performance konstant hoch. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade bei prozedural generierten Arenen mit dynamischer Physik.

Fazit