TEST: Gore Doctor – Wenn Dunkelheit das größte Hindernis ist

Wenn man Gore Doctor startet, ist schnell klar: Hier will jemand provozieren. Blut, Verstümmelung, Wahnsinn – das volle Programm. Der Einstieg könnte verstörender kaum sein: Eine Folterszene im Prolog und im Stil von SAW setzt die Messlatte gleich zu Beginn hoch. Leider bleibt das auch das einzige, was Gore Doctor wirklich hoch hält.

Das Horror-Spiel spielt sich wie ein Blender: vordergründig schockierend, im Kern aber unausgereift. Was nach tiefgründigem Survival-Horror klingt, entpuppt sich als eine Reihe grob zusammengebastelter Szenen, durchzogen von technischen Problemen, uninspirierten Rätseln und einer ungewollten Komik, die dem Schrecken den Schrecken nimmt.

Action, die keiner will

Wenn es dann mal zur Sache geht, wird es eher weniger spannend. Die vorhandenen Waffen – Pistole und Schrotflinte – fühlen sich an wie Spielzeug. Kein Rückstoß, kein Treffer-Feedback, keine Reaktion der Gegner. Letztere wirken wie Karnevalsfiguren mit Gummimaske, die beim Treffer nicht mal zusammenzucken. Besonders ärgerlich sind die Bosskämpfe, die weniger durch Design als durch holprige KI herausfordern: Gegner bleiben stecken, ignorieren den Spieler oder patrouillieren planlos durch Wände. Der Schwierigkeitsgrad schwankt willkürlich – nicht, weil das Spiel es will, sondern weil es nicht anders kann.

Ein „Highlight“ (wenn man so will) ist eine mehrminütige Fahrstuhlfahrt in die Tiefe, die zur Hälfte aus Nichtstun und zur anderen Hälfte aus plumpem Ausweichen vor rotierenden Sägeblättern besteht. Wer scheitert, darf das Ganze von vorn spielen – ein Paradebeispiel dafür, wie man Frustration über Spannung stellt.

Orientierungslosigkeit als Gameplay-Kern

Eines der größten Probleme von Gore Doctor ist seine Dunkelheit – im wortwörtlichen Sinne. Selbst mit maximaler Bildschirmhelligkeit und eingeschalteter Stirnlampe bleibt oft unklar, wo man eigentlich hin soll. Räume verschwimmen im Nichts, Levelarchitektur wirkt wie ein Zufallsprodukt, und der Spielfluss bleibt auf der Strecke. Ein Horrorspiel darf düster sein, klar – aber es sollte nicht verhindern, dass man es spielen kann.

Wer sich trotzdem durchkämpft, entdeckt eine lose Kette aus Settings: verlassene Schule, dreckige Folterkammer, verfallenes Krankenhaus. Diese Orte sind zwar visuell voneinander abgesetzt, aber inhaltlich kaum verbunden. Der Fortschritt basiert fast ausschließlich auf simplen Fetchquests. Tür verschlossen? Such den Code. Nächste Tür? Such den Schlüssel. Dazu einfache Minirätsel, das Platzieren von Objekten oder das Deuten von Zahlen, die auf die Rückseite eines Buchregals geschmiert wurden. Spielerische Abwechslung sucht man hier leider vergebens.

Technisch düster – und nicht im guten Sinne

Die grafische Präsentation von Gore Doctor wirkt wie eine Mischung aus ambitionierter Hobbyarbeit und frühem Techdemo-Chaos. Beleuchtungsspielereien, matschige Texturen und Reflexionen, wo eigentlich keine sein sollten – Bücher, Gegenstände, sogar Leichenteile glänzen wie frisch gewachst. Das erzeugt nicht unbedingt Atmosphäre, sondern eher Verwirrung. Positiv anzumerken ist immerhin, dass das Spiel trotz seiner technischen Schwächen einigermaßen flüssig läuft und keine Abstürze produziert.

Die Sprachausgabe hält sich ebenso in Grenzen – was vermutlich besser so ist. Wenn der Arzt selbst spricht, dann meist in Form von wirren Kommentaren oder unfreiwillig komischen Selbstgesprächen. Ergänzt wird das durch verstreute Textdokumente, die ein wenig Kontext liefern, aber kaum dazu beitragen, die Handlung – so fern sie überhaupt existiert – verständlicher zu machen.

Zwischen Trash-Horror und Entwicklungs-Baukasten

Gore Doctor fühlt sich an wie das Produkt eines Entwicklerteams, das sich mit der Unreal Engine 5 ausgetobt hat, ohne die Grundlagen des Game Designs zu verinnerlichen. Dass die Ideen oft aus der Community stammen sollen, merkt man: Sie sind wild, verstörend und originell – aber eben auch nicht zu Ende gedacht. Der Aufbau wirkt sprunghaft, Übergänge fehlen, und die Story bleibt durchgehend dünn.

Dass das Spiel keine alternativen Enden oder signifikante Wiederspielwert-Motive bietet, rundet das Bild ab. Wer durch ist, ist durch. Bleibt nur noch eine Frage: Wofür war das alles?