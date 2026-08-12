TEST: Grounded 2 rockt bereits im Early Access auf PS5

Obsidian Entertainment und Eidos Montreal bringen die geschrumpfte Überlebenshatz „Grounded 2“ auf die PlayStation 5. Das umfangreiche Content-Update „Into the Abyss“ schlägt zeitgleich mit der Early-Access-Version auf PC und Xbox auf und versenkt die Spieler tief im düsteren Gewässern des Brookhollow Park.

Die Rückkehr in den Mikrokosmos verzeiht dieses Mal spürbar mehr Fehler beim Einstieg. Wo der Erstling Neulinge noch ohne Kompass in ein undurchsichtiges Dickicht aus Grashalmen warf, greift das Sequel ab Sekunde eins mit einer straffen Führung. Das Fundament stimmt.

Obsidian nutzt das unverbrauchte Setting der 80er- und 90er-Jahre inklusive schriller Popkultur-Referenzen, knalligen Farben und einem grandiosen Synthie-Soundtrack, um das Gameplay sofort spürbar aufzuwerten. Die Handlung knüpft nahtlos an den Vorgänger an. Eine Explosion erschüttert die Gedenkzeremonie für die vier geschrumpften Teenager, Professor Tully enthauptet vor laufenden Kameras den Servier-Roboter Burgle und Ominant Practical Technology riegelt den gesamten Park ab. Der Plot funktioniert. Er liefert exakt das richtige Maß an B-Movie-Charme, um die schier endlose Jagd nach Rohstoffen voranzutreiben.

Kamera und Engine liefern den nötigen Durchblick

Die Umstellung der Engine zeigt auf der PS5 sofort Wirkung. Lichtstrahlen brechen sich realistisch in Morgentautropfen, während gigantische Grashalme dichte Schatten auf den Boden werfen. Wer in Egoperspektiven schnell Orientierungslosigkeit entwickelt, schaltet blitzschnell in die Third-Person-Ansicht um. Das funktioniert reibungslos. Die Übersicht gewinnt dadurch enorm, insbesondere wenn riesige Wolfsspinnen oder Skorpione im hüfthohen Rasen auftauchen.

Die Entwickler streichen den klassischen Kompass und ersetzen ihn durch gigantische Orientierungspunkte. Hohe hölzerne Lesepulte, umgekippte Eiswagen, Picknicktische oder brennende Grillstellen ragen aus dem Grün heraus. Wer auf diese Bauwerke klettert, erblickt die gesamte Zone. Das Belohnungssystem der Erkundung greift sofort. Man sucht nicht nach einem verwaschenen Karten-Marker, sondern wandert gezielt auf ein riesiges Objekt am Horizont zu.

Wer die feindlichen Insekten im hellen Sonnenschein nicht rechtzeitig sieht, verhaut das Timing beim Blocken eigenhändig.

Das Reittier-System eliminiert die größte Schwäche des Vorgängers

Die wichtigste spielerische Weiterentwicklung betrifft die Mobilität. Ameisen und Spinnen dienen in „Grounded 2“ als vollwertige Reittiere. Das verringert die Laufwege erheblich. Mit einer eigenen Ameise galoppiert man in spektakulärem Tempo an feindlichen Insektenschwärmen vorbei.

Noch entscheidender ist die Logistik. Reittiere besitzen eigene, extrem geräumige Inventare. Wer beim Holzfällen stundenlang Grashalme und Unkrautstängel sammelt, lässt das Tier die Schwerlast tragen. Stirbt der eigene Charakter im Kampf gegen eine Raubwanze, bleibt der persönliche Rucksack am Boden liegen. Das Reittier hingegen flieht bei einer Niederlage eigenständig zurück zur Basis und sichert das gelagerte Baumaterial.

Im Kampf übernimmt das Reittier die Rolle eines vollwertigen Partners. Man reitet Angriffe direkt vom Sattel aus oder steigt ab, um das Tier als Ablenkung einzusetzen. Während eine Gottesanbeterin ihre Attacken auf die Ameise konzentriert, flankiert man das Biest und prügelt auf die ungeschützten Schwachstellen am Hinterleib ein. Das gibt dem Nahkampf eine echte taktische Tiefe.

Mit dem „Into the Abyss“-Update rückt der Parkteich in den Mittelpunkt. Das Wasser ist kein hübsches Hintergrundelement, sondern eine tödliche Umweltgefahr. Die Entwickler nutzen das Motiv der Schrumpfung aus, um eine flache Pfütze wie einen endlosen Ozean wirken zu lassen. Die Sichtweite sinkt unter Wasser rapide ab, Bewegungen laufen träge ab und die verbleibende Sauerstoffanzeige setzt den Spieler unter Dauerdruck.

Tauchanzüge schalten tiefere Ebenen frei. Wer die Ausrüstung vernachlässigt, stirbt binnen Sekunden. Unter der Oberfläche lauern altbekannte Gefahren wie Tauchglockenspinnen oder der gigantische Koi-Karpfen, der den Spieler mit einem einzigen Happen verschlingt. Ergänzt wird die Aquatik durch das „Toe-biter“-Buggy. Das amphibische Fahrzeug gleitet nahtlos von festem Boden auf das Wasser über. Es beschleunigt Erkundungstrips drastisch und macht das ständige Umwege-Laufen um den Teich überflüssig.

Mit gehobenem Visier und freier Sicht zum Billy-Hogs-Schild – der Lichtwechsel bringt die nötige Übersicht für den nächsten Beutezug.

Die Komplexität des Kampfsystems verlangt echte Vorbereitung

Der Kampf verlässt die flache Button-Mashing-Ebene des Erstlings. Gegner reagieren empfindlich auf bestimmte Elementareffekte. In der Nähe des schmelzenden Eiswagens droht der Erfrierungstod, während der brennende Grillbereich den Charakter langsam röstet. Wer diese Zonen überleben will, muss entsprechende Tränke brauen und Rüstungen fertigen.

Die Entwickler biegen das Kampfsystem leicht in Richtung Monster Hunter. Monster besitzen klare Resistenzen. Blocker-Mechaniken, Ausweichrollen und passgenaue Ausrüstung entscheiden über Leben und Tod. Wer ohne Vorbereitung in ein Höhlensystem rennt, sieht den Ladebildschirm. Das Parieren von Attacken erfordert exaktes Timing. Wer die Frame-Fenster der Insekten-Animationen verhaut, kassiert massiven Schaden.

Für Solo-Spieler bedeutet diese Tiefe allerdings auch Arbeit. Das Beschaffen von Tier-3-Materialien zieht sich ohne Mitspieler spürbar in die Länge. Obsidian mildert diesen Grind durch exzellente Komfortfunktionen ab. Per Knopfdruck lässt sich gesammeltes Material automatisch in Kisten im Lager sortieren. Werkbänke greifen bei der Herstellung direkt auf die Lagerkisten in der Umgebung zu, ohne dass man das Inventar manuell umräumen muss.

Obsidian setzt im Untergrund auf absolute Dunkelheit.

Erst im Koop entfaltet das Klassensystem seine volle Wirkung

„Grounded 2“ lässt sich alleine spielen, entwickelt seine Faszination aber erst im Zusammenspiel mit bis zu vier Spielern. Rüstungssets und freischaltbare Mutationen erzeugen klassische Rollenverteilungen.

Ein Spieler übernimmt die Tank-Rolle mit schwerem Schild und provoziert die Aufmerksamkeit der Käfer. Nahkämpfer agieren als Schurken aus dem Hinterhalt und teilen kritischen Schaden aus. Fernkämpfer werfen aus der zweiten Reihe bombengleiche Granaten oder belegen Insekten mit Frosteffekten. Dieses Zusammenspiel verwandelt Bosskämpfe in kleine MMORPG-Dungeons. Wenn eine riesige Wolfsspinne mitten in der Nacht das Lager angreift, erfordert das Absprache. Die Mischung aus absoluter Hilflosigkeit zu Beginn und der schrittweisen Unterwerfung der Wildnis erzeugt eine Dynamik, die im Survival-Genre ihresgleichen sucht.