TEST: Halloween – The Game – Wenn Michael Myers selbst zur Sandbox wird

IllFonic hat bei „Halloween: The Game“ verstanden, dass Michael Myers nicht wie ein gewöhnlicher Killer funktionieren kann. Statt Geschwindigkeit und Daueraction steht hier Beobachtung im Mittelpunkt. Genau daraus entwickelt das Spiel seine Horror-Sandbox und konfrontiert Spieler mit einem langsamen, methodischen Killer-Ansatz.

Das stellt den Singleplayer und den asymmetrischen Multiplayer auf eine harte Probe, funktioniert aber erstaunlich gut, wenn man die Mechaniken dahinter erst einmal verinnerlicht hat.

Eine Hommage an das Original und seine Architektur

John Carpenters Original aus dem Jahr 1978 lebte nie von Hektik oder lautem Krawall. Michael Myers funktioniert als Boogeyman, weil er stoisch durch die Szenerie schleicht, eigentlich nie spricht und immer wieder aus dem Nichts auftaucht. Entwickler IllFonic stand vor der Herausforderung, genau diese Verhaltensweise in ein Videospiel zu übersetzen. Eine Figur spielbar zu machen, deren Stärke in der Verweigerung klassischer Videospielregeln liegt, birgt Risiken. IllFonic nutzt genau diesen Umstand als Fundament für die größte Stärke des Titels.

„Halloween: The Game“ ist deshalb weit mehr als ein klassischer Slasher. Haddonfield liefert die Möglichkeiten, der Spieler entscheidet, was er daraus macht. Das erinnert mich stellenweise stark an die Hitman-Reihe von IO Interactive: beobachten, planen und im richtigen Moment zuschlagen.

Haddonfield erwacht zum „Leben“

Schon die Rekonstruktion von Haddonfield zeigt den Respekt der Entwickler vor der Lizenz. Straßen, Häuser, Innenräume und die gesamte visuelle Gestaltung orientieren sich bemerkenswert eng am Film von 1978. Die 70er-Jahre-Ästhetik wirkt echt und nicht wie ein nachträglich darübergelegter Grafikfilter. Sie bildet die Welt authentisch ab – vom damaligen Lebensstil bis zu den Charakteren, die 1:1 aus dem Film übernommen wurden. Dazu gehört auch der Moment, in dem Michael als Kind erstmals zum Messer griff, um zu töten.

Das Design ist entscheidend, weil der Schrecken hier nicht primär über billige Schockeffekte entsteht. Lichtquellen, Schattenwurf, Geräusche, Sichtlinien und die Architektur der Umgebung greifen authentisch ineinander. Ein dunkel gehaltener Vorgarten erzeugt immer mehr Spannung als ein vorhersehbarer Jump-Scare.

Bestes Beispiel: Der ikonische „Halloween“-Soundtrack setzt situativ ein und versetzt einen ohne Umweg zurück in die Welt von John Carpenter. Zusammen mit den Geräuschen der Umgebung, dem Spiel mit Stille und den bedrohlichen Momenten entsteht eine Atmosphäre, die über weite Strecken hervorragend funktioniert. Man ist nicht erst nach einer Weile im Spiel angekommen – Haddonfield zieht einen praktisch von den ersten Minuten an hinein. Gerade weil das Spiel nicht permanent mit Schockeffekten arbeitet, können Musik, Geräuschkulisse und die bedrückende Stimmung ihre Wirkung entfalten.

IllFonic stellt zudem nicht einfach nur bekannte Szenen nach. Der Story-Modus nutzt die Vorlage als Basis und füllt Leerstellen, die der Film offenlässt. Schauplätze wie The Rabbit in Red Lounge oder der örtliche Handwerkerladen fügen sich direkt in die Erzählung ein und zeigen, wie Michael zu seiner Maske gelangt und diese nicht einfach da ist. Spätere Kapitel schlagen zusätzlich eine Brücke zur modernen Halloween-Trilogie. Sie thematisieren, was mit Michael nach dem Sturz von Balkon und seiner Flucht geschah. Der Singleplayer mutiert dadurch nicht zur stumpfen Kopie, sondern liefert unbeantwortete Fragen.

Michael Myers hebelt klassische Action-Regeln aus

IllFonic verpasst Michael Myers keine übermenschliche Sprintgeschwindigkeit. Wer den Killer steuert, bewegt sich unsichtbar über die Karte. Am Anfang fühlt sich das ungewohnt an. Michael kann eben nicht einfach quer durch Haddonfield rennen und seine Opfer einholen. Erst nach einigen Partien merkt man, warum das so wichtig ist: Man muss sich einen Weg überlegen, bevor man überhaupt angreift.

Der Shape Jump verschiebt hierzu die Dynamik der Jagd zugunsten des Killers. Wer Michael selbst steuert, merkt schnell, dass er die Umgebung lesen muss. Lichtquellen schränken seine Bewegungsmöglichkeiten ein, weshalb das Deaktivieren von Stromkästen und gezieltes Manipulieren der Beleuchtung zum taktischen Werkzeug werden. Der „Killer Sense“-Perk ermöglicht mittendrin den Wechsel in die Ego-Perspektive, in der Michael seine Umgebung und die Nähe potenzieller Opfer deutlich intensiver wahrnimmt.

Über das Stalk-System lassen sich Ziele anschließend besser aufspüren und verfolgen. Beim Spielen stellt sich diese Reihenfolge fast automatisch ein: beobachten, lokalisieren, verfolgen – und im richtigen Moment zuschlagen. Michael streift also nicht ziellos durch Haddonfield, sondern plant seine Jagd – und genau das macht die langsame Bewegung des Killers spielerisch sinnvoll.

Das Gameplay erinnert in diesen Momenten an die Hitman-Reihe. Natürlich funktioniert „Halloween: The Game“ anders. Aber auch hier geht es darum, die Umgebung zu lesen und sich einen Vorteil zu verschaffen. Telefonleitung kappen, Licht ausschalten, Fluchtweg abschneiden – und dann warten. Der beste Moment für den Angriff ist selten der erste.

Die Kills fallen gewohnt brutal aus

IllFonic spart auch bei den Kills nicht an der Härte, was erklären dürfte, warum PlayStation das Spiel in Japan nicht zulässt. Die Umgebungen dienen direkt als Mordwerkzeuge. Michael nagelt Opfer an Wände, köpft sie an zerbrochenen Fensterscheiben, nutzt offene Feuerstellen oder schlägt Köpfe in Kühlschranktüren zu Brei.

Die Gewalt ist dabei mehr als reine Show. Ein Kill fühlt sich wie der befriedigende Abschluss einer Jagd an und Finisher wirken nicht wie beliebig austauschbare Animationen. Wenn Michael sein Opfer schließlich an der Wand oder am Fenster erwischt, hat man diesen Moment vorher oft selbst vorbereitet.

Haddonfield fordert ständiges Umdenken

Im asymmetrischen Multiplayer trifft Michael anschließend auf vier Zivilisten. Während der Killer sein Revier bestreift, suchen die Überlebenden nach verbliebenen NPCs, überzeugen diese, leisten Rettung und organisieren einen Fluchtweg. Es ist das Gegenkonzept zu „Alle gegen Einen“ – vielmehr wird hier das gemeinsame Überleben und Entkommen in den Mittelpunkt gestellt, was sich von den bisherigen Illfonic-Spielen unterscheidet.

Die Zivilisten sind dabei mehr als austauschbare Opfer. Die unterschiedlichen Figuren bringen eigene Eigenschaften, Stats und Fähigkeiten mit, die sich direkt auf ihre Rolle innerhalb einer Partie auswirken. Dadurch spielt sich die Survivor-Seite nicht für jeden Charakter identisch. Während einige Figuren bestimmte Aufgaben besser unterstützen, verschieben andere Fähigkeiten die Prioritäten bei Erkundung, Rettung und Flucht. Das passt perfekt zum Sandbox-Ansatz von „Halloween: The Game“, denn auch auf der Seite der Überlebenden geht es nicht darum, einen vorgegebenen Ablauf abzuarbeiten. Welche Figur man spielt und wie man ihre Möglichkeiten mit den Gegebenheiten der jeweiligen Map kombiniert, gehört zum persönlichen Spielraum.

Die Map ist hier das eigentliche Spielfeld. Autos, Fahrräder, Schlösser, Verstecke und Telefone sind als Points of Interest markiert. Missionsgegenstände wie Benzinkanister lassen sich aufnehmen, tragen, werfen oder auf dem Boden platzieren. Das Interface zeigt sogar den aktuellen Status von Aufgaben sowie den Aufenthaltsort wichtiger Items an, selbst wenn diese von einem bestimmten Spieler getragen werden.

Das UI und die Karte werden somit eure größten Helfer. Die Reparatur eines Fluchtwagens erfordert Ersatzteile, Treibstoff und Schlüssel. Selbst eine scheinbar harmlose Aktion kostet Zeit – und während man noch am Fluchtwagen schraubt, kann Michael längst näher kommen. Wer ein Auto betankt oder die Polizei ruft, setzt in diesem Moment Signale für den Killer. Wer sich von der Gruppe löst, merkt schnell, wie allein man in Haddonfield tatsächlich ist. Und genau daraus entsteht der Terror: Du weißt nie, wie viel Zeit dir noch bleibt.

Ein Abschied vom klassischen Permadeath

Ausscheidende Zivilisten fliegen auch nicht tatenlos aus der Runde. Nach dem virtuellen Ableben kehren Spieler in Rollen wie der des Sheriffs oder Dr. Loomis zurück. IllFonic entschärft damit den Frust langer Wartezeiten im Zuschauer-Modus, der viele asymmetrische Vertreter plagt.

Michael Myers lässt sich im Gegenzug nicht einfach endgültig erledigen. Die Zivilisten können den Killer zwar zurückdrängen, betäuben oder vorübergehend festsetzen, eine finale Vernichtung sieht das Spiel jedoch nicht vor. Das wahrt die Figur und verhindert, dass Runden in flache Bosskämpfe kippen.

Das Perk-System bremst den Spielfortschritt aus

Während die Sandbox spielerisch überzeugt, offenbart das Progressionssystem einige Schwächen. „Halloween: The Game“ verteilt Erfahrungspunkte auf das Profil, den Killer, die Zivilisten und einzelne Waffen. Dazu gesellen sich Challenges, Prestige-Ränge sowie freischaltbare Skins und Ausrüstungsgegenstände.

Kritisch sehe ich das Perk-System der Zivilisten. Die dazugehörigen Karten werden über eine Ingame-Währung nach Zufallsprinzip freigeschaltet. Seltene Drops besitzen geringe Wahrscheinlichkeiten. Einige Aufwertungen nutzen sich zudem nach einer festgelegten Anzahl von Matches ab.

Das hat für mich einen deutlichen Gacha-Beigeschmack. Es gibt zwar keine permanenten, extremen Stat-Boosts, welche die Balance komplett kippen. Trotzdem hängt die Stärke einzelner Builds vom Zufall ab. Genau das stört mich. Ausgerechnet ein Spiel, das mir beim Spielen so viele Freiheiten lässt, setzt beim Fortschritt auf zufällige Karten und auslaufende Aufwertungen. Das wirkt unnötig kompliziert.