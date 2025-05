TEST: Hypercharge: Unboxed – Wenn Kindheitserinnerungen im Kugelhagel enden

"Hypercharge: Unboxed ist wie ein Überraschungsei: Man bekommt etwas Spiel, etwas Spannung – aber eben auch viel Plastik. Die Inszenierung ist charmant, das Gameplay solide und die Multiplayer-Komponente sorgt für einige wirklich spaßige Abende. Doch es fehlt an Langzeitmotivation. Die Missionen ähneln sich, die Gegner-KI ist begrenzt clever, und wer kein Interesse an Koop hat, wird schnell das Interesse verlieren. Und dennoch: Für relativ kleines Geld erhält man ein ungewöhnliches, mit Herz designtes Spiel, das sich bewusst gegen die hyperrealistische Brachialoptik anderer Shooter stellt. Es will kein Call of Duty sein – sondern ein Call of Toyty. Und das gelingt ihm erstaunlich gut."