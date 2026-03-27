RocketWerkz bringt mit der „Icarus Console Edition“ ein Schwergewicht des Survival-Genres auf die PlayStation 5 und Xbox. Dean Hall und sein Team haben sich einen Ruf für kompromisslose Survival-Erlebnisse erarbeitet, und Icarus macht hier keine Ausnahme.

Wer auf der Konsole nach einer tiefgreifenden Simulation sucht, die den Spieler nicht an die Hand nimmt, sondern ihn eher im hohen Bogen aus der Landekapsel wirft, bekommt genau das. Doch der Übergang vom PC auf die Couch ist kein reiner Siegeszug. Sony-Spieler stehen vor einer gewaltigen Wand aus Inhalten und einer Benutzeroberfläche, die mit dem DualSense-Controller auf Kriegsfuß steht.

Die Atmosphäre ist der eigentliche Star

Sony hat mit der PS5 die nötige Power geliefert, damit die „Icarus Console Edition“ seine visuelle Muskeln spielen lassen kann. Der Moment des ersten Abstiegs auf den Planeten ist atmosphärisch ungeschlagen. Während viele Survival-Titel auf Konsolen mit matschigen Texturen oder instabilen Bildraten kämpfen, liefert Icarus ein knallhartes, scharfes Bild. Die dichte Vegetation, das Spiel von Licht und Schatten im dichten Unterholz und die physikalisch korrekten Zerstörungseffekte beim Holzhacken setzen Maßstäbe. Wenn ein Sturm aufzieht, ist das kein bloßer grafischer Filter. Der Wind peitscht die Bäume, der Soundteppich schwillt zu einem bedrohlichen Dröhnen an und man spürt förmlich die Kälte, die dem Charakter zusetzt.

Das Team von RocketWerkz hat verstanden, dass Survival von der Immersion lebt. Wenn man am Ufer eines Flusses steht, in der Ferne das Echo eines Wasserfalls hört und plötzlich das Knurren eines Wolfes die Idylle zerreißt, pumpt das Adrenalin. Die technische Umsetzung dieser Momente ist brillant. Die Engine stemmt die Weitsicht auf gigantische Bergmassive, ohne dass die Performance in die Knie geht. Das ist für ein Spiel dieser Größenordnung eine reife Leistung.

Die dichte Vegetation und Lichteffekte von Icarus fordern die Konsole

Der Netcode und das kooperative Überleben

Bungie und andere Koop-Größen könnten sich hier eine Scheibe abschneiden, was die Stabilität der Sessions angeht. Icarus erlaubt es, mit bis zu drei Freunden in den Überlebenskampf zu ziehen. Der Netcode arbeitet präzise, Synchronisationsfehler bei Wetterereignissen oder Tierangriffen sind selten. Das ist entscheidend, denn in Icarus bedeutet eine Sekunde Verzögerung oft den Tod. Wenn ein Grizzlybär das Lager angreift, müssen die Treffer sitzen.

Besonders hervorzuheben ist der Verzicht auf PvP-Elemente. Sony-Spieler, die keine Lust haben, dass ihre über Stunden mühsam aufgebaute Basis nachts von einer Horde Teenager dem Erdboden gleichgemacht wird, finden hier ihr Refugium. Die Gefahr geht rein von der Umwelt aus. Das sorgt für einen organischen Spielfluss, bei dem man sich auf die Progression und das Crafting konzentrieren kann, statt ständig den Horizont nach feindlichen Spielern abzusuchen.

Das UI-Desaster auf dem Controller

So gut die Grafik auch sein mag, das Interface ist eine Katastrophe. RocketWerkz hat die Menüführung fast eins zu eins vom PC übernommen, was auf der PlayStation 5 zu massiven Frustmomenten führt. Die Navigation durch die tief verschachtelten Crafting-Menüs und Tech-Trees fühlt sich an, als würde man versuchen, eine komplexe Software mit einem Lenkrad zu bedienen. Der Cursor gleitet entweder zu langsam oder zu schnell über die Symbole, und die Auswahl kleinster Items wird zur Geduldsprobe.

Ein noch größeres Problem ist die Skalierung der Texte. Wer nicht zwei Meter vor einem 65-Zoll-Fernseher sitzt, wird massive Probleme haben, die Beschreibungen der Talente oder die Materialanforderungen zu lesen. Die Schrift ist mikroskopisch klein und für die Nutzung am Monitor optimiert, nicht für die Distanz im Wohnzimmer. Hier hat das Team die Chance verpasst, ein natives, radiales Menüsystem zu implementieren, das den Spielfluss auf der Konsole deutlich beschleunigt hätte. So verbringt man gefühlt 40 Prozent der Spielzeit damit, in unübersichtlichen Tabellen herumzuwühlen, während man eigentlich die Welt erkunden sollte.

Die PC-UI von Icarus macht die Item-Wahl auf PS5 zur Qual

Die DLC-Politik als bittere Pille

Ein kritischer Blick auf den PlayStation Store offenbart das eigentliche Problem von Icarus: die Monetarisierung. Zum Start der Console Edition stehen bereits 13 DLCs in den Regalen. Sicher, diese Inhalte wurden über Jahre auf dem PC entwickelt, aber sie gesammelt zum Launch der Konsolen-Version anzubieten, wirkt wie ein direkter Angriff auf das Portemonnaie der Spieler. Wer das „echte“ Icarus mit allen Karten und Erweiterungen wie „New Frontiers“ erleben will, muss tief in die Tasche greifen oder zumindest zur Ultimate Edition greifen, die euch ungeniert 150 EUR abverlangt.

Die Basisversion bietet zwar genug Content für den Einstieg, doch man merkt an jeder Ecke, dass das Spiel als Plattform für Zusatzverkäufe konzipiert ist. Viele interessante Biome und Missionen bleiben hinter einer Paywall verschlossen. Das hinterlässt einen faden Beigeschmack, besonders wenn man bedenkt, dass der Einstiegspreis für die Ultimate Console Edition bereits ordentlich zu Buche schlägt. Sony-Nutzer werden hier wie Melkkühe behandelt, denen man das Spiel in Portionen verkauft.

Monotonie im Missionsdesign

Hat man die ersten harten Stunden überlebt und die grundlegenden Mechaniken wie Sauerstoffversorgung und Nahrungsaufnahme im Griff, offenbart sich eine weitere Schwäche: die Missionsstruktur. Zu Beginn wirken die Aufgaben noch abwechslungsreich, doch schnell wird klar, dass man fast immer das Gleiche tut. Man landet, sammelt Ressourcen, baut eine provisorische Basis, erreicht ein Zielobjekt und verschwindet wieder. Die Variationen sind minimal.

Das Spiel versucht, dies durch die Tech-Trees aufzufangen. Der Fortschritt vom Steinzeitalter bis hin zur Hochtechnologie ist motivierend und komplex. Es macht Spaß, neue Werkzeuge freizuschalten, die das Überleben spürbar erleichtern. Doch der Weg dorthin ist gepflastert mit repetitivem Grind. Wer keine hohe Frusttoleranz besitzt, wird nach dem zehnten Sturm, der die mühsam gebaute Holzhütte zerfetzt, entnervt aufgeben. Icarus fordert Geduld und Fleiß, bietet dafür aber wenig narrative Belohnung. Es ist ein Spiel für Selbstoptimierer, nicht für Story-Liebhaber.

Wilde Angriffe gehören in Icarus auf der PS5 zum harten Alltag.

Eine Welt der extremen Kontraste

Trotz aller Kritikpunkte gibt es Momente, in denen Icarus absolut brillant ist. Wenn man nach einem harten Marsch durch die Wildnis auf einer Bergkuppe steht und zusieht, wie die Sonne über einem riesigen See untergeht, während man im Inventar endlich die Blaupause für die nächste Technologiestufe freischaltet, stellt sich ein echtes Erfolgsgefühl ein. Die Welt fühlt sich gefährlich und echt an. Das Wettersystem ist unerbittlich – ein Waldbrand kann binnen Minuten die gesamte harte Arbeit vernichten, wenn man nicht vorgesorgt hat.

Diese Unvorhersehbarkeit ist das Herzstück von Icarus. Es ist kein „Wohlfühl-Survival“ wie Minecraft. Es ist ein technischer Kampf gegen einen feindseligen Planeten. Wer sich darauf einlässt, wird hunderte Stunden versinken können, besonders im Koop. Die PS5-Hardware liefert hierfür das perfekte Grundgerüst, auch wenn die Software-Oberfläche dem Erlebnis Steine in den Weg legt.