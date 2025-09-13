TEST: Indiana Jones and The Order of The Giants – Spannendes Abenteuer und Rätsel in Rom

Machine Games hat mit Indiana Jones and the Great Circle viele überrascht. Ich selbst war nie ein Hardcore-Fan der Filme, aber die Mischung aus cleverem Leveldesign, Stealth-Mechaniken und origineller Story hat mich überzeugt.

Nun legt das Studio mit Indiana Jones and The Order Of The Giants nach – einer rund fünfstündigen Story-Erweiterung, die Indie-Fans tiefer in die Geheimnisse der namensgebenden „Riesen“ eintauchen lässt. Doch während die Basis stark war, fühlt sich die neue Episode etwas restriktiv an.

Neue Orte, bekannte Mechaniken

Die Handlung der Erweiterung beginnt, nachdem man einige Missionen im Hauptspiel abgeschlossen und den Vatikan erreicht hat. Indiana Jones trifft auf Father Richie, der ihn auf ein verborgenes Kreuzrittergrab unter der Stadt Rom aufmerksam macht. Hier setzt The Order of The Giants an: Man taucht in ein Netz aus Tunneln, Kanälen und geheimen Räumen ein, um die Mysterien der „Riesen“ zu entschlüsseln.

Gameplay-technisch bleibt Machine Games seiner Linie treu. Der Fokus liegt stark auf Stealth und Puzzle-Lösungen. Kämpfe sind die Ausnahme, die meisten Begegnungen lassen sich lautlos umgehen – ein Ansatz, der Fans des Basisspiels bekannt vorkommt.

Doch die neuen Bereiche Roms bieten eher lineares Leveldesign. Anders als in Indiana Jones and The Great Circle, wo man oft kleine Sandbox-Gebiete erkunden konnte, läuft man hier größtenteils durch vorgegebene Pfade. Die interessanteren Abschnitte befinden sich unterirdisch – dunkle Tunnel und Kanäle dominieren das Leveldesign. Zwar gibt es Sammelobjekte und optionale Rätsel, doch insgesamt fehlt der Freiraum, der den Reiz des Basisspiels ausmachte. Fans, die sich nach neuen Sandbox-Momenten gesehnt haben, könnten hier enttäuscht werden. Im Gegenzug ist es unglaublich spannend, die mysteriösen Tiefen des Vatikans erkunden zu können.

Story und Charaktertiefe

Die Story liefert solide Unterhaltung, geht aber nicht so tief wie das Basisspiel. Neben den „Riesen“ taucht ein Kult auf, dessen Motivation und Hintergrund leider nur oberflächlich behandelt werden. Figuren bleiben größtenteils blass, sodass man nie richtig in deren Konflikte eintaucht.

Troy Baker überzeugt erneut als Indiana Jones, seine Performance ist eine gelungene Hommage an Harrison Ford. Die finalen Sequenzen des DLCs sind spannend inszeniert, wenn auch relativ gradlinig – sie liefern den klassischen Adventure-Spaß, ohne narrative Risiken einzugehen. Insgesamt bleibt der DLC narrativ solide, wirkt aber ein wenig wie eine verpasste Chance, mehr Tiefe zu erzeugen.

Die Rätsel dagegen verdienen Lob: Sie sind abwechslungsreich, oft clever konstruiert und fordern ein wenig Denkaufwand. Wer im Basisspiel bereits Spaß an Puzzles hatte, wird hier nicht enttäuscht. Gleichzeitig könnten weniger erfahrene Spieler oder Neueinsteiger die Kopfnüsse als herausfordernd empfinden.

Gameplay – Kurz, aber knackig

Indiana Jones and The Order of The Giants bietet keine neuen Waffen oder großen Gameplay-Features. Ein paar Skill-Bücher sind zu finden, optional Mini-Spiele oder Boxring-Herausforderungen sucht man vergeblich. Das macht die Erweiterung kompakt, aber in der Konsequenz auch etwas eingeschränkt.

Für Spieler, die das Basisspiel bereits nahezu vollständig abgeschlossen haben, fühlt sich der DLC eher wie ein gut gemachter Zusatz anstatt eines echten Meilensteins an. Die lineare Struktur, die reduzierten Erkundungsmöglichkeiten und fehlende neue Mechaniken erzeugen ein leichtes Gefühl von Zurückhaltung, ein klarer Unterschied zu The Great Circle, das Sandbox-Freiheit und kreative Lösungsansätze in den Vordergrund stellte.

Fazit