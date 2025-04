TEST: Lost Records: Bloom and Rage – Tape 2 – die Geheimnisse der Vergangenheit

Nach dem emotional intensiven Auftakt von Lost Records: Bloom and Rage (unser Review) waren die Erwartungen an den zweiten Teil, Tape 2: Rage, entsprechend hoch. Don’t Nod, das Studio hinter Titeln wie Life is Strange, hat sich in der Vergangenheit als Meister subtiler Erzählkunst erwiesen – doch gelingt es ihnen auch diesmal, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden? Tape 2 ist düsterer, komplexer und in mancher Hinsicht auch mutiger. Aber nicht alles funktioniert so reibungslos, wie man es sich erhofft hatte.

Die Fortsetzung der Coming-of-Age-Geschichte

Im Zentrum stehen weiterhin die vier Protagonistinnen Swann, Nora, Autumn und Kat. Ihre Beziehungen, Konflikte und Dynamiken bilden das emotionale Rückgrat der Geschichte – und das bleibt auch in Tape 2 so. Doch etwas hat sich verändert. Die leichtfüßige Nostalgie des ersten Teils weicht zunehmend einem beklemmenden Gefühl, das wie ein Schatten über der Handlung liegt. Die Geschichte dringt tiefer in die Psyche der Figuren ein, deckt schmerzhafte Wahrheiten auf und zwingt die Spieler dazu, sich mit Themen wie Schuld, Verdrängung und Reue auseinanderzusetzen.

Was Tape 2 besonders gut gelingt, ist die Erweiterung des Fokus: Nicht mehr nur das Mädchenquartett steht im Vordergrund, sondern auch Nebenfiguren wie Corey rücken wieder ins Rampenlicht – und das mit beachtlicher Wirkung. Corey, im ersten Teil kaum mehr als eine Randnotiz, wird nun zu einer Schlüsselfigur. Seine Geschichte und seine Verbindung zu den Geschehnissen des Sommers 1995 machen ihn nicht nur zu einem moralischen Spiegel der Hauptfiguren, sondern auch zu einem narrativen Katalysator.

Lost Records: Bloom and Rage – Tape 2

Corey als Spiegel und Störfaktor

Corey ist eine dieser Figuren, die man unterschätzt – bis man erkennt, wie tief sein Einfluss auf den Verlauf der Geschichte wirklich ist. In Rückblenden und intensiven Dialogen enthüllt sich, dass er weit stärker in die damaligen Ereignisse involviert war als zunächst vermutet. Besonders spannend ist, wie er als Außenstehender – männlich, schroff, ambivalent – einen Kontrapunkt zur geschlossenen Welt der vier Mädchen bildet. Durch ihn wird nicht nur das moralische Gefüge der Gruppe hinterfragt, sondern auch das Verständnis dessen, was damals wirklich geschah.

Seine Präsenz bringt Unruhe, aber auch Tiefe. Er ist nicht bloß Mittel zum Zweck, sondern eine vollwertige Figur mit innerem Konflikt und emotionaler Tragweite. Für Kat, deren rebellischer Panzer allmählich zu bröckeln beginnt, wird Corey zu einer Art Trigger – nicht nur für Erinnerungen, sondern für eine persönliche Konfrontation mit dem, was sie eigentlich vergessen wollte.

Mystery als Träger der Wahrheit

Der Mystery-Anteil, der im ersten Tape eher als atmosphärische Andeutung existierte, entfaltet sich in Tape 2 zur vollen Blüte – und das ist mit Abstand die größte Stärke des Spiels. Der geheimnisvolle Wald, die rätselhafte Box, die Erinnerungen, die man lieber nicht hätte – das alles wird nicht nur weitergesponnen, sondern clever in die Charakterentwicklung integriert. Don’t Nod gelingt der schwierige Balanceakt: Die übernatürlichen Elemente wirken nie aufgesetzt, sondern spiegeln innere Zustände wider. Was nach außen als Spuk erscheint, ist innen oft schlicht Trauma.

Dabei hilft auch die filmische Inszenierung. Kameraeinstellungen, Sounddesign und Musik wirken fast schon hypnotisch, vor allem in den ruhigeren Momenten. Die Mixtape-Funktion und Swanns Camcorder sind mehr als nur nostalgische Gimmicks. Sie sind Werkzeuge, um Erinnerung zu bewahren – oder sie neu zu deuten. Was aufgezeichnet wird, ist nicht unbedingt wahr. Und was wahr ist, lässt sich nicht immer auf Band festhalten.

Der Mystery-Part gewinnt in Tape deutlich an Fahrt

Swanns Wandlung – ein stiller Triumph

Besonders Swann macht in Tape 2 eine bemerkenswerte Entwicklung durch. War sie in Tape 1 noch die stille Beobachterin, wird sie nun zur treibenden Kraft. Ihre innere Reise – von der passiven Zeugin zur aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte – ist nicht nur glaubwürdig inszeniert, sondern auch emotional berührend. Swanns Stärke liegt in ihrer Verletzlichkeit, nicht in Lautstärke oder Aktionismus. Ihre Wandlung verläuft leise, aber konsequent – und genau das macht sie so stark.

Dass sie dabei immer wieder durch die Kamera blickt, passt thematisch perfekt. Sie filmt, um Kontrolle zu behalten. Sie filmt, um sich zu erinnern. Und manchmal filmt sie einfach, um Abstand zu gewinnen. Die Kamera wird zur Metapher für das, was dieses Spiel eigentlich erzählt: Wie wir mit unseren Erinnerungen umgehen – und was sie mit uns machen.

Nostalgie trifft auf Realität

Wie schon in Tape 1, spielt auch in Tape 2 die 90er-Jahre-Nostalgie eine zentrale Rolle. Mixtapes, Polaroids, Camcorder – alles schreit nach Retro-Charme. Doch genau hier offenbart sich auch eine der Schwächen des Spiels: Der Versuch, die eher selbstbewussten 90er mit der emotional aufgeladenen Sensibilität heutiger Erzählweisen zu verbinden, gelingt nicht immer nahtlos. Gerade wenn es darum geht, die Figuren als Kinder einer raueren, weniger reflektierten Zeit zu zeigen, wirkt vieles zu modern, zu glattgebügelt.

Eine Coming-of-Age-Erzählung mit weniger Ecken und Kanten

Manchmal fehlt der Dreck unter den Nägeln, den eine Coming-of-Age-Story in dieser Zeit eigentlich bräuchte. Die Mädchen wirken – so emotional glaubwürdig sie auch gezeichnet sind – gelegentlich zu sehr wie Produkte der Jetztzeit. Ein bisschen mehr Reibung, ein bisschen weniger pädagogischer Feinschliff hätte den Charakteren gutgetan.

Mein eigenes Ende war bittersüß: Die Freundschaften blieben nicht erhalten, aber es war ein Abschluss, der sich ehrlich anfühlte. Nicht perfekt, nicht hollywoodreif – aber aufrichtig. Und das ist letztlich der Punkt, an dem Lost Records: Bloom and Rage seine größte Stärke entfaltet: Es erzählt Geschichten über das Erinnern, das Bereuen und das Vergeben. Und manchmal eben auch darüber, dass nicht alles heilbar ist.

Fazit

Co-Writer Niklas