TEST: Mandragora – Whispers of the Witch Tree – Zwischen Hexenfluch und Klassenkampf

Willkommen in Faelduum, wo selbst der Nebel Angst hat, zu lange an einem Ort zu bleiben. Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist kein Spiel, das dich an die Hand nimmt. Es reicht dir ein rostiges Schwert, ein paar kryptische Hinweise – und stößt dich dann mit Anlauf in den Morast. Der Rest ist Schweigen. Oder besser gesagt: Sterben, Lernen, Sterben.

Denn Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist kein weiteres Metroidvania, das verzweifelt nach deinem Applaus schielt. Es will dir nicht gefallen – es will dich herausfordern. Und das gelingt ihm mit einer grimmigen Konsequenz, die irgendwo zwischen Salt & Sanctuary und Dead Cells tanzt – auf blutigen Zehenspitzen.

Eine Welt, die dich ausspuckt – und dann lächelt

Du bist ein Inquisitor ohne Auftrag, ohne Ehre, ohne Illusionen. Von einem theokratischen Regime in die Sümpfe verbannt, um eine Hexe zu jagen, die vermutlich nur deshalb gehasst wird, weil sie noch atmet. Klingt wie der Anfang einer klassischen Heldenreise? Nicht bei Mandragora. Hier ist der Held ein Werkzeug. Und die Welt? Ein kaputtes Uhrwerk, das knirscht, wenn du dich bewegst.

Die Story existiert – irgendwo zwischen kryptischen Dialogen, Dialekten wie aus einem Gothic-Fanfiction-Forum und seltsamen Sprachfetzen, die wirken, als hätte Shakespeare einen Hexenschuss. Und doch: Irgendwann ergibt das alles Sinn. Nicht weil es dir erklärt wird, sondern weil du lange genug in diesem albtraumhaften Biotop überlebt hast, um es zu verstehen.

Zwischen Sumpf und Schloss: Mandragora schickt dich durch eine Welt, die Schönheit und Schrecken in jedem Pixel vereint.

Klassenkampf mit Seele – und Schmerzen

Sechs Klassen, sechs Leidenswege. Ob Flammenweber, Astralmagier oder Vanguard mit Schild und Überlebenswillen – Mandragora zwingt dich, dein Handwerk zu meistern. Nichts wird verschenkt. Magier verbrennen Mana, als wäre es Halloween-Konfetti, Nahkämpfer bluten bei jedem Fehler. Wer seine Ressourcen nicht managt, stirbt. Wer zu gierig wird, stirbt schneller.

Das Progressionssystem ist raffiniert, aber erbarmungslos. Du willst mehrere Talentbäume freischalten? Viel Spaß beim Verwässern deiner Build-Idee. Multiklassen klingt toll – bis du feststellst, dass du weder Fisch noch Fleisch bist, sondern ein sehr ineffektiver Hybrid mit Platzproblemen.

Trotzdem motiviert das System. Jeder Punkt zählt. Jeder neue Skill ist ein kleines Fest – sofern du ihn überlebst.

Der Hexenbaum: Deine Zuflucht, dein Zuhause, dein Lagerfeuer im Wahnsinn

Der „Witch Tree“ ist mehr als nur ein Hub. Er ist die Oase im Sturm, das schiefe Lager, das du mit NPCs langsam in eine funktionierende Karawane verwandelst. Ein Alchemist braut dir Tränke, ein Schneider näht dir Würde, ein Schurke ergänzt deine Karte. Und sie alle erzählen – nicht aufdringlich, nicht endlos, aber ehrlich.

Dieser Mikrokosmos wächst mit dir. Er ist kein Menü, sondern eine lebendige Erinnerung daran, wie viel du geopfert hast, um hierher zu kommen.

Kampf mit Stil – und bitterer Konsequenz

Parieren? Fehlanzeige. Rollen, positionieren, zuschlagen. Die Kämpfe in Mandragora: Whispers of the Witch Tree fühlen sich an wie ein Tanz auf glühender Kohle – elegant, wenn du’s draufhast, aber schmerzhaft, wenn du strauchelst. Gegner umzingeln dich, überraschen dich selten, bestrafen dich gnadenlos.

Die Soulslike-Elemente sind bekannt: Gegner respawnen nur bei Rast oder Tod, gesammelte Essenz bleibt am Ort deines Scheiterns. Du willst dein Zeug zurück? Hol’s dir. Oder stirb ein zweites Mal – die Entscheidung liegt bei dir.

Jeder Gegner ein Test, jeder Weg ein Risiko – wer in Faelduum überleben will, braucht mehr als nur Mut.

Die Welt: ein visuelles Fiebertraum-Gedicht

Optisch ist Mandragora ein kleiner Triumph. Kein technisches Feuerwerk, aber stilistisch brillant. Sümpfe, Schlösser, verlassene Tempel – jede Zone erzählt Geschichten, ohne ein Wort zu sagen. Das Lighting ist stimmungsvoll, die Musik genau richtig dosiert. Nichts drängt sich auf, alles begleitet.

Später bekommst du Tools wie Greifhaken, Doppelsprung oder die Hexenlaterne – und plötzlich öffnet sich die Welt in neue Richtungen. Die „Zwischenwelt“, ein dunkles Spiegelbild voller tödlicher Regeln, hebt das Erkundungsspiel auf ein neues Level – gefährlich, kryptisch, lohnend.

Fazit