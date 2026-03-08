TEST: Marathon – Bungies mechanisches Genie erstickt im Design-Chaos

Bungie liefert mit Marathon ein mechanisches Meisterwerk ab, das in einer Hülle aus Design-Sünden und einer derzeit noch fragwürdigen Preispolitik steckt. Wer das perfekte Gunplay sucht, findet hier sein Paradies – und gleichzeitig eine Lektion in Sachen moderner Gewinnmaximierung. Ob dieses Bündel aus guten Ideen und verpassten Chancen trotzdem eure Zeit wert ist, verrät mein Test nach den ersten Tagen.

Eines vorweg: Mir ist es vollkommen egal, ob Bungie devot um mehr Zeit für „finale Reviews“ bittet, bis das Endgame gnädigerweise nachgereicht wird. Wenn sie glauben, zum Release nicht mit Substanz überzeugen zu können, dann verschiebt das Spiel doch einfach. Die User zahlen schließlich auch sofort ihre Rechnung und bekommen keinen Kredit bis Ende März. Dass ich diese Bitte ignoriere, ist keine Unhöflichkeit, sondern schlichtweg mein Job.

Ich sitze also vor dem Bildschirm, die Finger umschließen den Controller, und für einen Moment ist alles vergessen. Das „erste Gefecht“ in Marathon nach dem Server Slam (meine Vorschau) hat mein Gefühl nicht getäuscht und fühlt sich an wie das Erwachen aus einem Shooter-Dornröschenschlaf. Wenn die erste Kugel den Lauf verlässt, das haptische Feedback in die Handflächen schlägt und das akustische Design dir mitteilt, dass du gerade eben nicht nur ein paar Pixel, sondern eine gottgleiche Waffe bedienst, dann weißt du: Bungie hat es noch immer drauf. Doch kaum ist der Gegner im digitalen Staub gelandet und man öffnet das Menü, um den Loot zu sichten, knallt die Realität des Jahres 2026 mit der Wucht eines Vorschlaghammers zurück ins Bewusstsein.

Das Primat des Projektils

Reden wir Tacheles über das, was Bungie stets liefert. Marathon ist kein Spiel für Leute, die sich mit schwammiger Steuerung zufriedengeben. Das Gunplay ist die unangefochtene Benchmark. Jede Waffe hat eine eigene Identität, eine eigene Seele. Die Nachladezeiten sind kein Zufall, sondern taktisch exakt abgestimmt. Ein leichtes Kit lässt dich flink agieren, während das schwere Eisen dich in der Animation zur Zielscheibe macht. Das ist Shooter-Pornografie in Reinkultur. Wer hier überlebt, tut das nicht durch Glück, sondern durch echten Skill. Map-Kenntnis, Waffenbeherrschung und die kühle Berechnung der Time-to-Kill sind die Währungen, mit denen man hier bezahlt.

Besonders die Loot-Mechanik zeigt, was Bungie unter Risiko versteht. Wer Glück hat, findet hochgradige Kybernetik-Module, die bei erfolgreichen Ausweichmanövern kurzzeitig die Signatur des Runners verschleiern oder die Waffenstabilität massiv übertakten. Das verschiebt den Fokus: Es geht nicht mehr nur um das bloße Aiming, sondern um die mechanische Überlegenheit, die man sich mühsam aus der Map extrahiert hat. Solche Synergien erlauben taktische Täuschungsmanöver, die man so in kaum einem anderen Titel sieht. In diesen Momenten spürt man die jahrzehntelange Erfahrung der Halo– und Destiny-Pioniere. Doch genau hier endet das Loblied und die Anatomie der Mutlosigkeit beginnt.

Wenn das Heat-System und der drakonische Fallschaden die Dynamik ausbremsen, hilft auch das beste Wetter-Gimmick nicht

Die Anatomie der Mutlosigkeit im Spieledesign

Es ist faszinierend zu beobachten, wie ein Studio, das mechanisch in der Champions League spielt, bei der Benutzerführung und dem Onboarding so kläglich versagt. Das Interface ist kein Design, es ist ein Attentat auf die Sehnerven. Überladene Menüs, ein Chaos aus Farben und Schriftarten – es wirkt, als hätte man die Orientierung des Spielers bewusst der Ästhetik geopfert. Ich wette, das ursprüngliche sterile Design hätte einen besseren Job gemacht. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Wir sehen hier ein Spiel, das für 40 EUR in den Ring steigt, während der Server-Slam kostenlos war. Diese Preisgestaltung ist kein Versehen, sondern Marktstrategie. Es ist die Flucht in die Beliebigkeit, wenn man Probleme wie mangelhafte Tutorials oder das träge Movement einfach nur als „Kinderkrankheiten“ auflistet. Wer das tut, versteht nicht, dass dies gezielte Instrumente sind.

Das Movement: Ein Klotz am Bein der Freiheit

Das Movement bildet den schärfsten Kontrast zur Schwerelosigkeit des Gunplays: Es wirkt beinahe künstlich entschleunigt. Ohne spezifische Runner-Kits fühlt man sich eher wie ein schwerfälliger Panzer als wie ein agiler Scout. Das Heat-System – diese glorifizierte Ausdauer-Mechanik – bestraft jede dynamische Initiative. Springen, Rutschen, Ausweichen? Erzeugt thermische Last. Wer seinen Kybernetik-Körper überreizt, wird für quälende Sekunden zur „Slow-Motion“-Zielscheibe.

Bungies Versuch, diese Trägheit durch pseudo-realistische Physik-Spielereien oder das komplexe Zusammenspiel von Umweltfaktoren zu legitimieren, wirkt im harten PvP-Alltag wie ein narratives Alibi für eine sperrige Steuerung. In einem Genre, in dem Millisekunden über Stunden an Grind entscheiden, ist diese Trägheit kein immersives Feature, sondern eine unnötige Geduldsprobe.

Besonders kritisch wird es, wenn die Spielwelt-Physik aktiv gegen den Spieler arbeitet. Der Fallschaden ist von einer drakonischen Härte, die im Widerspruch zur vertikalen Architektur steht; bereits geringe Höhenunterschiede führen zu empfindlichen Abzügen der Integrität. Gepaart wird diese Fragilität mit einer störrischen Kollisionsabfrage an Kanten und Vorsprüngen. Es ist frustrierend, wenn das automatisierte Hochziehen in hitzigen Gefechten unzuverlässig triggert und man buchstäblich am Leveldesign abprallt.

Es ist schlicht inakzeptabel, in einem modernen Risiko-Shooter an der Level-Geometrie hängen zu bleiben und dadurch sein gesamtes Gear zu verlieren. Das ist kein „Hardcore-Design“, sondern ein technisches Relikt, das Bungie endlich beerdigen muss.

Immerhin: Technisch präsentiert sich Marathon zum Launch als eine der saubersten Erfahrungen der letzten Jahre. Während die Konkurrenz oft mit Rucklern und Abstürzen kämpft, läuft das Spiel auf meiner Base-PS5 bereits jetzt butterweich – eine technische Brillanz, die man angesichts der spielerischen Trägheit fast schon tragisch nennen möchte.

Das Interface ist zwar stylisch, opfert die Übersichtlichkeit aber einer fragwürdigen Ästhetik

Die Leere zwischen den Schüssen

Die KI-Gegner wirken wie ein notwendiges Übel, um den PvE-Aspekt auf dem Papier zu rechtfertigen – in der Praxis sind sie jedoch kaum mehr als starre Hindernisse. Anstatt durch aggressive Algorithmen oder taktische Überraschungen zu glänzen, definieren sich Elite-Einheiten und Bosse lediglich über ihre absurd hohen Trefferpunkte. Das Problem ist nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern die totale Vorhersehbarkeit: Die Feinde agieren nach einem simplen Reizmuster, das kaum Dynamik zulässt. Sie fungieren primär als mechanische Barrieren, die wertvolle Munition und Zeit fressen, ohne dass der spielerische Ertrag den Aufwand rechtfertigt. Im Vergleich zu den unberechenbaren KI-Begegnungen anderer Genre-Größen wirkt dieser Teil von Marathon wie ein statistisches Pflichtprogramm, das eher den Spielfluss bremst, als die Spannung einer Extraktion zu erhöhen.

Das führt uns zum Kern des Problems: die Solo-Erfahrung. Wer sich ohne fest eingespieltes Team in die Squad-Suche begibt, findet sich oft in einer strukturellen Sackgasse wieder. Die mangelnde Kohärenz zufälliger Mitspieler führt dazu, dass Teams unter Druck extrem schnell auseinanderbrechen; wer als Letzter übrig bleibt, sieht sich unweigerlich mit einer aussichtslosen Übermacht konfrontiert. Der dedizierte Solo-Modus bietet zwar ein konzentrierteres Erlebnis, leidet jedoch unter einer ausgeprägten Defensiv-Paralyse. Die Kombination aus Tarn-Fähigkeiten und der hohen Bestrafung bei Fehlern hat eine Spielweise etabliert, bei der passives Lauern in der Dunkelheit deutlich lukrativer ist als proaktive Erkundung. Das ist kein taktischer Tiefgang, sondern das Ergebnis eines Balancings, das vorsichtiges Abwarten über den spielerischen Vorwärtsdrang stellt.

Es ist frustrierend zu beobachten, wie Spieler gefühlt die halbe Matchzeit regungslos in dunklen Ecken ausharren, nur um im richtigen Moment den ahnungslosen Plünderer abzufangen. Das ist kein taktisches Genie, sondern das bittere Resultat von Design-Entscheidungen, die passives Abwarten mehr belohnen als aktives, risikofreudiges Agieren.

Das Gunplay von Marathon ist über jeden Zweifel erhaben und setzt die aktuelle Benchmark im Genre

Der Preis der Beständigkeit

Obwohl Marathon zum Launch-Wochenende eine beachtliche Basis vorweisen kann, bleibt der langfristige Erfolg eine Wette auf die Zukunft. Die Diskrepanz zwischen den massiven Zugriffszahlen während der Gratis-Testphase und dem aktuellen kommerziellen Start verdeutlicht, dass die 40-Euro-Einstiegshürde in einem von Free-to-Play dominierten Genre ein erhebliches Wagnis darstellt. Bungie manövriert hier in einer riskanten Zone: Während das Flaggschiff Destiny 2 merklich an Momentum verliert, lastet der enorme Erwartungsdruck des gesamten Studios nun auf den Schultern dieses Neustarts. Das Worldbuilding ist zweifellos faszinierend und die wirtschaftlichen Verflechtungen der Fraktionen bieten eine spannende Bühne, doch Lore allein ist kein Garant für volle Instanzen. Wenn das entscheidende Endgame erst nachgereicht wird, riskiert Bungie, dass die wertvolle Launch-Euphorie verpufft, bevor die Langzeitmotivation überhaupt greifen kann.

Es ist eine Standard-Checkliste für jeden, der keine echte Meinung hat, einfach nur über „das Marketing“ zu schimpfen, als wäre es eine Naturkatastrophe. Das Marketing für Marathon war brillant, es war laut und präsent. Aber Marketing rettet kein Spiel, das beim Onboarding versagt. Wenn ein Neuling nach zwei Stunden nicht weiß, wie er sein Gear effektiv upgradet oder was seine langfristigen Ziele sind, dann ist das kein Versehen der PR-Abteilung, sondern ein Versagen der strategischen Planung in der Teppichetage.

Natürlich ist mir bewusst, dass wir hier über ein Live-Service-Konstrukt sprechen – ein digitales Ökosystem, das mit jedem Patch atmen, wachsen und sich verändern wird. Man könnte argumentieren, dass eine Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Momentaufnahme ist. Das ist sie. Doch machen wir uns nichts vor: Das Spiel steht im Laden, die Kasse ist geöffnet und das Preisschild ist offiziell. Eine Bewertung ist daher nicht nur legitim, sie ist eine Pflicht gegenüber den Spielern, die heute ihr Geld investieren.

Dennoch bekommt Bungie von mir die nötigen Vorschusslorbeeren: Wer Legenden wie Halo und Destiny in der DNA trägt, hat bewiesen, dass er das lange Spiel beherrscht. Ich traue diesen Pionieren absolut zu, Marathon langfristig in den Shooter-Olymp zu hieven, aber die Basis muss eben schon jetzt stabil stehen, nicht erst in sechs Monaten – oder von mir aus in ein paar Wochen, um testwürdig zu sein.

Hinweis: Das für die Testzwecke verwendete Muster wurde nicht von Bungie bzw. Sony bereitgestellt.