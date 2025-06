TEST: MindsEye – Riesenpotenzial oder nur ein halbfertiger Flop?

Mit MindsEye wollten die Entwickler von Build A Rocket Boy vieles gleichzeitig liefern: eine story-getriebene Singleplayer-Erfahrung auf AAA-Niveau und ein erweiterbares Sandbox-System mit Missionen aus der Community. Auf dem Papier klingt das spannend. In der Praxis entpuppt sich das Projekt aber als Paradebeispiel dafür, wie Ambitionen ohne Feinschliff ins Leere laufen können.

Denn auch wenn die Grundidee stimmt – ein Ex-Soldat mit Gedächtnislücken, eine dystopische Stadt im Umbruch, eine Verschwörung rund um Konzerne, Militär und künstliche Intelligenz – scheitert MindsEye ganz offensichtlich an der Umsetzung in fast allen Bereichen. Die Technik ist wacklig, das Gameplay altbacken, die Dialoge schwer zu ertragen. Was bleibt, ist ein Spiel, das seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird.

Zwischen generischer Story und generftem Gunplay

Zugegeben: Die Story könnte funktionieren. Jacob Diaz, ein Ex-Elitesoldat mit geheimnisvollem Implantat, sucht in der futuristischen Stadt Redrock nach Antworten auf seine verlorenen Erinnerungen. Die Stadt steht dabei sinnbildlich für das moralische Dilemma zwischen technologischem Fortschritt und politischer Korruption. In guten Momenten wirkt das wie eine Mischung aus Deus Ex und Total Recall, aber diese Momente sind selten.

Das liegt vor allem an der Erzählweise: Die Geschichte hetzt von einem Plotpunkt zum nächsten, ohne sich Zeit für Aufbau oder Figurenentwicklung zu nehmen. Direkt zu Beginn laufen Figuren durchs Bild, die einem Anweisung geben – wieso und weshalb, wird aber nur spärlich erläutert. Besonders auffällig ist das in den ersten Spielstunden, wenn die Handlung kaum Luft holt und Action-Szenen überstürzt aufeinanderfolgen. Die Charaktere – darunter der obligatorische „quirky Hacker“, der wortkarge Protagonist und ein exzentrischer CEO – wirken wie aus einem Baukasten für mittelmäßige Netflix-Serien. Dass die Dialoge dazu oft holprig und unfreiwillig komisch sind, hilft auch nicht.

Zwischensequenzen sind noch das Gelungenste im Spiel

Der Tiefpunkt aber ist das Gameplay selbst. MindsEye ist als klassischer Third-Person-Cover-Shooter konzipiert – aber einer, der sich weder modern noch präzise spielt. Die Waffen klingen schwach, das Trefferfeedback ist kaum spürbar, und das Deckungssystem funktioniert zwar, macht aber selten Spaß. Es gibt kein Nahkampfsystem, kein Stealth, keine Vielfalt. Selbst Genre-Veteranen wie Gears of War oder The Division wirken im Vergleich wie hochmoderne Referenztitel.

Besonders frustrierend: Scheitert man in einer Mission, darf man sich häufig durch nicht skipbare Cutscenes oder ganze Events erneut quälen – inklusive nerviger Quicktime-Momente, etwa bei einer CPR-Sequenz ohne Vorwarnung oder Anleitung. Ganz ehrlich: Diese Art von Minispiel wird jeder hassen. Die einzige Hoffnung ist derzeit, dass der Entwickler das selbst bereits erkannt hat.

Visuelle Ambitionen, technische Altlasten

Technisch ist MindsEye ein Paradebeispiel für den schwierigen Umgang mit Unreal Engine 5. Zwar hat die Stadt Redrock einige interessante Designideen – eine Art Vegas ohne Glanz, voller Drohnen, Beton und Polizei-Drohnen – aber vieles wirkt leer, steril und leblos. Figurenmodelle sehen passabel aus, man erkennt ihre realen Schauspiel-Vorbilder. Dennoch bleibt die Welt selbst flach und weitgehend uninteraktiv.

Besonders bitter sind die Performance-Probleme. Auf Konsolen – sogar auf der PS5 Pro – läuft das Spiel in 30 bzw. 60 FPS, fällt aber oft und spürbar darunter. Clipping-Fehler, unsichtbare Barrieren und NPCs, die im Boden verschwinden oder in der Luft zerrissen werden, gehören zur Tagesordnung. Selbst Animationen, wie die inzwischen berühmten Räder, die sich mehr oder weniger drehen, nur nicht visuell, sind da noch der harmloseste Bug.

Neben den offensichtlichen Mängeln bei Gameplay und Performance gibt es aber auch kleine Lichtblicke – etwa der Soundtrack. Musikalisch hat MindsEye durchaus einiges zu bieten: Die Kompositionen sind treibend und stimmungsvoll, können eine Szene gut untermalen und Atmosphäre erzeugen. Allerdings wirkt die Musik oft deplatziert. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Szene, in der man eine hektische Actionsequenz erlebt – eigentlich voller Spannung und Adrenalin. Stattdessen hört man Musik, die eher an einen melancholischen Western erinnert, bei dem der Sheriff gemütlich durch die staubige Kleinstadt reitet. Dieses Missverhältnis zwischen Bild und Ton sorgt eher für Verwunderung als für ein stimmiges Erlebnis und zeigt, wie stark die Synchronisation von Sound und Spielgeschehen in MindsEye aus dem Takt geraten ist.

Missionen wirken oft wie aus dem In-Game Bauskasten

Ein Sandbox-Modus ohne Inhalt

Neben der linearen Kampagne bietet MindsEye eine Art „Open World“-Modus mit von Entwicklern und der Community erstellten Missionen. Das klingt nach einem spannenden Feature – gerade in Zeiten von UGC (User Generated Content) und Live-Service-Ansätzen. Doch aktuell ist dieser Modus kaum mehr als ein Versprechen – und überhaupt nur auf dem PC verfügbar. Das mindert die Qualität der Konsolen-Version indirekt mit.

Es gibt wenig zu tun, kaum spannende Inhalte und keine sinnvolle Einbindung ins Hauptspiel. Der Modus wirkt wie ein frühes Beta-Feature, das später mal relevant sein könnte, aktuell aber keinerlei Mehrwert bietet. Weder motiviert das Missionsdesign, noch gibt es ein echtes Fortschrittssystem.

Das größte Problem des Spiels ist nicht, dass es gar nichts richtig macht – sondern dass es ständig zeigt, was es hätte sein können. Die Story hat Potenzial, die Welt ist interessant, das Format mit Sandbox-Erweiterung hat Zukunft. Aber das alles hilft wenig, wenn das Fundament so wackelig ist. Mit den angekündigten Performance-Patches könnte sich das Spiel womöglich ähnlich entwickeln wie einst Cyberpunk 2077: ein wackeliger Start, aber mit der Chance, später zu glänzen. Ob das wirklich gelingt, bleibt abzuwarten – die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Fazit