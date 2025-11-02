TEST: Mortal Kombat Legacy Kollection – Brutal, aber ungewohnt alt

Ich habe Mortal Kombat 1 (2023) gespielt, Mortal Kombat 11 geliebt, aber den Ursprung der Serie? Den kannte ich nur aus YouTube-Clips und Memes. Die Arcade-Zeit, die für viele Fans fast heilig ist, war für mich bisher eher Mythos als Realität.

Jetzt kam die Mortal Kombat Legacy Kollection. Elf Spiele, unzählige Versionen, vollgepackt mit Bonusmaterial, Dokus, Interviews und Archivstücken. Digital Eclipse und Atari wollten hier nicht einfach alte Spiele recyceln, sondern ein interaktives Geschichtsbuch liefern. Ich war gespannt: Funktioniert das Ganze noch heute, oder bleibt es nostalgischer Mythos? Spoiler: Es ist beides.

Blut, Blöcke und brillante Aufbereitung

Schon das Menü zeigt, dass dies keine 08/15-Retro-Sammlung ist. Statt lieblos zusammengestellter ROMs bekommt man ein richtiges Archiv, das von der Präsentation bis zu den Extras durchdacht wirkt. Die Sammlung ist aufgeteilt in Spiele, Krypt und Optionsmenüs.

Die Doku-Timelines laufen von den ersten Arcade-Spielen bis zu späteren Entwicklungen. Interviews mit John Tobias und anderen Entwicklern geben Einblicke in die Entstehung der Serie, inklusive Anekdoten zu Mortal Kombat 4 und den frühen Designentscheidungen. Für Fans, die sich wie ich bisher nur am Rand mit der Serie beschäftigt haben, ist das Gold wert.

Pixelige Kämpfer, unveröffentlichte Animationen und historische Extras

Die „Krypt“ enthält zahlreiche Bonusinhalte. Musikplayer, historische Anzeigen, Box-Arts, unveröffentlichte Animationen. Besonders praktisch ist die Charakter-Galerie. Man kann jede Figur aus allen enthaltenen Spielen auswählen und bekommt eine kurze Übersicht zu ihrer Rolle, inklusive Hintergrundgeschichte und Entwicklungen über die Jahre. Endlich wird klar, warum die Story damals so verworren war und wie aus einem pixeligen Ninja ein halbgöttlicher Zeitreisender wurde.

Technisch überzeugt die Kollektion ebenfalls. Die Arcade-Versionen laufen butterweich, jede Bewegung sitzt. Die TV-Filter simulieren den Röhrenbildschirm, während der „Pixel Perfect“-Modus das originale Arcade-Feeling liefert. Ein cleveres Feature blendet während Kämpfen automatisch die Fatality-Eingaben ein – praktisch, wenn man die Moves nicht auswendig kennt, aber ein bisschen Magie geht dabei verloren.

Alle Spiele, alle Versionen

Die Kollektion deckt elf Spiele ab, darunter:

Arcade-Klassiker: Mortal Kombat 1–4, MKII, MK3, Ultimate MK3

Mortal Kombat 1–4, MKII, MK3, Ultimate MK3 Home-Versionen: MK Trilogy, Mythologies: Sub-Zero, Special Forces, Deadly Alliance, MK Advance, MK Tournament Edition

MK Trilogy, Mythologies: Sub-Zero, Special Forces, Deadly Alliance, MK Advance, MK Tournament Edition Spezielle Varianten: Wavenet-Versionen von UMK3, Arcade- und Konsolenports (SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear, 32X, PS1)

Die Arcade-Versionen sind hervorragend umgesetzt. Klassiker wie Mortal Kombat II glänzen auf dem 32X, während Mortal Kombat 1 und Mortal Kombat II auf SNES und Genesis nostalgische Erinnerungen wecken. Kritikpunkte gibt es dennoch. MK3 fehlt auf PS1, UMK3 nur SNES, MK Trilogy und Mythologies nur PS1. Dreamcast-Fans müssen auf MK Gold verzichten. Die Auswahl zeigt klar, dass der Fokus auf der frühen Arcade-Historie liegt. Hoffentlich folgen Updates, um fehlende Ports nachzureichen.

Jedes Spiel hat eigene Optionen, inklusive. Infinite Fatality-Time, Cheat-Menüs, Unlocks wie Pong in MK2, versteckte Charaktere und sogar Dip-Switch-Einstellungen. Controller-Mappings bleiben größtenteils konsistent, was den Einstieg erleichtert.

Faszinierend, aber gnadenlos alt

Trotz der brillanten Aufbereitung fühlt sich Mortal Kombat heute teilweise sperrig an. Die Steuerung ist starr, Hitboxen wirken willkürlich, Gegner-KI teilweise unfair. Mortal Kombat 1 fühlt sich wie Museumsmaterial an – spannend, aber wenig spielerisch befriedigend.

Geduld zahlt sich jedoch aus. MKII und Ultimate MK3 zeigen den Kern dessen, was die Serie groß gemacht hat: Tempo, Timing, Trolling. MK4 überzeugt durch modernere Bewegungen und polygonale Gliedmaßen, die beim Fliegen durch die Luft ihren eigenen Retro-Charme besitzen, mein persönlicher Liebling. Wer moderne Fighter erwartet, wird enttäuscht, das ist kein Smooth-Gameplay à la Tekken 8, sondern Arcade pur.

Die Kollektion vermittelt den Eindruck, für alle gedacht zu sein, wirklich genießen werden sie aber nur Spieler, die wissen, worauf sie sich einlassen.

Alle Klassiker in einem Paket – die Mortal Kombat Legacy Collection bringt elf Spiele zurück.

Online-Modus: Fehlstart mit Ansage

Hier enttäuscht die Mortal Kombat Legacy Kollection. Kein Crossplay, keine Lobbys, keine Ranglisten – 2025 einfach zu wenig. Digital Eclipse verspricht zwar Updates, aktuell fühlt sich der Multiplayer jedoch unvollständig an. Gerade jüngere Spieler hätten hier perfekt zusammenkommen können, ohne den Lag eines alten Automaten. Stattdessen bleibt der Online-Modus eine verpasste Chance.

In der Summe beeindruckt die Mortal Kombat Legacy Collection durch Liebe zum Detail. Menüs, Ladezeiten, Extras: alles wirkt durchdacht und man spürt den Respekt vor der Marke.

Doch beim Spielen wird deutlich, wie alt die Klassiker sind. Animationen wirken steif, Treffererkennung unzuverlässig, Figuren reagieren langsam. Für jemanden, der mit modernen Fighting Games groß geworden ist, fühlt sich das fast wie archäologische Feldforschung an: faszinierend, aber sperrig.

Die Mortal Kombat Legacy Kollection ist gleichzeitig Lehrstunde und Unterhaltungsmedium. Sie zeigt, woher das Genre kommt, und warum es sich weiterentwickeln musste. Eine blutige, lehrreiche Zeitreise, die den Spieler zwingt, die Klassiker neu zu verstehen.

Fazit