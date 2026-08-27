TEST: Mortal Shell II – Größer, härter – aber auch besser?

Mit „Mortal Shell II“ liefert Entwickler Cold Symmetry ein in nahezu allen Bereichen verbessertes Sequel ab. Statt lediglich auf den Stärken des Erstlings aufzubauen, erweitert das Studio dessen Grundidee deutlich: Die Spielwelt fällt offener aus, das Kampfsystem bietet mehr Freiheiten und auch bei Waffen, Hüllen und Erkundung hat der Nachfolger sichtbar zugelegt. Gleichzeitig bleibt „Mortal Shell II“ seiner düsteren Identität treu. Wie sich das Spiel im Test schlägt, erfahrt ihr hier.

Bereits Mortal Shell erzählte eine kryptische Geschichte über Selbstfindung, Identität und die Suche nach einem Zweck. Auch im Nachfolger stehen diese Themen wieder im Mittelpunkt, wenngleich dieses Mal andere Aspekte des eigenen Seins beleuchtet werden.

Ihr schlüpft in die Rolle des Harbingers, eines prophezeiten Wesens, das selbst nahezu formlos daherkommt. Wie schon sein Vorgänger kann auch der Harbinger die Körper gefallener Krieger übernehmen. Dabei trägt er sie nicht einfach wie einen Anzug: Mit jeder Hülle eignet er sich die Fähigkeiten und Fragmente der Vergangenheit ihres früheren Besitzers an.

Im Laufe des Spiels könnt ihr eure Vertrautheit mit diesen sogenannten Shells steigern. Dadurch erfahrt ihr mehr über deren Hintergrundgeschichte, schaltet neue Fertigkeiten frei und könnt euren Build zunehmend an den eigenen Spielstil anpassen.

Diese Fähigkeiten kann der Harbinger auch dringend gebrauchen, denn ihm wurde prophezeit, den ungeborenen Nachwuchs der Undermether zurückzuholen. Dabei handelt es sich um ein gottgleiches Wesen, dessen gestohlene Ova über die Welt verstreut wurden und nun von fanatischen Kultisten, monströsen Kreaturen und den sogenannten falschen Göttern bewacht werden.

Freie Fahrt durch den Weltuntergang

Wer den ersten Teil gespielt hat, wird sich schnell heimisch fühlen. „Mortal Shell II“ bleibt im Kern ein Soulslike: Ihr erkundet eine Welt am Rande des Abgrunds, kämpft euch durch Dungeons und sucht nach versteckten Wegen, Schätzen und den kleinen Geschichten, die zwischen den Ruinen verborgen liegen.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Struktur. „Mortal Shell II“ ist deutlich offener aufgebaut und lässt euch wesentlich mehr Freiheit bei der Erkundung. Ihr könnt einem vielversprechenden Weg folgen und euch treiben lassen oder die Weltkarte methodisch abarbeiten. Häufig genügt bereits eine auffällige Ruine, ein schmaler Nebenpfad oder ein entfernter Turm, um vom eigentlichen Ziel abzulenken.

Das funktioniert vor allem deshalb, weil Abstecher regelmäßig belohnt werden. Neue Waffen, Ausrüstung, Verbesserungsmaterialien, Shells und Lore sorgen dafür, dass es sich lohnt, auch abseits der offensichtlichen Wege nachzusehen. Im Vergleich zum kompakteren Vorgänger vermittelt „Mortal Shell II“ dadurch stärker das Gefühl, eine zusammenhängende Welt zu erkunden.

Mehr Ausrüstung, mehr Möglichkeiten

Das gefundene Equipment hat einen enormen Einfluss auf den Spielfluss. „Mortal Shell II“ bietet zahlreiche Gegenstände, Waffen und Verbesserungsmöglichkeiten, mit denen ihr euren Build zunehmend spezialisieren könnt.

Steine lassen sich aktiv einsetzen, um Waffen zusätzliche Eigenschaften oder Elementareffekte zu verleihen, während unterschiedliche Siegel bestimmen, welche defensiven Möglichkeiten und Konter euch zur Verfügung stehen. Zusammen mit den verschiedenen Waffen entsteht dadurch eine erfreulich große Auswahl an Spielstilen.

Ganz ausgewogen wirkt das System allerdings nicht. Einige Gegenstände hinterließen während meines Durchgangs den Eindruck, ihren Alternativen im gleichen Slot deutlich überlegen zu sein. Statt zwischen mehreren gleichwertigen Optionen abzuwägen, fiel die Entscheidung deshalb teilweise ziemlich eindeutig aus.

Eine noch größere Rolle spielen die verschiedenen Hüllen. Jede davon besitzt einen eigenen Skill-Baum und lässt sich mit gefundenen Materialien weiterentwickeln. Investiert ihr Punkte, schaltet ihr passive Boni und neue Fähigkeiten frei und erfahrt gleichzeitig mehr über die Erinnerungen und Vergangenheit des jeweiligen Kriegers.

Hier kommt allerdings einer meiner größten Kritikpunkte zum Tragen: Die dafür benötigten Ressourcen sind aus meiner Sicht zu knapp bemessen.

Während meines Durchgangs hatte ich nie das Gefühl, genügend Materialien zu besitzen, um mehrere Hüllen sinnvoll parallel auszubauen. Dadurch fühlte ich mich zunehmend dazu gedrängt, meine Ressourcen vollständig in eine einzelne Shell zu investieren. Das steht im Widerspruch zu einem System, das eigentlich zum Experimentieren mit verschiedenen Hüllen und Spielstilen einlädt.

Eine neue Shell zu finden, ist dadurch weiterhin interessant – sie tatsächlich auszuprobieren wird jedoch zunehmend unattraktiv, wenn die bereits verwendete Hülle mehrere Entwicklungsstufen voraus ist. Das Spiel bietet also viele Möglichkeiten, setzt beim Ausprobieren aber unnötig enge Grenzen.

Meist erstaunlich einfach – bis Mortal Shell II plötzlich die Zähne zeigt

Auch der Schwierigkeitsgrad hinterließ bei mir einen zwiespältigen Eindruck. Über weite Strecken ist „Mortal Shell II“ für ein Soulslike überraschend zahm. Einzelne Gegner lassen sich meist problemlos kontrollieren und auch viele größere Konfrontationen sind mit etwas Erfahrung schnell gemeistert.

Problematisch wird es, sobald das Spiel seine Schwierigkeit nicht über anspruchsvollere Gegner, sondern über deren Anzahl erzeugt. In manchen Räumen warten mehrere Feinde gleichzeitig auf euch, wodurch die eigentlich guten Verteidigungsmechaniken an ihre Grenzen geraten.

Ein sauberer Konter hilft nur bedingt, wenn bereits der nächste, leicht versetzt ausgeführte Angriff unterwegs ist. Blocken ist ebenfalls nur eingeschränkt hilfreich, wenn mehrere Treffer unmittelbar aufeinanderfolgen und euch schließlich ins Taumeln bringen.

Für solche Situationen bietet sich das aus dem Vorgänger zurückkehrende Härten an. Per Knopfdruck verwandelt sich eure Hülle kurzfristig in Stein und lässt einen gegnerischen Angriff an euch abprallen. Perfektes Timing wird zusätzlich belohnt und kann euch schneller wieder Zugriff auf die Fähigkeit verschaffen.

Gegen einzelne Gegner ist das eine mächtige und befriedigende Mechanik. Gegen eine Gruppe wird das Zeitfenster jedoch problematisch: Während der erste Angriff an euch abprallt, holt der nächste Gegner häufig bereits zum Schlag aus. Verfehlt ihr das optimale Timing, befindet sich Härten anschließend für mehrere Sekunden im Cooldown – und damit fällt eine wichtige Verteidigungsoption genau dann weg, wenn ihr sie am dringendsten benötigt.

Mischt sich zusätzlich ein Gegner mit Fernkampfangriffen unter die Gruppe, kann aus einer kontrollierbaren Situation innerhalb weniger Sekunden Frust entstehen. Theoretisch wäre ein Wechsel auf eine besser geeignete Shell die Lösung. In der Praxis beißt sich diese Idee jedoch mit der Ressourcenknappheit. Wer seine Materialien überwiegend in eine Hülle investiert hat, besitzt zwar Alternativen, kann deren interessantere Fähigkeiten aber oftmals noch gar nicht nutzen.

Das Resultat ist eine unausgeglichene Schwierigkeitskurve. „Mortal Shell II“ ist über längere Abschnitte fast zu leicht, nur um euch punktuell mit Gegnerdichte oder auffälligen Schwierigkeitsspitzen zu überrollen.

Wenn die Nacht hereinbricht

Sollte euch die reguläre Schwierigkeit dennoch zu gering sein, bietet „Mortal Shell II“ eine zusätzliche Herausforderung. Über einen NPC lässt sich die Welt in den Nachtmodus versetzen, der praktisch als Hard Mode des Spiels fungiert.

Dabei werden nicht einfach nur sämtliche Werte angezogen. Gegner besitzen deutlich mehr Lebenspunkte, verursachen erheblich höheren Schaden und teilweise verändert sich auch ihre Platzierung.

Interessant ist, dass die Nacht nicht ausschließlich als Schwierigkeitsoption dient. Bestimmte Begegnungen, Orte und kleinere Geschichten lassen sich erst unter diesen Bedingungen entdecken. Das Spiel deutet solche Geheimnisse teilweise überraschend elegant an. Bücher, Texte oder andere Hinweise erzählen beispielsweise davon, dass an einem bestimmten Ort erst etwas geschehen könne, wenn „die Nacht einkehrt“.

Dadurch bekommt der höhere Schwierigkeitsgrad einen zusätzlichen spielerischen Anreiz. Wer sämtliche Geheimnisse der Welt aufdecken möchte, muss sich früher oder später auch ihren gefährlicheren Bewohnern stellen.

Eine Welt, die ihre Geschichte selbst erzählt

Grafisch präsentiert sich „Mortal Shell II“ ausgesprochen ansprechend. Technische Details sind dabei nur ein Teil dessen, was die Welt interessant macht. Vor allem das Umgebungsdesign trägt erheblich zur Atmosphäre bei.

Cold Symmetry nutzt seine Schauplätze, um Geschichten zu erzählen, ohne sie dem Spieler direkt vorzulesen. Türme auf erhöhten Ebenen lassen darauf schließen, dass sie einst zur Beobachtung der umliegenden Gebiete dienten. Überreste alter Mauern zeigen, mit welchen größeren Strukturen sie verbunden waren, während Feuerschalen vermutlich als weithin sichtbare Signalfeuer dienten.

Auch alte Ruinen, die inzwischen von Kultisten als Zuflucht oder Heiligtum verwendet werden, vermitteln den Eindruck, dass diese Welt bereits lange vor ihren heutigen Bewohnern existierte. Viele Orte wirken dadurch nicht wie reine Kulissen, sondern wie Überreste einer Geschichte, die man sich selbst zusammensetzen muss.

Sehr positiv hervorzuheben ist zudem die Performance des Spiels. Es gibt wenig bis keine Ladesequenzen, und Framerateprobleme blieben während meines Durchgangs aus. Der eigentliche Star der Präsentation ist für mich allerdings der Sound.

Immer wieder ertappt man sich dabei, die Kamera zu drehen, um nach einer Tonquelle in der Umgebung zu suchen. Knis­terndes Feuer in einem verlassenen Dorf lässt die Umgebung unheimlicher erscheinen, als sie eigentlich ist, während Äste im Wind knarzen und aus einer unbeleuchteten Hütte ein Husten zu hören ist. Diese kleinen Details verstärken die Atmosphäre spürbar und machen die Welt auch dann interessant, wenn gerade kein Gegner in Sichtweite ist.