TEST: Nice Day for Fishing – Vom NPC zum MVC

Ohne sie läuft nichts: NPCs. Sie geben uns Quests, weisen den Weg oder füllen die Spielwelt mit Leben – dort, wo unser eigener Charakter keine Antworten liefert. Meist sind sie allerdings nicht gerade die Klügsten: Sie wiederholen dieselben Sätze und wirken oft steif. So sind sie eben programmiert. Doch in unserem Test zu Nice Day for Fishing werfen wir einen Blick darauf, was passiert, wenn die Regeln neu geschrieben werden – und die NPCs mehr als bloße Statisten sind.

Morning!

Was passiert, wenn ein NPC in eine Rolle gerät, für die er ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Diese Frage hat sich auch die Comedy-Truppe Viva La Dirt League gestellt und neben einzelnen, kurzen Videos die Geschichte rund um den völlig langweiligen und absolut unbedeutenden NPC Baelin entworfen und in ihm einen YouTube-Film mit einer Dauer von 36 Minuten und 56 Sekunden gewidmet, der ihn auf seinem ungewollten Abenteuer begleitet. Innerhalb der 4 Jahre seit Upload haben 6,8 Mio. Zuschauer sich mit ihm schon auf die Reise begeben und seine Heldentaten gefeiert.

Damit scheint es für die Truppe aber noch nicht getan zu sein. Gemeinsam mit dem deutschen Entwickler Fusion Play (Across the Valley) bringt man Baelins Geschichte nun auf die Konsolen dieser Welt. Allerdings in leicht abgewandelter Form, denn diesmal werden wir nicht von einem Spieler in die Geschehnisse gezogen. Stattdessen sorgt eine geöffnete Box und ein dadurch freigelassener Zauber, der eher wie ein Glitch aussieht, dafür, dass alle Spieler disconnected werden, und Baelin von einem NPC zu einem neuen spielbaren Charakter umprogrammiert wird. Wechselbare Ausrüstung, neue Angriffe und Verteidigungen etc. inklusive. Nur was die Dialoge angeht bleibt sich Baelin treu. Er ist einfach kein Mann der großen Worte.

Doch damit nicht genug. Relativ zügig erscheint ein jahrelang eingeschlossener Dämon in dem beschaulichen Dorf Honeywood, dem Ausgangsort und Zentrum unserer Reise, und macht alles dem Erdboden gleich, da kein Spieler vor Ort ist, der ihn aufhalten kann. Also, außer Baelin eben, der gerade ganz neu in diese Rolle gestolpert ist. Unsere Aufgabe ist damit klar: wir müssen zum größten Helden aller Zeiten werden, den Dämon und seine Schergen besiegen und das Dorf wieder aufbauen. Und das alles mit unserem größten (und einzigen) Talent: angeln!

Der charmante Retro-Pixelstil von Nice Day for Fishing sorgt für nostalgische und entspannte Spielmomente auf der PS5.

Nice day for fishing ain’t it?

Angeln muss nicht immer nur eine langweilige Nebenbeschäftigung sein – das haben Spiele wie Dave the Diver oder Ridiculous Fishing eindrucksvoll bewiesen. In Nice Day for Fishing schlüpfen wir in die Rolle von Baelin und ziehen über verschiedene Gewässer, um Fische quasi im Kampf zu bezwingen. Dabei gilt es, die Fische müde zu machen und an die Oberfläche zu ziehen – mit normalen Angriffen oder speziellen Moves –, ohne selbst KO zu gehen. Die Fische wehren sich allerdings: Sie attackieren uns, vergiften uns oder setzen andere Tricks ein. Mit der Zeit sammeln wir Erfahrungspunkte, leveln auf und werden stärker. Gleichzeitig sammeln wir Materialien, um das Dorf wieder aufzubauen, neue Ausrüstung freizuschalten und unsere Werte zu verbessern. RPG-Feeling pur!

Das Gameplay von Nice Day for Fishing ist angenehm einfach, dabei aber clever durchdacht und ansprechend gestaltet. Es lässt sich schnell erlernen und umsetzen, ohne jemals langweilig zu werden oder Frust zu verursachen. Ein kleiner Kritikpunkt ist das häufige Hin- und Herlaufen zwischen den verschiedenen Orten der kompakten Spielwelt, um Quests abzuschließen und neue Aufgaben anzunehmen – doch das gehört bei Spielen dieses Genres einfach dazu.

Was die Spannung beim Angeln betrifft, sind wir noch etwas zwiegespalten. Einerseits überzeugen die Kämpfe mit den Fischen und das gezielte Ansteuern von Strömungen – das macht das Gameplay spannend und abwechslungsreich. Andererseits besteht die Gefahr, dass der Reiz auf Dauer nachlässt und es schnell monoton wird. Für alle, die eher Entspannung als Action suchen, ist Nice Day for Fishing jedoch genau das richtige Spiel.

Angelkämpfe bringen in Nice Day for Fishing spannende Abwechslung in das sonst ruhige Gameplay.

Huh-ha!

Nice Day for Fishing besticht auf der PS5 durch seinen charmanten Retro-Pixelstil, der bewusst auf einfache, aber liebevoll gestaltete Grafiken setzt. Statt moderner High-End-3D-Optik überzeugt das Spiel mit klaren, farbenfrohen Pixelwelten, die eine nostalgische Stimmung erzeugen und gleichzeitig eine freundliche, verspielte Ästhetik bieten. Die Umgebungen sind detailreich genug, um eine lebendige Welt zu schaffen, ohne dabei vom entspannten Spielgefühl abzulenken. Je nach Location oder Wassertiefe ändert sich die Stimmung der Details – sogar das Aussehen der Fische ist kreativ gestaltet und variiert je nach Umgebung. Die einzelnen Figuren spiegeln ihre realen Vorbilder aus den YouTube-Videos gut wider und sind leicht wiederzuerkennen.

Dazu trägt auch der Sound maßgeblich bei: Viele der Figuren-Sätze stammen direkt aus den Videos und wiederholen sich entsprechend häufig. Ganz lustig ist, dass Baelin stets seinen Standardsatz sagt: „Morning! Nice day for fishing, ain’t it? Huh-ha“ – und trotzdem verstehen ihn alle. Manchmal braucht es eben keine großen Worte, um etwas auszudrücken. Die unaufdringlichen Hintergrundmelodien sind sanft und eingängig und unterstützen das ruhige Gameplay ideal. Ergänzt wird das Ganze durch dezente Umgebungsgeräusche wie Vogelgezwitscher oder das Plätschern von Wasser, die der Welt zusätzliche Tiefe verleihen und eine angenehme, beruhigende Klangkulisse schaffen.

Das Zusammenspiel von Grafik und Sound erzeugt eine entspannte Atmosphäre, die perfekt zum ruhigen Angelspiel passt. Die humorvollen Charaktere und die lockere Spielmechanik runden das Erlebnis ab und laden dazu ein, dem hektischen Alltag zu entfliehen und in eine charmante, friedliche Welt einzutauchen. Insgesamt schafft Nice Day for Fishing so ein ansprechendes Gefühl, das zum Verweilen und Genießen einlädt. Dass alle Figuren wissen, dass sie NPCs sind, sorgt dabei immer wieder für lustige Momente und vermittelt einen gelungenen Humor.

Fazit: Morning! Nice day for fishing ain’t it? Huh-ha!