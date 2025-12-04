TEST: Octopath Traveler 0 – Starkes XXL-RPG mit Retro-Vibes

Square Enix bringt mit Octopath Traveler 0 ein Prequel zur beliebten HD-2D-Reihe auf die PlayStation 5. Was ursprünglich als Mobile-Game „Octopath Traveler: Champions of the Continent“ erschien, wurde komplett überarbeitet und von sämtlichen Gacha-Mechaniken befreit.

Stattdessen erwartet uns ein klassisches Rollenspiel mit eigenem Hauptcharakter und einem motivierenden Dorfaufbau-System. Nach über 100 Stunden Spielzeit kann ich sagen: Das Warten hat sich gelohnt, auch wenn die Mobile-Wurzeln hier und da noch durchscheinen.

Worum geht’s und muss man die Vorgänger kennen?

Die gute Nachricht zuerst: Nein, ihr müsst weder Octopath Traveler noch den zweiten Teil gespielt haben. Im Gegenteil, Octopath Traveler 0 ist ein Prequel. Die Handlung spielt einige Jahre vor dem ersten Teil auf dem Kontinent Orsterra. Ihr trefft zwar auf jüngere Versionen bekannter Figuren (was für Fans nette „Aha!“-Momente erzeugt), aber die Geschichte steht komplett auf eigenen Beinen.

Über 30 Charaktere treffen wir auf unserer Reise.

Anders als in den Hauptteilen, wo wir acht separate Pfade wählen, dreht sich hier alles um drei große Handlungsstränge: Reichtum, Macht und Ruhm. Diese werden von drei absolut verachtenswerten Schurken dominiert, die in ihrer Darstellung deutlich düsterer sind als das, was wir bisher gewohnt waren. Wir sind der „Auserwählte des Rings“ und unsere Aufgabe ist es nicht nur, diese Tyrannen zu stürzen, sondern auch das zerstörte Dorf „Wishvale“ wiederaufzubauen. Diese zentrale Motivation gibt dem Spiel einen roten Faden, den ich im ersten Teil oft vermisst habe.

Der Wiederaufbau von Wishvale ist neben dem selbsterstellten Charakter auch das große Alleinstellungsmerkmal von Octopath Traveler 0. Nach der Zerstörung steht ein verbranntes Ödland zur Verfügung, das Stück für Stück wieder zum Leben erweckt werden will. Wir platzieren Häuser, Felder, Geschäfte und sogar eine Kirche. Jedes Gebäude hat auch einen spielerischen Nutzen: Auf Feldern werden Zutaten für Koch-Rezepte angebaut, während NPCs, die wir während der Reisen treffen, bestimmten Einrichtungen zugewiesen werden und passive Boni freischalten.

Der Dorfaufbau ist eine schöne Ergänzung.

Der Dorfaufbau läuft parallel zur Hauptgeschichte und ist erstaunlich motivierend. Straßen können bis ins Detail geplant und das Dorf mit Dekorationen verschönert werden. Allerdings dauert es eine ganze Weile, bis alle Möglichkeiten freigeschaltet sind, und es gibt ein Gebäudelimit, das verhindert, dass man wirklich alle Bewohner unterbringen kann. Trotzdem: Diese Mischung aus Aufbausimulation und JRPG erinnert stellenweise an Stardew Valley und bereichert das Spielerlebnis enorm.

Komplexes Kampfsystem mit acht Partymitgliedern

Im Kampfsystem setzt Octopath Traveler 0 auf die bewährte Break-Mechanik der Vorgänger. Gegner haben Schwachpunkte, die man mit den richtigen Waffen oder Zaubern ausnutzen kann, um ihre Schildpunkte zu reduzieren. Ist der Gegner gebrochen, verursachen Angriffe deutlich mehr Schaden. Neu ist die Partystruktur: Statt vier Charakteren ziehen nun acht Helden in die Schlacht, von denen vier in der vorderen Reihe und vier in der hinteren Reihe stehen. Während eines Zugs können Charaktere zwischen den Reihen tauschen, was taktische Tiefe schafft.

Die Kämpfe bieten enorme taktische Möglichkeiten.

Das Jobsystem ist die große Stärke des Spiels. Über 30 rekrutierbare Charaktere bringen jeweils ihren eigenen Job mit, von klassischen Klassen wie Krieger und Gelehrter bis zu hybriden Kombinationen. Mein selbst erstellter Hauptcharakter kann bis zu acht Jobs freischalten und jederzeit zwischen ihnen wechseln. Zusätzlich lassen sich Skills von verschiedenen Klassen kombinieren, wodurch individuelle Mischklassen entstehen. Diese Möglichkeiten animieren zum ständigen Experimentieren.

Allerdings hat das auch seine Schattenseiten: Einige Fähigkeiten und Jobs wirken wenig nützlich, und viele Kämpfe lassen sich mit denselben wenigen Attacken wiederholen. Das nimmt dem System mitunter strategische Tiefe und reduziert die Motivation, alle Mechaniken voll auszureizen. Gerade auf Dauer, immerhin dauert das Spiel mitunter 100 Stunden und mehr, kann es so teilweise langweilig werden.

Gewohnt hübsche Pixel-Optik, fantastischer Soundtrack

Auf der PlayStation 5 ist Octopath Traveler 0 eine Augenweide. Der HD-2D-Look wurde weiter verfeinert; die Lichteffekte in den Dungeons und die Spiegelungen im Wasser sehen in 4K gestochen scharf aus. Ladezeiten sind quasi nicht existent. Ein Segen, wenn man per Schnellreise zwischen den Gebieten springt. Der DualSense-Controller wird zwar genutzt (leichtes Haptisches Feedback bei Break-Momenten), ist aber kein Gamechanger. Generell hat man sich nach den beiden Vorgängern schon ein wenig an die tolle Optik gewöhnt, sodass sie nicht mehr so überraschend ist wie am Anfang.

Die Optik ist mal wieder ein Fest für Retro-Fans.

Musikalisch ist das Spiel schlichtweg hervorragend. Komponist Yasunori Nishiki liefert eingängige Melodien, die von kontemplativen Erkundungsthemen bis zu orchestralen Höhepunkten reichen. Die Battle-Themes und Ortschaftsmelodien sind Ohrwürmer im besten Sinne. Einzig die Standard-Dungeon- und Kampfmusik wiederholt sich über die lange Spielzeit etwas zu häufig.

Ein Wermutstropfen: Octopath Traveler 0 bietet ausschließlich englische oder japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln. Deutsche Texte, die zumindest in den Vorgängern verfügbar waren, fehlen komplett. Für Spieler ohne solide Englischkenntnisse ist das ein erheblicher Nachteil, zumal die komplexe Story in zahlreichen Dialogen erzählt wird. Ausprobieren kann man das Ganze in der offiziellen Demo.







