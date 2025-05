TEST: Pirates VR Jolly Roger – Eine Schatzsuche mit Haken

Virtual Reality steht und fällt mit der Immersion – und gerade im Piratengenre liegen die Erwartungen hoch: wilde See, schmutzige Kämpfe, rätselhafte Schätze und das Gefühl, wirklich Teil eines Abenteuers zu sein. Pirates VR: Jolly Roger versucht, genau das zu liefern. Und zumindest visuell gelingt das auch. Doch wie so viele Indie-VR-Titel auf der PS VR2 scheitert es an der Tiefe seiner Spielmechaniken, einer durchdachten Struktur und dem echten Gefühl von Abenteuerlust.

Ein starker Anfang in einer leeren Welt

Mein erster Eindruck? Durchweg positiv. Die Grafik ist für ein Indie-Spiel überraschend hochwertig, das Setting – eine abgelegene Insel auf der Jagd nach Davy Jones’ Schatz – ist verlockend, und vor allem: Es gibt auf der PS VR2 kaum vergleichbare Titel. Die ersten Minuten überzeugen mit einem charmanten Tutorial, das Heilen, Inventarverwaltung und Interaktionen mit der Spielwelt erklärt. Doch schon bald macht sich auch etwas Ernüchterung breit.

Statt eines echten Abenteuers erwartet einen zunächst ein repetitiver Kletterparcours. Es gibt viel zu erklimmen, aber wenig zu entdecken. Man klettert Felsen hoch, schwingt sich an Lianen und hangelt sich durch Baumlandschaften – was durchaus Spaß macht, aber schnell seine Magie verliert. Eines der Highlights ist es, wie an einer Seilbahn dem Abgrund entgegenzurauschen – Immersion pur. Der Papagei als „Wegweiser“ ist ein witziger Einfall, hilft aber kaum weiter. Seine Hinweise sind vage, manchmal verwirrend, und wirken eher wie ein Alibi für das Fehlen eines echten Navigationssystems.

Pirates VR Jolly Roger bietet ein interessantes Setting zum Erkunden

Klettern und Grafik überzeugen – aber das reicht nicht

Die Fortbewegung durch Klettern ist zweifellos die größte Stärke von Pirates VR: Jolly Roger. Es fühlt sich physisch, direkt und immersiv an – ein Gefühl, das viele VR-Spiele nicht erreichen. Besonders positiv fällt die optionale Kletterherausforderung auf, die gegen Ingame-Währung freigeschaltet werden kann. Wer sich darin verliert, hat vielleicht für ein, zwei Stunden seinen Spaß.

Dazu kommen wirklich schöne Umgebungen: Sonnengeflutete Küsten, dichte Dschungel und düstere Verliese sind liebevoll gestaltet. Zwar reicht das visuelle Niveau nicht ganz an Titel wie Horizon: Call of the Mountain heran, aber im Indie-Bereich gehört Jolly Roger definitiv zu den schöneren PS VR2-Erfahrungen. Das visuelle Feedback, kombiniert mit den haptischen Funktionen der Sense Controller und dem Headset, erzeugt ein währenddessen ein glaubhaftes VR-Gefühl. Aber eben nur visuell.

Kämpfe ohne Gewicht, Rätsel ohne Kopf

Was wäre ein Piratenspiel ohne Kämpfe? Leider beantwortet Pirates VR diese Frage mit: belanglos. Die Gefechte sind der schwächste Teil des Spiels. Man hat die Wahl zwischen einer Pistole und einer Axt, doch beide Waffen fühlen sich seltsam schwerelos an. Es fehlt an Trefferfeedback, an taktischer Tiefe, an Dramatik. Besonders enttäuschend: Es gibt kein Schwert. In einem Piratenspiel. Keine Klinge. Das allein spricht Bände.

Auch die Gegnerauswahl enttäuscht. Hauptsächlich begegnet man – mit Ausnahme eines Gepard – seelenlosen Skeletten, die weder Herausforderung noch Abwechslung bieten. Die Kämpfe sind kurz, uninspiriert und so mechanisch, dass man sich bald fragt, ob sie nicht besser ganz weggelassen worden wären.

Die Rätsel? Wenn man sie überhaupt so nennen will, bestehen meist aus dem Suchen und Aktivieren von Schaltern oder dem Finden eines versteckten Gegenstandes. Spielerisch ist das weder fordernd noch spannend. Nur eine Boss-Sequenz sticht heraus, bei der verschiedene Mechaniken zusammengeführt werden – ein Lichtblick, der zeigt, was möglich gewesen wäre.

Ein Spiel, das sich verliert – und nicht genug Zeit hat, sich zu finden

Mit etwa 4 bis 5 Stunden Spielzeit ist Pirates VR: Jolly Roger ohnehin kein umfangreiches Spiel. Das allein wäre kein Problem – viele VR-Erlebnisse leben von ihrer Kürze und angesichts der gebotenen Inhalte hat man in dieser Zeit alles gesehen. Denn wenn sich davon bereits die Hälfte mit belanglosem Klettern oder ziellosem Umherirren beschäftigt, bleibt nicht viel Substanz.

Es fehlt ein roter Faden. Die Story – sofern man sie überhaupt so nennen kann – ist eine lose Aneinanderreihung von Ereignissen. Zwar gibt es versteckte Truhen, Skelette mit Goldsäcken und kleine Überraschungen beim Erkunden, doch das fühlt sich eher nach nettem Bonus als nach echter Belohnung an.

Auch bei der Immersion leistet sich Pirates VR vermeidbare Schwächen. So wurde das Schwimmen nicht in VR umgesetzt – stattdessen bewegt man sich im Wasser schlicht per Analogstick, was im Kontrast zur ansonsten körperlich geprägten Spielerfahrung steht und die Atmosphäre bricht. Gerade in VR machen solche Details oft den Unterschied. Noch ärgerlicher ist jedoch das Fehlen grundlegender Hinweise, etwa wann einem die Luft unter Wasser ausgeht. In meinem Fall wurde ich trotz vermeintlich sicherer Rückkehr an die Oberfläche völlig willkürlich ertränkt – ohne Vorwarnung. Dass ich daraufhin durch einen schlecht gesetzten Speicherpunkt gleich ein halbes Level erneut spielen musste, raubte mir für den Moment endgültig die Motivation.

Erkundung wird oft zu wenig belohnt und fühlt sich repetitiv an

Technisch sauber, spielerisch durchwachsen

Was man dem Spiel zugutehalten muss: Technisch läuft es weitgehend rund. Es gab keine merklichen Framedrops, keine Bugs, und auch die Bewegungsoptionen sind zahlreich und sinnvoll integriert. Wer empfindlich auf VR reagiert, kann hier beruhigt sein – Jolly Roger lässt sich angenehm spielen, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat.

Auch das Ressourcenmanagement rund um die Laterne – man muss Öl nachfüllen, um dunkle Bereiche zu beleuchten – ist ein kleiner, aber gelungener Touch. Solche Details zeigen, dass die Entwickler durchaus Ideen hatten – sie wurden nur zu selten konsequent weitergedacht – vermutlich aufgrund eines begrenzten Budgets.

Fazit