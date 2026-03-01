TEST: Resident Evil Requiem – Zwischen totaler Hilflosigkeit und dem Fall eines Giganten

Nach dem Ausflug ins Dorf und dem fulminanten Resident Evil 4-Remake stellte sich die Frage: Wohin kann Resident Evil überhaupt noch wachsen? Capcom versucht mit Resident Evil Requiem eine riskante Gratwanderung zwischen der nackten Panik der alten Schule und der wuchtigen Action der letzten Jahre. Ob dieses Experiment mit zwei grundverschiedenen Charakteren aufgeht oder sich das Franchise dabei übernimmt, klärt mein Test.

Kennt ihr das Gefühl, wenn ein Franchise versucht, es jedem recht zu machen und dabei fast die Identität verliert? Resident Evil wanderte jahrelang auf diesem schmalen Grat. Mit Resident Evil Requiem wurde dieser Fokus angepasst. Capcom wirft uns in ein Szenario, das sich wie ein Best-of der Albträume anfühlt, ohne wie eine uninspirierte Kopie zu wirken. Dass Leon Kennedy dabei von Anfang an mit einem Todesurteil im Blut herumläuft, ist kein billiger Schockmoment, sondern ein massiver Eingriff in das, was wir über unsere Helden zu wissen glaubten.

Ein Trauma, zwei Schicksale und ein infizierter Held

Wir steigen mit Grace Ashcroft ein. Grace ist keine Kampfmaschine, sie ist ein FBI Intelligence Analyst mit einer psychischen Last, die schwerer wiegt als ihre Dienstwaffe. Sie wird beauftragt, eine Mordserie im berüchtigten Wrenwood Hotel zu untersuchen. Der Haken: Genau dort musste sie als Kind mitansehen, wie ihre Mutter ermordet wurde. Dass sie ausgerechnet an diesen Ort zurückkehrt, grenzt an eine masochistische Bewältigungsstrategie.

Doch bevor sie überhaupt ein Beweisstück sichern kann, schlägt der Antagonist zu: Victor Gideon. Er entführt Grace und macht sie zum Spielball in einem Albtraum, der schnell weit über die Hotelmauern hinausgeht. Parallel dazu tritt Leon S. Kennedy auf den Plan. Er ermittelt im selben Fall, wird Zeuge von Graces Entführung und versucht einzugreifen.

Trügerische Ruhe: Die prächtige Lobby ist nur die Fassade für den psychologischen Terror

Das Spiel enthüllt direkt zu Beginn, dass Leon infiziert ist. Das verändert die Dynamik fundamental. Wir spielen hier nicht den unbesiegbaren Super-Agenten, sondern einen Mann, der gegen die Zeit und seinen eigenen Körper kämpft. Das macht sich auch spielerisch bemerkbar: Wenn Leon unter Schwindelanfällen leidet und die Steuerung plötzlich zäh wie Kaugummi wird, wird erst deutlich, wie schlecht es um den Kerl eigentlich steht. In den Bosskämpfen ist das zwar äußerst ärgerlich, aber mal ehrlich: Die sind ohnehin kaum der Rede wert. Dass die Wege der beiden schließlich zurück nach Raccoon City führen, ist ein Schlag ins Gesicht der Fans – im besten Sinne.

Vier Ansätze, zwei Welten

Capcom baut das Gameplay auf einem klassischen Fundament auf: Erkundung, Survival, Ressourcen-Management und Rätsel. Wer den klassischen Grind nach Schlüsseln und Kurbeln liebt, kommt hier voll auf seine Kosten. Ihr habt die Wahl zwischen First-Person und Third-Person. Ich habe meist in der Third-Person verbracht, da die Übersicht in den hektischen Kämpfen einfach Gold wert ist, und mir bereits in Resident Evil Village mehr zusagte. Das Spiel an sich teilt sich in zwei vollkommen unterschiedliche Welten auf:

Grace: Die Ohnmacht als Mechanik

Grace zu spielen, zerrt an den Nerven – und das ist absolut gewollt. Sie ist eben keine Claire Redfield, sondern eine Analystin, die sichtlich mit der Situation überfordert ist. Das spürt man in jeder Faser des Gameplays: Ihre Bewegungen sind träge, das Zielen mit der Pistole gerät zur Zitterpartie, und wenn die Panik steigt, quittiert das der DualSense-Controller mit einem hämmernden Herzschlag-Feedback. Ihr Inventar ist zudem winzig, was jede Entscheidung über ein grünes Kraut oder eine Handvoll Patronen zur Qual macht. Mit Grace ist Stealth das Keyword. Kämpfe zu vermeiden, ist hier kein Feigheits-Move, sondern eine Notwendigkeit für das Überleben.

Leon: Der Fall eines Giganten

Leon hingegen ist der Leon, den wir kennen: ruhig, abgeklärt und erfahren. Sein Gameplay ist deutlich actionlastiger. Er hat Zugriff auf ein breites Arsenal, das von der Handgun bis zum Maschinengewehr reicht. Neu ist das Beil als Nahkampfwaffe, das den Kämpfen mehr Wucht verleiht. Aber seine Infektion schwingt immer mit. Da das Upgrade-System ohne Händler auskommt, wird das Absuchen jeder Ecke in Raccoon City zur Pflichtaufgabe .

Die neuen Gegnertypen in Requiem setzen auf Body-Horror, um euch in die Enge zu treiben

Wenn die Stille zum Feind wird

Die Gegner in Resident Evil Requiem sind kein bloßes Kanonenfutter. Capcom hat die KI spürbar überarbeitet. Es gibt die langsamen, klassischen Zombies, die durch ihre schiere Masse in engen Fluren gefährlich werden. Viel interessanter sind jedoch die neuen Jäger-Typen. Manche Feinde agieren taktisch, nutzen Deckung oder versuchen, Grace in Sackgassen zu treiben.

Besonders im Sanatorium erreicht dieser Druck seinen Siedepunkt. Während man mit Grace verzweifelt versucht, jeder noch so kleinen Bedrohung im Schatten aus dem Weg zu gehen, bricht das Spiel diese Stille schließlich mit einer brutalen, erzwungenen Konfrontation. In dieser Situation eskaliert die Situation schlagartig: Wenn ein Gegner frontal aus der Dunkelheit bricht, wirkt der Kampf durch die unmittelbare Nähe roh, direkt und fast schon schmerzhaft intensiv.

Besonders perfide sind die „Stalker“. Ähnlich wie Mr. X oder Nemesis gibt es Kreaturen, die man nicht mit Blei bezwingen kann. Hier wechselt das Spiel schlagartig in ein Katz-und-Maus-Spiel. Ihr müsst die Umgebung nutzen – Schränke zum Verstecken, Glasflaschen zur Ablenkung oder knarrende Dielen, die ihr tunlichst meiden solltet. Das Lernen von Bewegungsmustern ist essenziell. Wer hier stumpf drauflosrennt, sieht schneller den Game-Over-Screen, als er „Umbrella“ sagen kann. Die Soundkulisse dieser Verfolger – das schwere Schleifen von Metall auf Beton oder das hohle Atmen in den Lüftungsschächten – ist pures Adrenalin.

Ein technisches Prachtstück, dank RE Engine

Technisch holt die RE Engine auf der PS5 alles aus den düsteren Korridoren des Hotels heraus – zumindest solange, bis man im Sanatorium ankommt und merkt, dass das Hotel nur die Einstiegsdroge war. Feuchtigkeit glänzt an den Wänden, Staubpartikel wirbeln im Strahl der Taschenlampe, Lichteffekte erzeugen eine konstante Paranoia. Das Sanatorium treibt das noch weiter: Die verwinkelten, klinisch kalten Korridore nutzen die RE Engine so gekonnt aus, dass jeder Schatten zur unmittelbaren Bedrohung wird – beklemmender als alles, was das Hotel vorher gezeigt hat.

Auf der Basis-PS5 ist das Erlebnis durchweg eindrucksvoll. Während der Performance-Modus butterweiche 60 FPS liefert, lässt der Quality-Modus die RE Engine in voller Pracht erstrahlen, auch wenn man hier mit leichtem Aliasing an feinen Strukturen wie Haaren leben muss. Das Licht bricht sich korrekt in Blutlachen oder auf den polierten Marmorböden der Hotellobby. Die Ladezeiten sind dank der SSD quasi nicht existent; der Übergang von einer Zwischensequenz direkt ins Gameplay ist nahtlos und hält die Spannung konstant hoch.

Das Sounddesign verdient einen eigenen Award. Besonders nachts, mit 3D-Audio-Kopfhörern, entfaltet Resident Evil Requiem eine Wirkung, die fast schon physisch spürbar ist. Das ferne Heulen in den Ruinen von Raccoon City, das Knacken im Gebälk über uns, wenn sich etwas Großes bewegt – Capcom macht die Stille zur Waffe. Es ist dieses unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden, das diesen Teil von den eher actionlastigen Vorgängern abhebt.

Die Rückkehr nach Raccoon City ist kein billiger Fan-Service, sondern eine technisch beeindruckende Reise

Crafting statt Shopping

Capcom wagt mit dem Ressourcensystem einen mutigen Schritt: Der klassische Händler – geliebter Fixpunkt der Serie, sei es der legendäre Merchant aus Resident Evil 4 oder der Duke aus Village – existiert nicht mehr. Grace hat keinen sicheren Hafen, kann aber Münzen in seltene Upgrades verwandeln. Leon hingegen verdient im Spielverlauf Credits, die er an unterschiedlichen Orten gegen Verbesserungen eintauschen kann.

Je nach Charakter findet ihr Münzen, chemische Flüssigkeiten, Schrott oder infiziertes Blut. Aus diesen Ressourcen könnt ihr verschiedene Dinge bauen. Das erhöht den psychischen Druck massiv: Steht ihr in einem dunklen Korridor in Raccoon City und besitzt nur noch eine Handvoll Schwarzpulver, müsst ihr euch entscheiden: Schrotflinten-Munition für den unmittelbaren Überlebenskampf oder Sparen für die ungewisse Zukunft?

Dieses System bei Grace zwingt uns, jede Kugel als kostbares Gut zu betrachten. Es gibt kein „Overpowered-Gefühl“ durch exzessives Farmen und auch keinen gemütlichen Rückzugsort. Man ist immer nur so gut, wie der letzte Loot-Fund es zulässt. Dieser ständige Tanz zwischen den unterschiedlichen Spielwiesen zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel und bereitet den Boden für das, was am Ende unter dem Strich steht.

Redaktioneller Hinweis: Das für diesen Test verwendete Muster wurde nicht von Capcom zur Verfügung gestellt.