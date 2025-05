TEST: Revenge of the Savage Planet – Rückkehr ins schrille Weltall

Wenn Spiele Entwicklerwechsel überstehen, dann meist nur als blasse Hülle ihrer selbst – oder als hastig zusammengekleisterte Fortsetzungen, bei denen der Funke des Originals im Vakuum verloren geht. Nicht so bei Revenge of the Savage Planet. Der geistige Nachfolger des 2020er-Kulthits macht dort weiter, wo sein Vorgänger aufgehört hat – allerdings nicht, ohne die eigene DNA gründlich zu hinterfragen. Das Ergebnis? Eine farbenfrohe, bissige Weltraumparodie, die sich hinter all ihrem Humor nicht versteckt, sondern einiges auf dem Kasten hat.

Ein Metroidvania, das sich als Weltraumsatire tarnt

Von Anfang an ist klar: Dieses Spiel will dich nicht in eine dramatische Space-Opera entführen, sondern in eine grellbunte Farce auf den Kapitalismus. Alta Interglobal – ein Konzern, der aussieht, als hätten Elon Musk und ein TikTok-Algorithmus ein Kind gezeugt – hat den schrottigen Arbeitgeber Kindred Aerospace geschluckt. Deine Mission? Eine Basis errichten. Deine Realität? Du wurdest gefeuert, bevor du gelandet bist.

Was folgt, ist kein Action-Feuerwerk, sondern eine clevere Mischung aus Erkundung, Crafting, Plattforming und Bosskämpfen – ein Metroidvania im 3D-Gewand, das mit dem Vorschlaghammer ins Genre hämmert, während es gleichzeitig eine peitschenschwingende Alien-Zoohandlung simuliert.

Revenge of the Savage Planet macht mit dem Irrsinn da weiter, wo es aufgehört hat

Farce trifft auf Finesse

Klingt albern? Ist es auch. Aber unter der quietschbunten Oberfläche steckt ein bemerkenswert fein austariertes Spielsystem. Die verschiedenen Planetenabschnitte – jeweils mit eigenem Ökosystem, Klimazonen und verrückter Flora – laden nicht nur zum Staunen, sondern vor allem zum Wiederkommen ein. Neue Gadgets wie Enterhaken, Gasfilter oder ein Unterwassermotor eröffnen Zugang zu Bereichen, die zuvor verschlossen waren. Klassischer Metroidvania-Loop also – nur eben mit Glibber, Tentakeln und schleimigen Geheimnissen.

Und genau hier brilliert Revenge of the Savage Planet: Die Welt ist nicht nur ein hübscher Hintergrund, sondern Spielplatz, Experimentierfeld und absurdes Biotop in einem. Jeder Scan, jeder Sprung, jede Interaktion fühlt sich sinnvoll an. Der Humor ist omnipräsent, aber nie so dominant, dass das Spiel seine Mechaniken vergisst.

Ein Spiel, das sich smarter verkauft, als es aussieht

Man könnte es leicht für einen Blödel-Shooter mit Glibberkanonen halten. Doch unter der Oberfläche arbeitet ein System, das überraschend durchdacht ist. Gegner haben Schwächen, die entdeckt – und ausgenutzt – werden wollen. Der grüne Schleimgegner muss mit Wasser bespritzt werden, bis er in einer farbenfrohen Melancholie dahinschmilzt. Stachelige Kugeln sind immun gegen Laser, aber nicht gegen eine gepflegte Peitsche. Andere Feinde tragen Panzer, die man erst mit gezielten Schlägen aufbrechen muss.

Dazu gesellt sich ein Inventar an bunten Schleimtanks, die je nach Farbe andere Wirkungen haben – mal als Waffe, mal als Schlüssel zu Umgebungsrätseln. Und wer denkt, dass sich das irgendwann abnutzt, irrt: Die Welt bleibt bis zum Schluss abwechslungsreich, überraschend und voller kleiner „Aha!“-Momente.

Spielerisch mehr Substanz, aber auch mehr Schleifen

Wo der Vorgänger manchmal wirkte, als hätte man ein gutes Konzept nach sechs Spielstunden eingemottet, macht Revenge of the Savage Planet vieles besser. Mehr Gebiete, mehr Sammelbares, mehr Rätsel, mehr Inhalte. Auch im Koop macht das Spiel Laune – nicht zuletzt, weil man im Splitscreen gemeinsam in die Banalität des kapitalistischen Kolonisierungswahns abtauchen kann.

Aber auch hier ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die Spielzeit von rund 15 bis 20 Stunden ist gut gefüllt, aber nicht jeder Abschnitt ist gleich inspiriert. Einige der späteren Bosse verlangen nerviges Grinding, weil man einfach nicht genug Upgrades gesammelt hat. Und der hauseigene Drohnenassistent – dein dauerschwafelnder, digitaler Buddy – nervt mit einer Mischung aus Überheblichkeit und Nutzlosigkeit. Besonders wenn man zum fünften Mal stirbt, weil das Timing beim Plattforming versagt, ist das letzte, was man hören will, ein Spruch wie: „Vielleicht versuchst du’s einfach mal mit Nachdenken!“

Dem Konzept treu geblieben – mit allen Ecken und Kanten

Stil, Satire und Schleim

Ein besonderes Highlight bleibt die Präsentation. Die grafische Gestaltung ist wie eine toxische Mischung aus No Man’s Sky, Borderlands und einem explodierten Farbenladen – in bestem Sinne. Die Alien-Welt ist nicht nur knallbunt, sondern auch voller Details, Animationen und Soundeffekte, die den Spagat zwischen Albernheit und Atmosphäre schaffen.

Und dann wäre da noch der Humor: bissige Werbung, ironische Missionsziele, Selbstoptimierungsparodien und kapitalismuskritische Spitzen – wer genauer hinsieht, erkennt in all dem Klamauk eine überraschend scharfe Beobachtung unserer Zeit. Influencer-Wahnsinn, Datenfetisch, Selbstvermarktung und Konsumrausch – Revenge of the Savage Planet schießt in viele Richtungen, aber trifft oft erstaunlich genau.

Wem das zu viel wird, kann immerhin einen Teil der Parodie-Werbespots im Habitat deaktivieren – und das ist kein Bug, sondern ein Feature.

Fazit