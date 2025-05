TEST: Roadcraft – Zen und die Kunst der Straßenreparatur im Katastrophengebiet

Es gibt Spiele, die brüllen einem förmlich ins Gesicht: Action! Drama! Spektakel! Und dann gibt es Roadcraft – ein Spiel, das dich mit einem sanften Nicken und einem 20-Tonnen-Bagger in eine Welt wirft, in der Fortschritt mühsam ist und jeder Zentimeter Straße hart erarbeitet werden will. Was sich zunächst anhört wie eine Mischung aus Death Stranding und Euro Truck Simulator mit einem Hauch SimCity, entpuppt sich schnell als eigenwilliges Erlebnis zwischen Frust, Faszination und gelegentlicher Trägheit. Doch eines gleich vorweg: Wer hier schnelle Erfolge erwartet, hat sich definitiv im Spiel verirrt.

Apokalypse trifft auf Asphalt

Roadcraft lässt dich keine Zivilisation retten – du buddelst sie mühsam wieder aus dem Matsch. Die Spielwelt besteht aus riesigen, verwüsteten Biomen, in denen Erdbeben, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen ganze Regionen lahmgelegt haben. Dein Job: In einem Fuhrpark aus Baggern, Kranen, Walzen und allerlei schwerem Gerät bringst du nach und nach wieder Ordnung ins Chaos. Es gibt keine Gegner, keine NPCs, keine Dialoge – nur du, deine Fahrzeuge und die Natur, die dir ständig neue Hindernisse in den Weg wirft.

Dabei ist der Einstieg alles andere als sanft. Mein erster Versuch, eine überschwemmte Straße zu queren, endete nach fünf Minuten in einem Haufen Frustration, nassen Zylindern und der ernüchternden Erkenntnis: Dieses Spiel interessiert sich nicht für deinen Ehrgeiz – sondern nur für deine Geduld. Drei Neustarts später hatte ich endlich verstanden, wie die verschiedenen Antriebsmodi funktionieren, wie man den Terrain-Scanner sinnvoll einsetzt und warum man nicht einfach „mal eben durchfährt“. Roadcraft will, dass du nachdenkst, planst, und vor allem: langsam machst.

Roadcraft erfordert vor allem eines: Geduld!

Die Langsamkeit als Spielmechanik

Das zentrale Thema von Roadcraft ist nicht Zerstörung – es ist Beharrlichkeit. Straßen zu bauen ist ein mehrstufiger Prozess, der in seiner Detailverliebtheit schon fast absurd wirkt: Erst Sand auftragen, dann planieren, asphaltieren, und schließlich mit einer Walze verdichten. Jede dieser Aktionen erfordert ein anderes Fahrzeug, das du zunächst einmal zur Baustelle bringen musst. Und nein, das Spiel meint es nicht ironisch, wenn du eine Stunde damit verbringst, eine 300-Meter-Straße durch ein Moor zu legen.

Und trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – entsteht eine eigenartige Befriedigung. Denn sobald dein erster eigener Straßenabschnitt fertig ist und du merkst, wie viel schneller du plötzlich vorankommst, macht es Klick. Roadcraft ist wie ein Puzzle aus Maschinen und Matsch, bei dem du Stück für Stück die Kontrolle über eine Welt zurückerlangst, die längst aufgegeben schien.

Fahrzeuge mit Charakter – und Gewicht

Der heimliche Star sind dabei die Fahrzeuge. Ob kleiner Scout-Truck mit Greifarm oder gigantischer Rohrverleger auf Raupenketten: Jedes Gefährt hat seine Eigenheiten, seinen Zweck – und sein Gewicht. Roadcraft ist sich der physikalischen Realität bewusst und konfrontiert dich unbarmherzig mit ihr. Drehmoment, Traktion, Neigung – all das zählt. Und wenn du den falschen Laster in einen Abhang schickst, wirst du ihn minutenlang mit einem Seilzug aus dem Dreck ziehen müssen. Kein Spiel für Leute mit Höhenangst oder Ungeduld.

Inhaltlich bietet Roadcraft über 30 Missionen pro Gebiet, die von simplen Transportaufgaben über das Verlegen von Stromkabeln bis hin zum Wiederaufbau ganzer Kommunikationsnetze reichen. Viele Aufgaben lassen sich auf unterschiedliche Weise lösen – zumindest in der Theorie. In der Praxis stößt man immer wieder auf Momente, in denen das Spiel sehr wohl eine bestimmte Lösung verlangt, ohne sie klar zu kommunizieren. Das Resultat: Trial-and-Error im Schneckentempo. Besonders ärgerlich war eine Mission, in der ich Stahlrohre liefern sollte, aber die entsprechende Fabrik noch gar nicht betriebsbereit war – ein Designfehler, der den Spielfluss brutal ausbremste.

Roadcraft überzeugt vor allem im Detaillevel auf allen Ebenen

Zen im Regenwald

Was Roadcraft aber mit keiner Mission und keinem System wirklich vermitteln kann, gelingt ihm mit Atmosphäre. Die Biome sind nicht nur riesig, sondern auch wunderschön und glaubwürdig gestaltet. Keine Menschen, keine Tiere – und trotzdem wirken sie lebendig. Dynamisches Wetter, dichte Wälder, zerstörte Brücken, überflutete Täler. Wenn der Regen auf das Dach deines Trucks prasselt und du mit knapper Sicht durch eine neblige Schlucht fährst, entsteht ein Gefühl von Einsamkeit und Zweck, das kaum ein anderes Spiel so auf den Punkt bringt.

Die Musik bleibt dabei dezent im Hintergrund, fast zu sehr. Etwas mehr „Audio-Dreck“, etwas mehr Schweiß und Diesel in den Lautsprechern hätten gutgetan. Eine Radiostation wäre stilistisch zwar fehl am Platz, hätte dem Spiel aber deutlich mehr Charakter gegeben.

Koop – Gemeinsam im Schritttempo

Wer nicht alleine im Matsch stecken bleiben will, kann auch Freunde mit ins Boot holen. Im Koop-Modus lassen sich Aufgaben effizienter bewältigen, und ein zweites oder drittes Paar Hände reduziert die Laufwege erheblich. Besonders bei großen Bauvorhaben oder langen Transportwegen entfaltet der Multiplayer seine Stärke – vorausgesetzt, alle Beteiligten teilen die gleiche Geduld.

Fazit