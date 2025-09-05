TEST: Shinobi Art of Vengeance – Ein Comeback, das überzeugt

Sega setzt in diesem Jahr auf die Rückkehr klassischer IPs, und Shinobi: Art of Vengeance ist der erste große Vorstoß. Fans des Arcade-Ninjas werden neugierig, wie die alte Schule in ein modernes Actionspiel übersetzt wurde. Lizard Cube, bekannt durch Streets of Rage 4, liefert ein Ergebnis ab, das Nostalgie und moderne Spielmechanik geschickt kombiniert, doch nicht alles gelingt perfekt.

Klassisches Ninja-Feeling trifft moderne Action

Die ursprünglichen Shinobi-Titel waren methodische Side-Scroller, bei denen Timing und präzises Werfen der Shuriken den Ton angaben. Art of Vengeance transformiert das Gameplay in einen combo-lastigen Hack-and-Slash mit Mechaniken, die man eher aus Fighting Games kennt: Launchers, OTGs, Super-Moves und ein Stamina-System à la Metal Gear Rising sind integriert. Gegner besitzen unterschiedliche Rüstungen und Angriffsmuster, was jede Begegnung abwechslungsreich gestaltet.

Die Kämpfe sind spannend und fordernd. Die Farbcodierung der Gegner erleichtert die Übersicht, doch in hektischen Momenten mit vielen Gegnern gleichzeitig kann die Orientierung verloren gehen. Einige Angriffe fühlen sich zudem in seltenen Situationen unpräzise an, was bei hohen Combo-Ketten frustrierend wirken kann.

Plattforming trifft Stil: Große, abwechslungsreiche Levels mit cleveren Geheimnissen und handgezeichneter Optik.

Trotzdem bleibt das Spiel zugänglich: Dodges, Parrys und clevere Nutzung der Fähigkeiten belohnen Geschick, statt einfaches Button-Mashing. Besonders das Stamina-System, bei dem man gezielt die Energie von Gegnern brechen kann, bringt taktische Tiefe in die Kämpfe.

Plattforming und Leveldesign

Shinobi: Art of Vengeance ist deutlich plattformzentrierter als seine Vorgänger. Die Doppel- und Air-Jumps funktionieren intuitiv, und das Wall-Cling-System ist clever umgesetzt, auch wenn es in den späten Levels „klebrig“ wird. Optionales Plattforming bietet Herausforderungen, die teils an Indie-Titel wie Celeste erinnern.

Die Level sind groß, abwechslungsreich und clever strukturiert. Fast-Travel, Checkpoints und Kartenführung sorgen dafür, dass Spieler nicht den Überblick verlieren. Geheimbereiche und Rifts motivieren zur Erkundung, ohne den Spielfluss zu blockieren.

Ein kleiner Kritikpunkt: Die Umgebung selbst ist wenig interaktiv. Abgesehen von verschiebbaren Blöcken und wenigen Kletterstellen bleibt das Umfeld statisch, was die Immersion etwas mindert. Außerdem könnten einige Levelabschnitte mehr Variation vertragen; manchmal wiederholen sich Plattform- und Gegnerkombinationen.

Action pur: Shinobi stürzt sich in combo-lastige Kämpfe, die klassische Ninja-Mechaniken modern interpretieren.

Umfang, Progression und Motivation

Ein kompletter Durchgang mit allen Geheimnissen dauert etwa 11 bis 12 Stunden. Neben dem Kampfsystem motivieren das Sammeln von Gold, Relikten und der Ausbau der Shops. Neue Moves werden nicht nur über Shops freigeschaltet, sondern auch im Spielverlauf, was die Progression sinnvoll antreibt.

Die Spieler werden belohnt, ohne gezwungen zu sein, alles sofort zu absolvieren. Wer Lust auf 100%-Exploration hat, kann sich austoben, während andere die Story problemlos durchspielen können. Das flexible Leveldesign erlaubt unterschiedliche Spielstile und belohnt kreative Ansätze im Kampf und beim Erkunden.

Optik und Sound

Grafik und Animationen sind herausragend. Lizard Cube schafft einen handgezeichneten Look, der stark an Vanillaware-Titel erinnert. Jede Bewegung wirkt flüssig und durchdacht, sei es beim Sprung über Dächer oder beim Einsatz von Ninja-Magie. Die Animationen vermitteln eine echte Hands-on-Atmosphäre.

Crossover-Inhalte und der Soundtrack von Top (u. a. Sonic Mania) kombinieren treibende, moderne Beats mit klassischen Instrumenten, unterstützt durch Gastbeiträge von Yuzo Koshiro. Die Mischung aus technoiden Elementen und traditioneller Musik passt hervorragend zum Ninja-Setting und unterstreicht die dynamische Action.

Fazit