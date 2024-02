TEST – Suicide Squad: Kill the Justice League – hat auch mich gekillt

Wer „Batman: Arkham Asylum“ und „Batman: Arkham City“ nicht kennt, der hat durchaus etwas verpasst. Rocksteady Studios brachte das Superhelden-Videospiel-Genre mit diesen Titeln damals auf ein neues Level, bevor es dann doch relativ leise um das Studio wurde. Nachdem weder „Batman: Arkham Knight“ noch „Batman: Arkham VR“ wirklich überzeugen konnten, ist es nun an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ die Fans wieder über die Konsole in die Welt von DC zu locken. Warum Rocksteady Studio’s neuer Titel voraussichtlich und leider ebenfalls schnell in der Versenkung verschwinden wird, erfahrt ihr in unserem Test.

Suicide Squad halt

Tauscht man die von Cara Delevingne verkörperte Antagonistin aus dem ersten Suicide Squad-Film mit „Brainiac“ dem Gedankensteuerer aus, so hat man bereits relativ präzise zusammen, welche Story einen erwartet. Große Bedrohung, vier DC-Bösewichte werden aus dem Gefängnis geholt, um jene Bedrohung zu bekämpfen. Benehmen sie sich jedoch daneben, werden sie von der Regierung in die Luft gejagt.

Die Suicide Squad unter eurer Kontrolle

Nutzen wir doch diesen Aspekt, um mit etwas Positivem anzufangen. Klar ist, wer den klassischen Suicide Squad-Humor nicht mag, der wird auch hier nicht viel zu lachen haben. Mir persönlich gefiel die freche und leicht verpeilte Art der Protagonisten aber von Anfang an und so merkte ich direkt, dass ich zumindest dahingehend zügig reinkam. Zudem finde ich die Idee aufgrund von Gehirnwäsche gegen die eigentlichen Helden des DC-Universums kämpfen zu müssen durchaus unterhaltsam – ein böser Superman wird immer cooler sein als ein guter.

Der audiovisuelle Spaßfaktor endet natürlich nicht schon bei den Sprüchen, die die Charaktere wild durch die Gegend werfen. Die Cutscenes sehen sehr gut aus und eigentlich sieht das Spiel auch während des Gameplays überdurchschnittlich aus, wäre da nicht diese maßlose Reizüberflutung, dazu aber gleich mehr. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Cutscenes überzeugt neben der eigentlichen Grafik auch die Art und Weise, wie die Charaktermodelle umgesetzt wurden. Jedem Mitglied des Suicide Squads wohnt die Seele ihres Charakters wirklich inne und so transportiert sich die ein oder andere Stimmung der Charaktere sogar durch die Mimik. Man könnte sich an dieser Stelle doch denken: „Bis hier hin klingt das doch ganz gut!“. Das mag sein, aber eben nur bis hier hin.

Suicide Squad spart weder mit Action noch mit Reizüberflutung

Wie Spiderman, nur eben viel schlechter

Ich bin ganz ehrlich, wann immer ein Spiel die Möglichkeit anbietet, im Koop-Modus mit seinen Freunden zu spielen, da steigert sich mein Interesse schlagartig um mindestens 50 %. Nun muss man an dieser Stelle sagen, dass ich dieses Spiel zu jedem Zeitpunkt allein gespielt habe und es lässt sich festhalten: Das hätte auch mit meinen Freunden nicht funktioniert!

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ findet stets mit allen vier Charakteren statt. Spielt ihr allein, so unterstützen euch drei Bots bei eurer Reise durch Metropolis und ihr könnt jederzeit auf einen der anderen Protagonisten wechseln. Diese unterscheiden sich weniger als sie wahrscheinlich sollten, haben aber immerhin eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema „Fortbewegung“. Wenn ich Herangehensweise sage, meine ich, dass Deadshot ein Jetpack hat und King Shark große Sprünge macht, die beide jeweils einwandfrei funktionieren. Wenn ich von unterschiedlichen Herangehensweisen spreche, dann meine ich die Teleportationen von Captain Boomerang, bei denen gefühlt ausgelost wird, wo man landet und natürlich das Schwingen mit Harley Quinns Greifhaken, welches einen die Spiderman-Spiele nochmal auf einem ganz anderen Level schätzen lässt. Es gibt keine Option hier in irgendeine Art „Flow“ zu kommen, immer wieder bleibt man irgendwo hängen oder knallt (teilweise gezwungenermaßen) zu Boden.

Suicide Squad ist halt kein Spider-Man

Stumpf, Krampfig, Monoton

Fehlender Flow ist auch hier das Stichwort. Das eigentliche Kämpfen mit den Basisattacken ist im Grunde gar nicht mal schlecht, wird man jedoch dermaßen mit Hektik, Icons und Aufgaben zu gebombt, wie es hier der Fall ist, so vergeht einem doch relativ schnell der Spaß. Sicherlich wird es hier aber einige Spieler geben, die sich nach den ersten zwei bis drei Kämpfen denken, dass das hier doch Spaß macht. Diesen Spielern kann ich nur sagen: Wartet ab, das geht jetzt noch 14 Stunden so! Sowohl die Hauptmissionen als auch die Nebenmissionen funktionieren immer gleich. Es sind immer dieselben Aufgaben, immer dieselben Gegner und immerzu muss man genau dasselbe machen. Würde „Kill the Sinnesorgane“ nicht dermaßen auf das Action-Pedal drücken, wäre ich wohl einige Male eingeschlafen.

Die Bosskämpfe unterscheiden sich dann maßgeblich in einem Punkt, sie sehen wesentlich spektakulärer als das sonstige Geschehen aus. Ich deutete vorher schon an, dass das Spiel in seinen Animationen und der Grafik gut aussieht und dieser Pluspunkt zeigt sich nochmal besonders bei Kämpfen gegen Green Lantern und Co. Dennoch ist das Gameplay auch hier nicht wirklich abwechslungsreicher und abgesehen von der Tatsache, dass die einzelnen Fähigkeiten vielleicht ein bisschen mehr zu Tragen kommen, muss man im Endeffekt genau das tun, was man während „Kill the Justice League“ ohnehin pausenlos tun muss: einfach draufballern.

Die Cutscenes sind mit das Schönste am ganzen Spiel

Am Ende war auch ich am Ende

Einen Punkt habe ich noch und der bezieht sich weder auf das zwar schicke, aber dennoch sehr blutleere Metropolis, welches zeigt, wie Open-World nicht geht, noch mit dem Loot, der im Grunde auch gar keine Abwechslung bietet. Nach dem letzten Kapitel startet das End-Kapitel „Finale Krise“ und trifft, was den Namen betrifft, den Namen wirklich auf den Kopf, denn diese finale Krise habe ich auch bekommen. Nach dem Abspann dürft ihr ganz viele dieser enorm langweiligen Missionen spielen, um damit dann nochmal diese Missionen spielen zu dürfen, aber gegen schwerere Gegner. All diese Mühe, um das Rüstungsset von Bane zu bekommen und 12 weitere Brainiac-Versionen auszuschalten. Ich denke, es muss nicht extra erwähnt werden, dass ich mir diesen Wahnsinn nicht angetan habe und das Spiel, nachdem ich verstanden habe, was genau mir da aufgetischt wird, – war es das wahrscheinlich zum letzten Mal. Wirklich Schade!

Fazit