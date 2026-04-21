TEST: Tekkusai Lucid – Lohnt sich der Gaming-IEM für 180 Euro?

Mit den Lucid veröffentlicht Tekkusai seine ersten IEMs, die sich klar an Spieler richten. Klanglich überzeugen die In-Ears mit einer präzisen, angenehm breiten Abstimmung, während die begleitende Software je nach Spiel zusätzliche Anpassungen ermöglicht. Der größte Streitpunkt im Test war für mich allerdings die Passform. Wie sich die Gaming-IEMs im Alltag und beim Spielen schlagen, klären wir in unserem Test.

Vom Profi-Werkzeug zum Massenmarkt IEMs, also In-Ear-Monitore, stammen ursprünglich aus dem professionellen Audiobereich und wurden vor allem von Musikern genutzt. Ihre kompakte Bauweise, die anpassbare Passform und die starke Geräuschisolierung machten sie besonders für Live-Einsätze interessant.

Später fanden In-Ears ihren Weg in den Massenmarkt und gehören heute für viele Nutzer zum Alltag. Entsprechend groß ist inzwischen auch die Auswahl: Während günstige Modelle bereits solide Ergebnisse liefern, können hochwertige oder maßgefertigte Varianten schnell mehrere hundert oder sogar tausende Euro kosten. Die Tekkusai Lucid ordnen sich mit knapp 180 Euro im gehobenen Mittelfeld ein. Ein riesiges Loch in den Geldbeutel reißen sie damit zwar nicht, für ein Zubehörprodukt im Hobbybereich handelt es sich aber dennoch um eine spürbare Investition.

Präziser Klang mit leichter V-Form

Klanglich spielen die Lucid ihre Stärken früh aus. Sie spielen präzise, klar und mit einer angenehm weiten Bühne auf. Gerade in Spielen, in denen räumliche Darstellung und Ortung eine wichtige Rolle spielen, kommt ihnen das zugute. Gleichzeitig wirkt die Abstimmung eher gutmütig als aggressiv. Der Klang bleibt sauber und angenehm, ohne scharf oder anstrengend zu werden.

Die Tekkusai Lucid: Präziser Gaming-Sound mit Zubehör, aber Passform-Sorgen im Test

Im Mittenbereich wirken die Tekkusai Lucid stellenweise leicht warm, wodurch Stimmen in manchen Situationen etwas zurückgesetzt erscheinen können. Tonal bewegen sie sich damit im Bereich einer weitgehend ausgewogenen Abstimmung mit leichter Tendenz zur V-Form, also mit etwas mehr Fokus auf Bass und Höhen. Unterm Strich sind die Lucid alltagstaugliche IEMs, die sich nicht auf Spiele beschränken, sondern auch bei Musik und Filmen überzeugend aufspielen.

Spielprofile per App Wer die Lucid am PC nutzt, kann zusätzlich auf die passende Lucid-App zurückgreifen. Diese arbeitet in Verbindung mit der kostenlosen Software Equalizer APO und lädt bei aktiviertem „Game-Mode“ je nach erkanntem Spiel automatisch ein passendes Soundprofil. Wird der Gaming-Modus deaktiviert, lassen sich sämtliche Profile auch manuell auswählen und unabhängig vom jeweils gespielten Titel nutzen. In den Einstellungen finden sich zudem ein deutlich hörbarer Nachtmodus sowie eine Diagnosefunktion, die typische Fehlerquellen der Software überprüft. Unabhängig davon lassen sich die IEMs dank der mitgelieferten Adapter auch an gängigen Konsolen nutzen.

Die Idee hinter den Spielprofilen ist nachvollziehbar: Nicht jedes Spiel stellt dieselben Anforderungen an den Klang. Während in manchen Titeln Stimmen und Atmosphäre im Vordergrund stehen, geht es in kompetitiven Shootern oft darum, Schritte möglichst deutlich wahrzunehmen. Entsprechend sinnvoll kann es sein, bestimmte Frequenzbereiche gezielt hervorzuheben. In der Praxis sind die Profile effektiv. Der Eingriff ins Klangbild ist sofort hörbar und je nach Spiel teils deutlich. Mit allen Profilen konnte ich mich jedoch nicht anfreunden. In einigen Fällen war die Diskrepanz zwischen dem gewohnten Klang und dem Ergebnis des aktiven Profils recht groß. Das ist allerdings ein subjektiver Eindruck. Wer gezielt nach einem spielerischen Vorteil sucht, dürfte die Profile positiver bewerten.

Allrounder mit Komfortgrenzen

Abseits von Spielen können die Lucid auch bei Musik und Filmen überzeugen. Klanglich eignen sie sich damit als Allrounder für den täglichen Medienkonsum. Beim Komfort können sie mit klassischen Kopfhörern jedoch nicht ganz mithalten. Da es sich um reine IEMs handelt, muss zudem auf ein integriertes Mikrofon verzichtet werden. Wer mit Freunden kommunizieren möchte, benötigt zusätzlich ein USB-Mikrofon. Auch im Alltag sind die Lucid weniger unkompliziert als ein Headset. Wer zwischendurch aufstehen möchte, nimmt die In-Ears nicht mal eben ab. Gerade bei der Nutzung von Schaumstoff-Tips müssen diese erst zusammengerollt werden und sich im Ohr wieder ausdehnen. Bis der Sitz perfekt ist, vergeht Zeit.

Solides Paket, individueller Sitz: Lieferumfang und Liefergrenzen der Tekkusai Lucid

Solides Zubehörpaket

Auch Präsentation und Verarbeitung fallen positiv aus. Die Lucid wirken durchdacht zusammengestellt und hochwertig umgesetzt. In der Verpackung befinden sich die IEMs, eine Tragetasche, Ear-Tips, ein 4,4-mm-Balanced-Stecker, 3,5-mm- und USB-Stecker sowie Kunststoffabdeckungen. Besonders positiv fällt die Tragetasche auf. Sie macht einen wertigen Eindruck, ist ausreichend stabil und bietet auf der Innenseite eine kleine Tasche für weiteres Zubehör.

Passform als entscheidender Faktor Das größte Manko der Lucid besteht für mich allerdings in ihrer Passform. Dem Lieferumfang liegen jeweils drei Sets Silikon- und Foam-Tips bei, von denen vier für mich zu groß waren, während die kleinsten Varianten nicht genug Halt boten. Erst nach dem Kauf zusätzlicher Aufsätze fand ich ein Paar, das sicheren Halt ermöglichte. Hinzu kommt, dass die Lucid bei mir die Innenseite der Ohrmuschel berühren, sobald sie leicht verrutschen. Dadurch entsteht ein unangenehmer Druckpunkt. Diese Probleme sind individuell, aber gerade bei IEMs ist die Passform entscheidend, weil sie Komfort und Klang unmittelbar beeinflusst.