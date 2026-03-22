Wer kennt das nicht? Man schiebt den letzten Euro in den Greifarm, die Plastikklaue streichelt das Stofftier zärtlich am Ohr und verabschiedet sich dann kraftlos in die Ausgangsposition. „The Coin Game“ verspricht, genau dieses dezent frustrierende, aber süchtig machende Gefühl digital zu konservieren.

Der Entwickler Casual Game liefert hier eine Simulation ab, die an die legendären Namco Funscapes erinnert und sich rundum auf die Mechaniken von Ticket-Fressern, Münzschiebern und dubiosen Geschicklichkeitstests konzentriert. Das klingt auf dem Papier nach dem perfekten Zeitfresser für zwischendurch, entpuppt sich im Test jedoch als spannendes Konzept und Fail gleichzeitig, was vor allem an seiner eigenen Ambition und einer fragwürdigen technischen Umsetzung krankt.

Der Spielspaß versteckt sich hinter Plastikgehäusen

Der Kern des Spiels sind die Automaten, und hier liefert das Projekt ab. Die Vielfalt ist beeindruckend: Von klassischen Coin-Pushern, bei denen man hofft, dass die nächste virtuelle Münze die Lawine auslöst, bis zu komplexeren Ticket-Maschinen wie „Treasure to the Sand“ oder „Skee Ball Ufo“ ist alles dabei. Die Physik der Münzen fühlt sich erstaunlich echt an. Wenn ein Stapel Plastikkarten langsam über die Kante rutscht, kitzelt das genau das Belohnungszentrum im Hirn, das uns früher auf der Kirmes das Taschengeld geraubt hat.

Der Entwickler hat hier sichtlich Herzblut investiert, um den speziellen Nervenkitzel dieser mechanischen Glücksspiele zu emulieren. Man merkt sofort, dass hier jemand am Werk war, der den Rhythmus dieser Maschinen versteht. Besonders der „Birthday Mode“ erlaubt es, ohne finanziellen Druck in diese Welt einzutauchen und einfach nur die Spielmechaniken zu genießen, während der „Survival Mode“ mit Hunger- und Energiesystemen versucht, eine echte Lebenssimulation drüberzustülpen.

Wenn die Physik stimmt und die Tickets rattern, vergisst man fast die technische Bruchlandung der restlichen Spielwelt

Wenn die Open-World zum Performance-Killer wird

Sobald man jedoch den Kopf vom Automaten hebt und den restlichen Jahrmarkt oder die Insel erkundet, bricht das Kartenhaus zusammen. Die Performance im Free-Roam-Modus ist schlichtweg indiskutabel. Trotz der eher zweckmäßigen Indie-Grafik bricht die Bildrate in den offenen Arealen massiv ein. Das liegt nicht an mangelnder Hardware-Power der Spieler, sondern an einer mangelhaften Optimierung der Engine. Dass Sony oder Microsoft das Spiel in diesem Zustand durch die Zertifizierung gelassen haben, wirft mal wieder Fragen auf.

Dass ein Titel, der grafisch niemanden vom Hocker reißt, so mit der Hardware kämpft, ist ein klares Zeichen für eine überforderte technische Basis. Die Insel wirkt zudem trotz der verschiedenen Tätigkeiten wie Cruisen am Strand oder Pizza-Jobs oft steril und leblos. Die Atmosphäre will nicht so recht zünden, wenn die Spielwelt ruckelt und die Umgebungstexturen eher an frühe PS3-Tage erinnern.

Fehlende Perspektiven ruinieren die Gewinnchance

Ein weiteres technisches Ärgernis betrifft die Bedienung einiger Schlüsselattraktionen. Die Greifarm-Maschinen sind in der Realität schon schwer genug, aber in „The Coin Game“ wird die Herausforderung durch das Interface künstlich aufgebläht. Es fehlen oft essenzielle Kameraperspektiven, wie etwa eine echte Seitenansicht, um die Tiefe im dreidimensionalen Raum korrekt einschätzen zu können. Man steuert die Klaue oft auf gut Glück, was nichts mit spielerischem Können, sondern mit technischem Ratespiel zu tun hat.

Hier wurde eindeutig Potenzial verschenkt, denn gerade eine präzise Steuerung hätte den Reiz dieser Simulation massiv erhöht. Es drängt sich der Wunsch auf, dass das Spiel eigentlich für VR konzipiert werden müsste, wo die Tiefenwahrnehmung natürlich gegeben wäre. In der Standard-Monitor-Version wirkt dieses Manko jedoch wie ein handwerklicher Fehler, der den Spielfluss unnötig stört.

Blindflug am Greifarm: Ohne die fehlende Seitenansicht wird das Spiel mit der Klaue zum reinen Frust-Lotto statt zum Geschicklichkeitstest

Ticket-Grind ohne echtes Ziel

Wer genug Geduld und Coins mitbringt, sammelt Tausende von Tickets. Das Problem ist die Belohnung. Man kann die mühsam erspielten Punkte gegen digitalen Ramsch eintauschen, der letztlich kaum einen spielerischen Mehrwert bietet. Vielleicht hat man sich ein bisschen zu sehr an der Realität orientiert. Ja, es gibt Bestenlisten und man kann seinen virtuellen Unterschlupf mit den Gewinnen dekorieren, aber der Langzeitreiz nutzt sich schnell ab.

Sobald man jeden Automatentyp drei- bis viermal ausgiebig bespielt hat, stellt sich die Frage nach dem „Warum“. Die Survival-Elemente wirken eher wie eine Bremse als wie eine motivierende Ergänzung. Dass man arbeiten muss, um Geld für die Spielhalle zu verdienen, ist zwar ein realistischer Ansatz, fühlt sich im Kontext der technischen Probleme aber oft eher wie Arbeit als wie Vergnügen an.