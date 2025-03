TEST: The First Berserker – Khazan – Ein Action-RPG, das neue Maßstäbe setzt?

Der neueste Titel von Nexon, The First Berserker: Khazan, erscheint am 27. März 2025 und verspricht ein fulminantes Action-RPG-Erlebnis. Zum Standardpreis von 59,99 € und in einer „Deluxe Edition“ für 69,99 € wird das Spiel veröffentlicht – und die Erwartungen sind hoch. Nexon hat sich bereits einen Namen für solide und mitreißende Spiele gemacht, doch kann Khazan diesem Ruf gerecht werden? Das finden wir in unserem Vorab-Review und im Video oben heraus.

Eine Story, die wächst

Ohne Spoiler zu verraten, beginnt die Geschichte von General Khazan zunächst unscheinbar. Als General, der nach einem folgenschweren Hinterhalt ins Exil verbannt wurde, scheint sein Schicksal besiegelt. Doch was zunächst nach einer simplen Story klingt, entwickelt sich im Verlauf des Spiels zu einer packenden Erzählung. Immer wieder werden dem Spieler kleine Story-Häppchen präsentiert, die sich nahtlos in den Hauptplot und die zahlreichen Nebenquests einfügen. Dank starker Nebencharaktere bleibt die Welt lebendig, und selbst nach vielen Stunden kommt keine Langeweile auf. Khazan beweist, dass Storytelling und Action sich nicht ausschließen müssen.

Die große Stärke von Khazan

Während die Story überzeugt, liegt die wahre Stärke von The First Berserker – Khazan im Gameplay. Das Kampfsystem bietet eine beeindruckende Vielfalt und ermöglicht es Spielern, ihren eigenen Stil zu entwickeln – ob aggressive Action oder strategisches Parieren. Charakterentwicklung wird durch das Lacrima-System unterstützt, das es erlaubt, Attribute wie Stärke, Willenskraft und Ausdauer gezielt zu verbessern. Hier hebt sich das Spiel von Genre-Kollegen wie Dark Souls ab, indem es ein organisches Fortschrittssystem bietet: Auch nach unzähligen Bosskämpfen bleibt das Gefühl von Fortschritt erhalten, da ausgeteilte Treffer gegen Bosse langfristig belohnt werden. Ein Feature, das in vielen anderen Soulslikes fehlt.

Besonders hervorzuheben ist das „perfekte Ausweichen“, das Spieler für exaktes Timing mit mächtigen Konterattacken belohnt. Dadurch wird jede Auseinandersetzung zu einem taktischen Schlagabtausch, der für langanhaltende Motivation sorgt. Das Kampfsystem ist schnell, präzise und tiefgründig – eine Kombination, die sowohl Einsteiger als auch Veteranen begeistern dürfte.

Spielwelt und Gegnerdesign: Abwechslung pur

Im Hinblick auf Weltgestaltung und Gegnerdesign setzt The First Berserker – Khazan ebenfalls Maßstäbe. Die Spielwelt ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch vollgepackt mit Geheimnissen und alternativen Wegen. Statt linearer Levelstrukturen können Spieler nach Belieben erkunden, neue Rüstungen oder Story-Elemente entdecken und in eine dynamische Umgebung eintauchen, die an Elden Ring erinnert. Die Gegnervielfalt ist enorm – von einfachen Fußsoldaten bis zu gigantischen Bossen mit mehreren Phasen wird alles geboten. Letztere sind wahre Highlights: mit epischer musikalischer Untermalung und wuchtigen Angriffsmustern, die in jeder Phase neue Herausforderungen bieten.

Performance und Technik – Next-Gen-Feeling?

Besonders interessant für PlayStation 5 Pro-Besitzer: The First Berserker – Khazan bietet einen Performance-Boost, der sowohl im Qualitäts- als auch im Leistungsmodus überzeugt. Kein Ruckeln, keine Einbrüche – die Bildrate bleibt konstant hoch, selbst in den anspruchsvollsten Szenen. Ein beeindruckendes Zeichen dafür, dass Nexon ein technisch ausgereiftes Produkt abliefert und nicht erst mit Patches nachbessern muss.