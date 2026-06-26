„Unrailed 2: Back on Track“ ist seit dem 11. Juni 2026 aus dem Early Access raus und rollt seitdem auf PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2. Der Schweizer Entwickler Indoor Astronaut liefert nach über eineinhalb Jahren Testphase einen Nachfolger, der das stressige Grundprinzip des Vorgängers spürbar erweitert.

Das Spiel wirft euch ohne große Story direkt auf die Schienen. Ihr übernehmt den Job eines Arbeiters, dessen Zug niemals anhält, weil die Bremsen fehlen. Klingt nach einem simplen Party-Gag. Das ist in der Realität aber brutaler Stress, wie unser Test zeigt.

Ein Eimer Wasser gegen den Totalschaden

Der Gameplay-Loop verlangt permanentes Multitasking unter extremem Zeitdruck. Während die Lok unaufhaltsam vorwärtskriecht, hackt ihr Bäume für Holz ab, zertrümmert Steine für Eisen und schleppt alles zum Werkstatt-Waggon, um neue Schienen zu produzieren. Gleichzeitig müsst ihr die Hitzeanzeige der Lok im Auge behalten und sie ständig mit Wasser kühlen. Verpasst ihr den Moment, brennt der Zug ab. Das bedeutet das sofortige Ende der Runde. Fehler werden nicht verziehen.

Jedes Biom bringt eigene Schikanen. In den Boxcar Bayou-Sümpfen bremsen euch Spinnweben aus, die ihr erst mit Fackeln wegbrennen müsst. Kleine Kreaturen graben Löcher in euren geplanten Pfad. Das größte Problem im Koop: Die Werkzeuge sind stark limitiert. Es gibt meistens nur eine Axt, eine Spitzhacke und einen Eimer für das gesamte Team. Ohne klare Absprache steht man sich permanent im Weg, während die Lok auf das Abgrundende zusteuert. Koordination ist alles. Wer pennt, verliert.

Modifikationen und echte Bosse

Als Belohnung für gemeisterte Bahnhöfe und Nebenaufgaben sammelt ihr goldene Bolzen. Diese investiert ihr in Shops in Waggon-Upgrades. Das anfängliche Limit von fünf Waggons kann erweitert werden, was die Dynamik deutlich verändert. Automatische Ressourcen-Magnete oder größere Ladeflächen erleichtern den Grind. Torpedowaggons sprengen euch sogar Wege frei, überhitzen dafür aber schneller.

Am Ende der Biome warten zudem nun erstmals echte Bossgegner. Hier wird nicht klassisch gekämpft, sondern die Mechanik des Bosses ausgehebelt. Ihr nutzt das Dynamit eines riesigen Monsters kurzerhand selbst, um Schienenwege freizusprengen. Für Puristen steht ein Klassik-Modus ohne diese Neuerungen bereit. Ein Versus-Modus für acht Spieler und der Terrain-Conductor-Modus für eigene Maps runden das Paket ab.

Voxel-Optik und technische Ruckler

Visuell bleibt „Unrailed 2: Back on Track“ dem blockigen, charmanten Voxel-Stil treu. Indoor Astronaut verzichtet bewusst auf fotorealistischen Schnickschnack, und das ist in der Praxis die beste Design-Entscheidung überhaupt. Wenn vier Spieler gleichzeitig über den Bildschirm flitzen, Ressourcen fliegen und die Lok brennt, rettet diese reduzierte Optik Leben. Ihr erkennt jede Axt, jeden Schienenstrang und jedes Hindernis sofort, ohne die Augen zusammenzukneifen. Die Lesbarkeit ist trotz des absurden Gewusels extrem hoch. Jedes Biom besitzt zudem eine eigene, klare Farbpalette, die den Look frisch hält.

Der Soundtrack treibt das Geschehen mit Upbeat-Rhythmen ordentlich an. Die Musik matcht den hektischen Puls des Spiels perfekt. Allerdings nervt das Audio-Design ab Werk gewaltig, da der Standard-Mix viel zu heiß läuft und die Soundeffekte eure Absprachen auf der Couch gnadenlos übertönen. Ihr werdet in den ersten Minuten in den Optionen die Regler nach unten schrauben. Müsst ihr sogar. Sonst versteht ihr euer eigenes Wort nicht mehr. Die Tracks selbst sind solides Handwerk, bleiben nach dem Ausschalten der Konsole aber nicht im Ohr hängen.

Technisch läuft die Version 1.0 im Juni 2026 noch nicht ganz rund. Gelegentlich kommt es zu spürbaren Mikrorucklern und kurzen Freezes. Manchmal verschwinden Werkzeuge sogar komplett im Boden oder die Serververbindung bricht im Online-Koop mitten in einer langen Runde ab. Bei einem Spiel, das von sekundengenauem Timing lebt, ist das extrem ärgerlich.

Die größte Schwäche zeigt sich jedoch im Solo-Modus. Zwar steuert ihr euren Bot-Begleiter über ein neues Kommandorad deutlich präziser als im ersten Teil, doch die KI patzt in stressigen Situationen weiterhin regelmäßig. Das Spiel ist spürbar für Gruppen designt. Alleine mutiert der Schienenbau schnell zur frustrierenden Pflichtaufgabe.