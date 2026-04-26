The 7th Guest Remake erscheint am 4. Juni für PC und Konsole

Vertigo Games veröffentlicht das von Grund auf neu entwickelte „The 7th Guest Remake“ des Adventure-Klassikers am 4. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 19,99 EUR.

Das Spiel basiert auf dem CD-ROM-Pionier von 1993 und ersetzt die damaligen vorgerenderten Hintergründe und einfachen FMV-Sequenzen (Full Motion Video) durch moderne Echtzeit-Grafik und volumetrische Video-Performances.

Cross-Buy-Modell zwischen Flat- und VR-Version

Ein zentraler Aspekt der Veröffentlichung ist die Verzahnung mit der bereits existierenden VR-Fassung. Vertigo Games nutzt hier ein kundenfreundliches Modell:

Bestandskunden: Wer The 7th Guest VR bereits auf Steam oder PlayStation besitzt, erhält das neue Remake kostenlos.

Wer The 7th Guest VR bereits auf Steam oder PlayStation besitzt, erhält das neue Remake kostenlos. Neukunden: Käufer der Standard-Version auf Steam oder PS5 erhalten automatisch Zugriff auf die jeweilige VR-Version (Steam VR bzw. PS VR2).

Käufer der Standard-Version auf Steam oder PS5 erhalten automatisch Zugriff auf die jeweilige VR-Version (Steam VR bzw. PS VR2).

Die größte technische Hürde bei einem Remake von „The 7th Guest“ war laut Entwickler die Darstellung der Geistererscheinungen. Während das Original 1993 auf Greenscreen-Aufnahmen setzte, die über die Hintergründe gelegt wurden, nutzt das Remake volumetrisches Video. Dabei werden Schauspieler in 3D-Räumen aufgezeichnet, sodass sie als dreidimensionale Projektionen innerhalb der voll begehbaren Spielumgebung agieren.

Das Gameplay orientiert sich am Kern des Originals. Die Erkundung des Herrenhauses von Henry Stauf und das Lösen von Logikrätseln. Diese wurden laut Entwickler für die Neuauflage jedoch überarbeitet, um moderne Designstandards zu erfüllen, ohne den Bezug zur Vorlage zu verlieren.

Nostalgie trifft auf technisches Nischen-Upgrade

Historisch gesehen war „The 7th Guest“ neben Myst die treibende Kraft für den Erfolg des CD-ROM-Laufwerks in den 90er Jahren. Das Remake versucht nun, den damaligen technologischen Vorsprung durch den Einsatz von volumetrischen Captures zu replizieren. Der niedrige Preispunkt von knapp 20 EUR und die Cross-Buy-Option signalisieren jedoch, dass Vertigo Games das Projekt eher als komplementäre Erweiterung zu ihrem VR-Portfolio betrachtet, um eine breitere Zielgruppe ohne Headset zu erreichen.

Für 19,99 EUR erhalten Spieler hier eine technisch zeitgemäße Aufarbeitung eines Adventure-Meilensteins. Besonders attraktiv ist der Deal für Besitzer der VR-Version oder jene, die beide Spielweisen (Flat und VR) ausprobieren möchten. Wer klassische Logikrätsel und 90er-Jahre-Grusel ohne moderne Action-Elemente sucht, bekommt hier eine substanzielle Neuauflage zum fairen Preis.