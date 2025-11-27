The 9th Charnel: Indiekrachender Psycho-Horror erscheint im Januar

Horrorfans müssen nicht bis zum nächsten Halloween warten. The 9th Charnel erscheint am 30. Januar 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S, jeweils digital und physisch. Der neue Trailer liefert einen ersten echten Eindruck davon, was dieses Solo-Projekt eigentlich vorhat.

Statt Jumpscare-Spam setzt das Spiel sichtbar auf Atmosphäre, klaustrophobische Räume und Figuren, die mehr mit sich herumtragen als ein paar kryptische Tagebucheinträge. Die eigentliche Überraschung ist aber, wie viel Welt und Erzählstruktur ein Ein-Personen-Studio hier stemmt. Das schreit nach Risiko, aber eben auch nach Persönlichkeit, die vielen Horrorproduktionen der letzten Jahre fehlte.

Was The 9th Charnel besonders macht

Publisher SOEDESCO verspricht einen psychologischen Survival-Trip aus der Ego-Perspektive, der klassische Horror-DNA aufgreift, ohne sich wie ein Retro-Abklatsch anzufühlen. Entscheidend ist der Perspektivwechsel: Die Geschichte verteilt sich auf mehrere Charaktere, die alle in einer von Kulten verdrehten Realität festhängen.

Wie groß das Ganze tatsächlich wird, lässt sich erst mit finalem Code beurteilen, aber der Trailer zeigt klare Schwerpunkte:

Eine bedrückende Welt, die eher mit Stimmung als mit Schockeffekten arbeitet.

Stealth-Passagen, die nicht wie ein lästiges Anhängsel wirken, sondern Teil des Überlebenskonzepts sind.

Kampfmechaniken, die man offenbar erst später freischaltet – ein sinnvoller Kontrast zu den frühen Momenten völliger Hilflosigkeit.

Klassische Survival-Systeme: Ressourcen knapp, Entscheidungen hart, kein Platz für Heldentum.

Optisch fällt vor allem das Lighting auf. Kein übertriebenes HDR-Feuerwerk, sondern punktuelle Beleuchtung, die jeden Gang sofort bedrohlich macht. Ob das im finalen Spiel so sauber läuft, bleibt abzuwarten – Horror steht und fällt mit Performance, gerade auf Konsolen.

Wie viel Horror steckt wirklich drin?

Der Trailer wirkt nicht nach einer „Walking-Sim plus böser Schatten“-Formel, sondern eher nach einer Mischung aus Amnesia-Beklemmung und Condemned-Brutalität. Gleichzeitig bleibt unklar, wie stark die einzelnen Figuren sich spielerisch voneinander unterscheiden. Das ist potenzieller Schwachpunkt: Mehrere Protagonisten sind nur dann reizvoll, wenn sie mehr verändern als die Perspektive.

The 9th Charnel versucht, mehr zu sein als ein weiterer Steam-Geisterbahnausflug. Das Setting ist schmutzig, die Themen unbequem, und die Welt wirkt nicht wie ein Ort, der dich erschrecken, sondern einer, der dich mürbe machen will.

Als Indietitel hat The 9th Charnel einen Vorteil. Erwartungen bleiben realistisch. Und genau das könnte das Spiel ausnutzen. Der neue Trailer zeigt genug Eigenständigkeit, um neugierig zu machen, ohne mehr zu versprechen, als ein Solo-Entwickler realistisch leisten kann.

Wenn Story-Tempo, Rätsel und Kampf am Ende zusammenpassen, könnte hier ein kleiner Überraschungshit für Horrorfans entstehen. Wenn nicht, bleibt es zumindest ein ehrlicher Versuch, das Genre wieder etwas mutiger zu machen.