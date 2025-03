The Alters: Expedition Log 2 – Wie viele Jans erträgst du?

11 bit studios heizt die Spannung weiter an! Im zweiten von vier Expedition Logs werden die letzten Vorbereitungen getroffen, bevor – diesmal wirklich! – das finale Release-Datum von The Alters enthüllt wird.

Und die große Frage lautet: Kannst du mehr von dir selbst ertragen? Oder um es mit den (leicht abgewandelten) Worten von Destiny’s Child zu sagen: „Jan, schaffst du das? Jan, schaffst du das? Jan, schaffst du das? Ich glaube nicht, dass du das schaffst!“

In The Alters dreht sich alles darum, all deine Jans bei Laune zu halten – eine schier unmögliche Aufgabe. Wie bleibt man dabei noch Herr seiner Sinne? Expedition Log 2 geht genau dieser Frage auf den Grund.