The Alters: Expedition Log 3 – Der Zug rollt weiter Richtung Launch

Überleben in The Alters bedeutet nicht nur, durchzukommen – es geht ums Planen, Scheitern und Anpassen. In den Expedition Logs Eins und Zwei gab 11 bit den Spielern einen Einblick in die Herausforderungen, auf einem brutalen Planeten mit mehreren Versionen von sich selbst zu überleben. Und es wird nur noch härter!

Heute, im Expedition Log 3, betont 11 bit die entscheidende Rolle der präzisen Planung. Doch hier kommt der Clou: Wahrscheinlich wird alles schiefgehen, und du musst von vorne anfangen. Der Schlüssel? Konsistenz, aus Fehlern lernen und ständig anpassen. Die Hype-Maschine läuft, und The Alters wird ein intensiver Überlebenstest!

The Alters erscheint am 13. Juni 2025.