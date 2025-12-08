The Alters & Frostpunk: 11 bit studios zünden ihr großes Showcase-Update

Das erste digitale Showcase von 11 bit studios rückte heute The Alters in den Mittelpunkt, denn das Sci-Fi-Survivalspiel erhält heute sein erstes großes kostenloses Content-Update. Und das liefert mehr als kosmetische Ergänzungen.

Spieler bekommen endlich Features, die seit dem Release in den Foren kursierten, darunter einen entspannten Relax Mode, einen vollwertigen Photo Mode und ein neues, flexibleres Speichersystem, das Saves beim Beenden und an wichtigen Gameplay-Punkten erlaubt.

Außerdem überraschen die Entwickler mit einem stilistisch komplett anderen Noir-Storyauftrag und einem kleinen Karten-Minispiel, das zwischen den ernsten Momenten für Leichtigkeit sorgt. Für mich wirkt das wie der Versuch, The Alters langfristig breiter zu öffnen, ohne seine Kernidee zu verwässern.

Frostpunk 2 und der Ausbau der eigenen Ökosysteme

Parallel dazu erweitert Frostpunk 2 sein Endgame mit dem ersten DLC Fractured Utopias. Der Modus für Utopia-Architekten wird neu interpretiert und erscheint direkt auch für die frischen Konsolenversionen. Zusätzlich verteilt 11 bit einen Schwung kostenloser Inhalte an alle Spieler, ein Schritt, der zeigt, dass das Studio den Live-Betrieb ernst nimmt und nicht nur auf bezahlte Erweiterungen setzt.

Beide Titel sollen laut Studio über das Jahr 2026 hinweg kontinuierlich weiterentwickelt werden. Das klingt ambitioniert, aber bei einem Entwickler, der selten halbe Sachen macht, auch glaubwürdig.

Publishing-Highlights und ein frühes Lebenszeichen von Frostpunk 1886

Im Publishing-Segment rückten zwei Projekte ins Rampenlicht. Death Howl, das morgen für PC erscheint, kombiniert Deckbuilder-Mechaniken mit Soulslike-Spannung, taktischer Grid-Action und melancholischer Erzählung. Die Konsolenversion folgt am 19. Februar. Dazu kamen neue Eindrücke aus der Early-Access-Reise von Moonlighter 2: The Endless Vault, dessen Richtung stark von Community-Feedback geprägt ist.

Fast schon nebenbei gab es ein Update, das Fans der Serie hellhörig machen dürfte: Frostpunk 1886. Der Reboot wirkt technisch deutlich ambitionierter. Der Game Director sprach von neuen Animationssystemen, detaillierterem Alltagsleben in New London, überarbeitetem Licht, schärferen Texturen, und einem grundsätzlich erweiterten Fundament auf Unreal Engine. Zwei Jahre Entwicklungszeit liegen noch vor ihnen, doch der Fortschritt wirkt greifbar.

11 bit studios zeigt damit ein Studio im Vollmodus – mehrere Teams, mehrere Projekte, aber ein klarer Anspruch: Weltbau, Systems Design und narrative Tiefe weiter auszubauen. Die große Frage ist jetzt: Kann dieses Tempo bis 2026 geh