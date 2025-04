The Alters: Release-Termin und der Kampf gegen dich selbst

Was wäre, wenn das größte Hindernis beim Überleben nicht die Natur, nicht die Zeit und nicht die Technologie wäre – sondern du selbst? Nicht du im Jetzt, sondern die Versionen von dir, die du hättest sein können. Die Person, die sich für ein Kind entschied statt für die Karriere. Die, die den sicheren Job annahm, statt Künstler zu werden. Oder die, die die große Liebe gehen ließ. The Alters, das neue Sci-Fi-Spiel der This War of Mine– und Frostpunk-Macher, stellt diese zutiefst menschliche Frage ins Zentrum einer gnadenlosen Überlebensmission.

Wenn du selbst dein größter Feind bist

Spieler schlüpfen in die Rolle von Jan Dolski, gestrandet auf einem unwirtlichen Planeten, gejagt vom tödlichen Licht einer immer näher rückenden Sonne. Seine einzige Hoffnung: sich selbst klonen. Oder besser gesagt – sich in Alternativ-Versionen seiner selbst aufspalten. Jeder dieser „Alters“ steht für ein Leben, das Jan nie gelebt hat – samt einzigartiger Fähigkeiten, Charakterzüge und Biografien. Doch wo viele Jans sind, ist auch viel Konfliktpotenzial. Neid, Misstrauen, Existenzängste – ein Team aus sich selbst zu managen, ist alles andere als einfach.

Dazu kommt der äußere Druck: Eine mobile Basis muss gebaut und in Schuss gehalten werden, Erkundungstouren führen in gefährliche Biome voller Realitätsverzerrungen, radioaktiver Strahlung und tödlicher Singularitäten. Wer nachts hinausgeht, riskiert den Verfall – des Körpers und vielleicht auch der Seele.

Konflikte aus der Vergangenheit

Doch The Alters ist kein reines Survival-Game. Es ist eine emotionale Reise. Jeder Alter bringt eine Perspektive mit, ein „Was wäre wenn?“, das ans Eingemachte geht. Das Spiel zwingt nicht nur zur Ressourcenkalkulation, sondern zur Selbstkonfrontation. Wer bist du, wenn du dich selbst spiegelst – und dir nicht gefällt, was du siehst?

Mit seiner Mischung aus Basisbau, gefährlicher Exploration und emotionaler Tiefe könnte The Alters eines der ungewöhnlichsten Sci-Fi-Erlebnisse des Jahres werden. Nicht, weil es die Zukunft zeigt. Sondern weil es mit schonungsloser Ehrlichkeit in unsere Vergangenheit blickt – und all die Entscheidungen, die uns gemacht haben. Oder eben nicht.

Erscheinen wird The Alters am 13. Juni 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S – und direkt im Xbox und PC Game Pass.