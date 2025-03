The Alters: Überleben hat viele Gesichter – Expedition-Logs

Überleben war nie persönlicher als in The Alters, dem kommenden Sci-Fi-Spiel von 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk). Hier zählt nicht nur, was du tust – sondern auch, wer du sein könntest. Was wäre, wenn du andere Entscheidungen getroffen hättest?

Willkommen zu The Alters – Expedition Logs, einer Serie, die tief in das Spiel eintaucht. Vom Überlebenskampf auf einem fremden Planeten bis zur Zusammenarbeit mit alternativen Versionen deiner selbst – jeder Eintrag enthüllt neue Facetten dieses einzigartigen Konzepts.

Das erste Logbuch zeigt, wie The Alters als klassisches Survival-Spiel beginnt, sich aber schnell in eine tiefgreifende Identitätskrise verwandelt. Kannst du mit anderen Ichs koexistieren, die dich infrage stellen – oder selbst das Kommando übernehmen wollen? Entscheidungen, Ressourcenknappheit und Zeitdruck machen jede Wahl zum Risiko.

Bereit, dein eigenes „Was wäre wenn?“ zu erleben?