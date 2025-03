The Alters: Überleben mit den Geistern deiner eigenen Entscheidungen

The Alters mag sich stark von This War of Mine unterscheiden, doch beide teilen mehr als nur ein Entwicklerstudio – sie drehen sich ums nackte Überleben.

In This War of Mine kämpfen Spieler in einer belagerten Stadt ums Überleben, während The Alters einen unerbittlichen Wettlauf gegen eine sengende Sonne inszeniert. Beide Spiele verlangen, den sicheren Raum zu verlassen – sei es ein ausgebombter Schutzraum oder eine erweiterbare, mobile Basis.

Doch während man in This War of Mine Überlebende managte, erschafft man in The Alters alternative Versionen seiner selbst – Jans mit eigenen Erinnerungen, Fähigkeiten und Konflikten. Diese Klone sind unerlässlich für den Basisbetrieb, doch manche zweifeln an ihrer Existenz. Jede Entscheidung – vergangene und gegenwärtige – formt das Überleben und stellt Spieler vor harte, unumkehrbare Konsequenzen.