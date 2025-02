The Backrooms 1998: Ein Horror-Erlebnis der Extraklasse erscheint für PS5

Feardemic und Steelkrill Studio setzen ihre Zusammenarbeit fort und bringen mit The Backrooms 1998 ein Found-Footage-Survival-Horror-Spiel auf die PlayStation 5, das Fans des Genres die Nerven rauben wird. Nach dem Early-Access-Start im Mai 2022 über Steam, kündigten die Entwickler nun die Veröffentlichung der Vollversion für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch sowie PC an. Ein genaues Release-Datum steht zwar noch aus, doch die erste Eindrücke deuten auf ein unvergessliches Horror-Erlebnis hin.

Verstörend und authentisch

The Backrooms 1998 entführt die Spieler in ein verstörendes Labyrinth aus endlosen, monotonen Büros und Gängen – die sogenannten „Backrooms“. Darin übernehmen sie die Rolle eines Teenagers, der 1998 versehentlich in diese surreale Welt stürzt. Aus der Egoperspektive müssen sich die Spieler durch die klaustrophobischen Gänge bewegen, die von einer nahezu greifbaren Bedrohung durchzogen sind. Aber Vorsicht: Ihr seid nicht alleine.

Das Spiel setzt auf ein authentisches Found-Footage-Erlebnis, das mit verstörenden Bildern und einer dichten, schaurigen Atmosphäre punktet. Es erfordert von den Spielern nicht nur Scharfsinn, sondern auch psychische Ausdauer. Ein innovatives Ausdauersystem zwingt einen, seine Energien gut einzuteilen – denn je länger sie durch die düsteren Räume irren, desto mehr wird die Bedrohung durch die unsichtbaren Kreaturen spürbar. Zu viel Anstrengung könnte fatale Folgen haben, wenn die Kreaturen einen erwischen.

Hilfsmittel werden zur Falle

Ein weiteres einzigartiges Feature ist das Markierungssystem. Um sich im Labyrinth zurechtzufinden, müssen Spieler den Weg mit einer Spritzpistole markieren. Aber auch das birgt Risiken, denn jede Spur, die sie hinterlassen, könnte den Feinden ebenfalls einen Hinweis auf eure Position geben.

Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Mit verstörenden Bildern, blutigen Szenen und intensiven Schreckmomenten fordert The Backrooms 1998 die Spieler heraus, nicht nur ihre körperlichen, sondern auch ihre mentalen Grenzen auszutesten. Inmitten des Grauens gibt es immer wieder „sichere Räume“, in denen man seine Fortschritte speichern kann – eine letzte Hoffnung, nicht für immer in dieser Albtraumwelt gefangen zu bleiben.

Fans von Psychohorror und Survival-Games können sich mit The Backrooms 1998 auf ein packendes und nervenaufreibendes Abenteuer freuen, das mit jedem Schritt in die Tiefen der Backrooms mehr Angst und Nervenkitzel bereithält.