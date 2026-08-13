The Blood of Dawnwalker: 30 Tage Zeitdruck und neue Mechaniken im Pre-Release-Trailer

Rebel Wolves und Bandai Namco schicken uns am 3. September 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC ins düstere Sangora-Tal. Der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt überraschend viel Tiefe.

Der Protagonist Coen steckt mitten in einer Zwickmühle. Tagsüber kämpft er als Mensch mit Magie und Schwert, nachts packt er die Vampirkräfte aus. Dieser Wechsel ist nicht nur optisches Beiwerk, sondern entscheidet direkt über unsere Möglichkeiten.

Besonders spannend wird das Zeitlimit. Genau 30 Tage und 30 Nächte bleiben uns, um Coens Familie vor dem Vampirfürsten Brencis zu retten. Reine Erkundung verbraucht zwar keine Zeit, das Annehmen und Vorantreiben von Quests hingegen schon. Wer trödelt oder falsche Prioritäten setzt, überlässt die Familie ihrem Schicksal. Wir werden unmöglich alle Nebenaufgaben in einem Durchgang erledigen können. Entscheidungen zählen hier wirklich.

Flexibles Kampfsystem nach Maß

In den Auseinandersetzungen überlässt uns das Entwicklerteam die Wahl des Kampfstils. Ein adaptives Omniattack- und Omniblock-System erlaubt schnelle Angriffe und Paraden per Knopfdruck.

Wer mehr Anspruch sucht, schaltet auf ein richtungsbasiertes Kampfsystem um. Hier zählen Timing, Präzision und perfekte Konter. Welches System am Ende mehr Spaß macht, wird der Release zeigen.

Rebel Wolves liefert kurz vor dem Launch eine runde Vorstellung ab. Die Mischung aus harter Frist im Stil klassischer RPGs und der echten Tag-Nacht-Dualität klingt nach erfrischend ungemütlichem Gameplay. Wenn die Quests halten, was das Zeitlimit verspricht, erwartet uns ein echtes Highlight.

Welche Kampfsystem-Variante spricht euch spontan mehr an – das zugängliche Omni-System oder die richtungsbasierte Präzisions-Mechanik?