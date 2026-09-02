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The Blood of Dawnwalker: Creative Director ist erleichtert über den Einstand

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Blood of Dawnwalker sichert sich vor dem Release am 2. September einen Metacritic-Score von 83. Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz zeigt sich erleichtert.

the blood of dawnwalker

Der Creative Director von „The Blood of Dawnwalker“, Mateusz Tomaszkiewicz, meldet nach Veröffentlichung der ersten Testberichte einen Metacritic-Schnitt von 85 Punkten.

Ex-CD-Projekt-Macher unter Druck

Das Debütwerk des neuen Entwicklerstudios Rebel Wolves erreicht damit vor dem offiziellen Verkaufsstart am 2. September eine solide Platzierung im oberen Wertungsdrittel. Das Spiel liefert ein düsteres Vampir-RPG-Szenario. Für Tomaszkiewicz, der zuvor als Quest Designer an „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ arbeitete, stand bei diesem Projekt die eigene Reputation auf dem Spiel.

„Waiting for the reviews to come in has been nerve wrecking to say the least, but they’re finally (mostly) here!“, kommentierte Tomaszkiewicz die Lage auf X. „Great relief, can’t wait to see you all play the game and to hear your thoughts!“

Die Nervosität hat handfeste Gründe. Die Umstrukturierung von großen AAA-Konzernen hin zu unabhängigen AA-Teams bringt enorme Risiken mit sich. Ohne das finanzielle Auffangnetz eines Publishers wie CD Projekt entscheidet die erste Wertungswelle direkt über das Überleben der Studio-Infrastruktur.

Rückendeckung aus der Entwicklerszene

Zahlreiche Branchenveteranen reagierten öffentlich auf die Entlastung des Directors. Cyberpunk 2 Associate Game Director Paweł Sasko, The Witcher 4 Game Director Sebastian Kalemba und Level Design Lead Miles Tost bekundeten ihre Unterstützung. Auch Entwickler anderer Studios wie Daniel Vavra von Warhorse Studios gratulierten dem Team.

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Diese geschlossene Reaktion zeigt die Bedeutung des Releases für die gesamte Szene. Erfahrene Führungskräfte verlassen etablierte Studios, um eigenständige IPs zu realisieren. Ein Scheitern hätte Signalwirkung für ähnliche Ausgründungen gehabt.

Eine Metacritic-Durchschnittsbewertung von 85 Punkten auf PS5 garantiert stabile Verkaufszahlen zum Verkaufsstart. Das Spiel vermeidet den desaströsen technischen Zustand früherer CD-Projekt-Releases und die technische Basis steht fest.

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