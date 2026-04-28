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The Blood of Dawnwalker: Editionen und Vorbesteller-Boni im Check

Welche Edition von The Blood of Dawnwalker lohnt sich? Wir vergleichen Standard und Eclipse Edition mit allen Inhalten, Preisen und Boni.

The Blood Of Dawnwalker Eclipse Edition
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Inhaber und Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er...
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Passend zur Ankündigung des Release-Termins am 3. September 2026 haben Publisher Bandai Namco und Entwickler Rebel Wolves die Details zu den verschiedenen Editionen von „The Blood of Dawnwalker“ enthüllt. Spieler haben zum Start die Wahl zwischen zwei digitalen Fassungen, die sich vor allem an Fans richten, die tiefer in die Lore der neuen Dark-Fantasy-Welt eintauchen wollen.

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Die Standard Edition erscheint zum Preis von 69,99 € für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Sie enthält das Basisspiel ohne zusätzliche digitale Extras. Für Spieler, die sich rein auf das Gameplay und die Story-Entscheidungen rund um Protagonist Coen konzentrieren wollen, ist dies die solide Basis.

Die Eclipse Edition: Das volle Paket für Lore-Liebhaber

Für einen Aufpreis von zehn Euro (insgesamt 79,99 €) bietet die Eclipse Edition eine Reihe von digitalen Inhalten, die über das reine Spiel hinausgehen. Besonders interessant für Sammler und Fans von Spieldesign:

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  • Digital World Compendium: Ein digitales Nachschlagewerk, das Hintergrundinformationen zu den Vampir-Clans, der Geschichte des 14. Jahrhunderts und den Kreaturen der Nacht liefert.
  • Digitaler Soundtrack: Die atmosphärische Musik, die den Kontrast zwischen der Verzweiflung der Pest-Ära und der Macht der Dawnwalker untermalt.
  • Digitales Comic-Buch: Eine grafische Aufarbeitung, die vermutlich die Vorgeschichte oder zusätzliche Aspekte der Spielwelt beleuchtet.

Lohnt sich der Aufpreis?

Der Preissprung von 10 € für die Eclipse Edition ist im Branchenvergleich moderat. Während viele andere Publisher für „Deluxe“-Fassungen oft 20 € mehr verlangen und diese lediglich mit Skins oder XP-Boosts füllen, setzt Rebel Wolves hier auf inhaltliche Ergänzungen wie das Compendium und den Comic.

Wer die Welt von „The Blood of Dawnwalker“ nicht nur bespielen, sondern auch verstehen will, findet hier einen fairen Mehrwert. Gameplay-relevante Vorteile wie exklusive Waffen oder Rüstungen, die oft das Balancing stören könnten, wurden glücklicherweise nicht angekündigt. So bleibt die spielerische Erfahrung für alle Käufer identisch – lediglich der Blick hinter die Kulissen ist den Käufern der Eclipse Edition vorbehalten.

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