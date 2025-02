The Blood of Dawnwalker: Ein Spiel mit AAA-Qualität, aber ohne den Wahnwitz von 100+ Stunden

Größe ist nicht alles – zumindest nicht, wenn es um die Spielewelt von The Blood of Dawnwalker geht. Das Spiel des kleinen Studios Rebel Wolves hat vor kurzem die Runde gemacht, als es erstmals seine Handlung vorstellte: Ein Vampirabenteuer, das sich über 30 bis 40 Stunden erstreckt – nicht gerade die Dimensionen eines AAA-Titels wie The Witcher 3: Wild Hunt. Aber ist die Größe wirklich der entscheidende Maßstab für ein gelungenes Spiel?

Qualität vor Quantität

Wie Mateusz Tomaszkiewicz, der Creative Director von Rebel Wolves, in einem Gespräch mit GamesRadar erklärte, strebt das Team bei The Blood of Dawnwalker nicht nach gigantischen Spielwelten oder endlosen Spielstunden. „Wir kommen aus der AAA-Welt, aber wir sind ein kleineres Studio und dies ist unser erstes Projekt“, sagte er. „Deshalb konzentrieren wir uns darauf, ein qualitativ hochwertiges Spiel zu schaffen – aber nicht unbedingt eines, das 100 Stunden dauert.“

Und in der Tat: The Blood of Dawnwalker könnte das perfekte Spiel für all jene sein, die eine kompaktere Erfahrung suchen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Die Handlung, die in den dunklen Karpaten spielt, dreht sich um Coen, einen Mann, der sich in einen Vampir verwandelt, um seine Familie zu retten. Schnell gerät er in Konflikt mit Brencis, einem mächtigen Warlord der Region. Und obwohl Coen über Vampirkräfte verfügt, wird er nicht als übermächtiger Protagonist dargestellt – ganz im Gegenteil, der Fokus liegt auf einer fesselnden, persönlicheren Geschichte.

Bald ersten In-Game-Eindrücke

Das Spiel verspricht, im Sommer erstmals das Gameplay zu präsentieren. Es wird zwar keine endlosen Stunden an Sidequests oder monumentale Landstriche wie in The Witcher geben, aber dafür können wir uns auf packende, intensive Momente und taktische Kämpfe mit überlegten Vampirfähigkeiten freuen. Keine übertriebene Magie, sondern gezielt eingesetzte Kräfte, um Gegner zu vernichten – kein Wunder, dass das Spiel nicht als „überwältigend“ bezeichnet wird.

„Die Größe von The Witcher ist eine andere Liga“, fügte Tomaszkiewicz hinzu. Und damit hat er völlig recht. The Blood of Dawnwalker ist ein kleinerer, aber nicht minder ehrgeiziger Titel, der sich darauf konzentriert, ein dichtes, intensives Erlebnis zu bieten – ohne sich der Gigantomanie moderner AAA-Spiele zu beugen.

Für alle, die die gewohnte Stundenanzahl eines AAA-Rollenspiels gewohnt sind, könnte The Blood of Dawnwalker eine erfrischende Abwechslung sein. Klein, aber oho – das ist der Weg, den Rebel Wolves gehen möchte. Aber es bleibt abzuwarten, ob dieses Vampirabenteuer in den Karpaten tatsächlich die gleiche Faszination auslöst wie die riesigen Welten, die wir von größeren Titeln gewohnt sind.

Bleiben wir also gespannt, wenn das Spiel irgendwann in den kommenden Monaten auf Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheint.