The Blood of Dawnwalker: Einzigartiges Zeitsystem erklärt

Rebel Wolves friert die Zeit in „The Blood of Dawnwalker“ komplett ein, solange ihr nur die Welt erkundet und mit Charakteren sprecht. Wie das einzigartige Zeitsystem funktioniert, wurde auf einem kürzlichen Preview-Event enthüllt.

Erst wenn ihr eine aktive Entscheidung trefft oder eine Quest abschließt, schreitet die Uhr voran. Das Entwicklerstudio verzichtet auf klassische Echtzeit-Uhren. Der Tag im Dorf Laslea ist vor dem großen Blood Mass in genau acht Abschnitte unterteilt. Das stellt euch vor harte logistische Probleme. Ihr könnt schlicht nicht alles an einem Tag erledigen.

Zeit als Waffe gegen den Sammelwahn

Dieses System zwingt uns zum Verzicht. Wer der lokalen Kräuterkundlerin beim Übersetzen alter lateinischer Schriften hilft, verliert wertvolle Stunden, in denen das Nachbardorf abbrennt oder eine wichtige Verschwörung unentdeckt bleibt.

Ihr müsst wählen. Jede Aktion kostet Zeit, jede verpasste Chance verändert den Verlauf der Geschichte dauerhaft. Dies bedeutet das Ende des klassischen Symbol-Abhakens und sinnlosen Abrennens von Map-Markern. Jede Sekunde zählt, weil das Spiel die Konsequenzen eurer Trödelei knallhart berechnet.

Spannend wird es nach dem Prolog. Als frisch verwandelter Halb-Vampir habt ihr exakt 30 Tage Zeit, um eure Familie vor der Hinrichtung zu retten. Das Spiel verzichtet auf künstlichen Zeitdruck durch eine tickende Uhr im Nacken. Es bestraft euch aber durch das Verpassen einzigartiger Event-Fenster, wenn ihr die falschen Prioritäten setzt.

Ihr habt die Macht eines Vampirs, aber die Gefühle eines Menschen. Das gibt euch die Freiheit, euch dem Widerstand anzuschließen, das Tal selbst zu unterdrücken oder einfach euer eigenes Ding zu machen.

Das Konzept klingt verdammt frisch. Statt stumpf die Karte leerzuräumen, erzeugt die Zeitmechanik echte Relevanz für jede Entscheidung. Wenn die Konsequenzen so unbarmherzig ausfallen wie versprochen, erwartet uns im Spätsommer ein echtes Story-Schwergewicht mit massivem Wiederspielwert.

„The Blood of Dawnwalker“ erscheint am 3. September 2026 für PlayStation 5.