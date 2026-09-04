The Blood of Dawnwalker: Hotfix 1.0.2 nimmt Performance-Probleme ins Visier

Rebel Wolves hat nicht einmal 24 Stunden nach dem Launch den ersten Patch für „The Blood of Dawnwalker“ veröffentlicht. Das Action-RPG kämpft zum Start auf allen Plattformen mit deutlichen Performance-Problemen, Rucklern und Abstürzen.

Kleine Bugfixes, große Versprechen

Patch 1.0.2 fällt vom Umfang her sehr klein aus, behebt aber drei konkrete Spielfehler im Gameplay. Unter anderem hängt die Tutorial-Begleiterin Lunka nicht mehr fest, und der Dialog mit Farkas funktioniert selbst dann, wenn vorher alle umstehenden NPCs getötet wurden. PC-Spieler bekommen zusätzlich Anpassungen bei der Deadzone von Controllern sowie Korrekturen an den Eingaben beim Sprinten.

Das Team reagiert mit diesem Schritt extrem schnell auf das Feedback der Community. Auf Steam steht der Titel aktuell zwar bei „Größtenteils positiv“, doch die technische Seite zieht die Wertungen spürbar nach unten.

Rebel Wolves arbeitet bereits an weiteren Updates gegen Ruckler und Abstürze. Bis dahin empfiehlt das Studio, das Spiel auf dem PC zwingend im Vollbildmodus zu starten und die BIOS-Version des Mainboards zu aktualisieren. Eine Belegung der Tasten für PS5-Controller fehlt zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls noch.

Quests

Coen can talk to Farkas now even after killing all NPCs around him

Lunka no longer gets lost when leading Coen in the tutorial

Uriashi blacksmith learned how to craft a certain holy sword

Gameplay

Adjustments to controller dead zone and input issues while sprinting (PC Only)

Other known issues we’re currently looking into:

Game stuttering when in Windowed / Borderless mode (workaround: please try launching the game in Full Screen)

Game crashing on compiling shaders (fix: please check if your BIOS is up to date, more info: here )

) Missing option of mapping buttons on a PS5 gamepad

Ein minimalistischer Hotfix rettet den holprigen Verkaufsstart auf dem PC nicht, zeigt aber das Tempo der Entwickler. Wer auf eine flüssige Framerate ohne Vollbild-Tricks angewiesen ist, wartet zwingend die nächsten großen Performance-Patches ab.

Welche technischen Probleme machen euch in „The Blood of Dawnwalker“ aktuell am meisten zu schaffen – nutzt ihr bereits den Vollbild-Workaround gegen das Ruckeln oder wartet ihr lieber auf echte Performance-Updates?