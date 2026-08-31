The Blood of Dawnwalker im Review-Check: kein neues The Witcher

Das Action-RPG „The Blood of Dawnwalker“ startet mit einem Metacritic-Schnitt von 85 Punkten, basierend auf derzeit 25 internationalen Kritiken zum Stichtag am 31. August 2026. Das Erstlingswerk des Entwicklerstudios Rebel Wolves verfehlt damit die historische Wertungshürde von „The Witcher 3: Wild Hunt“, das 2015 einen Metascore von 92 Punkten erreichte.

30-Tage-Mechanik verankert Konsequenzen im Spieldesign

Das zentrale Spielmechanik-Konstrukt setzt auf ein striktes Limit von 30 Ingame-Tagen. Verstreichende Zeit schließt Quests dauerhaft aus und verändert den Zustand der Open World. GAMINGbible vergibt 90 Punkte und ordnet das System ein: „Its time mechanic is risky – and a nightmare for completionists – but it adds a brilliant sense of urgency into the open-world.“

Das Zeitbudget erzwingt klare Priorisierungen bei der Auswahl von Haupt- und Nebenaufgaben. Indigo GEEK (90 Punkte) betont die Wirkung auf die RPG-Struktur: „Its time-based system forces players to carefully consider their next move, giving greater weight to every decision they make.“

CDPR-Erbe und der direkte Vergleich zu The Witcher 3

Das von ehemaligen CD-Projekt-Red-Entwicklern gegründete Studio nutzt sichtbare Anleihen des Rollenspiel-Klassikers von 2015. Gamereactor UK (90 Punkte) verweist auf die Parallelen im Gameplay: „The game borrows a few too many gameplay elements from the legendary The Witcher 3, but it’s hard not to be quite considerably impressed by what Rebel Wolves has achieved here.“

GamersRD vergibt 84 Punkte und sieht Abgrenzungspotenzial: „It is not a ‚The Witcher with vampires‘; it is an adventure with its own personality that fans of action RPGs and medieval fantasy will love.“ Screen Rant (80 Punkte) zieht beim Hauptcharakter eine klare Trennlinie: „Coen is no Geralt.“

Technische Abstriche auf der PlayStation 5

Die internationale Fachpresse dokumentiert Leistungsdefizite im Bildraten-Management sowie bei grafischen Assets. HardZone vergibt 84 Punkte und bewertet den Performance-Status auf der PS5: „On PS5, Quality Mode delivers impressive visuals while maintaining a solid 30 FPS.“

Mehrere Tester bemängeln die visuelle Umsetzung und Budgetgrenzen. GIGA (80 Punkte) verweist auf „dated visuals“, während BaziCenter (80 Punkte) die Produktion strukturell einordnet: „The surrounding package lacks the high-end production polish needed to elevate it further. It’s an undeniable achievement, but one constantly shadowed by the obvious strain of a limited budget and workforce.“

Kritikpunkte betreffen zudem repetitives Gegnerdesign und Bildrateneinbrüche in komplexen Arealen. TrueGaming vergibt mit 75 Punkten eine niedrige Wertung im aktuellen Feld: „The lenient execution of time pressure, repetitive enemy design, and frustrating technical issues make the game feel like a vampire stepping out before sunset.“

Rebel Wolves liefert ein inhaltlich stabiles RPG-Fundament ab, das auf Konsolen sofortige Patches für Bildrate und Kollisionsabfrage benötigt. Das 30-Tage-System blockiert Quests ohne Warnung. Wer maximale Framerate fordert, muss auf der PS5 den Performance-Modus wählen und visuelle Details reduzieren.